Оргкомитет Международного форума по безопасности возглавил Оверчук

Оверчук возглавил оргкомитет Международного форума по безопасности

Tекст: Катерина Туманова

В Москве впервые состоится Международный форум по безопасности, который объединит представителей стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дружественных государств для обсуждения актуальных вопросов коллективной безопасности.

Указом президента вице-премьер Алексей Оверчук назначен главой оргкомитета Международного форума по безопасности, передает ТАСС.

О намерении организовать подобную встречу на высшем уровне президент России Владимир Путин сообщил на саммите ОДКБ в Бишкеке в ноябре 2025 года

Глава государства выделил, что встреча экспертов в области коллективной безопасности «особенно актуальна в нынешнем геополитическом контексте и в условиях растущей напряженности».

Путин подчеркнул, что на форуме смогут присутствовать не только представители стран ОДКБ, но и эксперты из дружественных государств, а также участники многосторонних структур и интеграционных объединений.

