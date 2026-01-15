  • Новость часаВ Харькове уничтожен крупный объект энергетики
    15 января 2026, 22:33 • Новости дня

    Фон дер Ляйен заявила о решающей роли НАТО в безопасности Гренландии

    Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о решающей роли НАТО в безопасности Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, однако за вопросы безопасности отвечает НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Гренландия может рассчитывать на всестороннюю поддержку Евросоюза, включая политическую, экономическую и финансовую, передает ТАСС.

    Однако, по ее словам, вопросы безопасности региона находятся в ведении НАТО. Она также подчеркнула, что Арктика и вопросы безопасности в регионе остаются важными для ЕС, и союз продолжит работать с партнерами и союзниками, включая США, чтобы гарантировать стабильность в этом регионе. По словам главы ЕК, ЕС будет способствовать обеспечению безопасности в Арктике совместно с другими странами.

    Ранее в Вашингтоне прошли консультации между главами МИД Дании и Гренландии и американскими официальными лицами. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что на этих переговорах не удалось убедить США отказаться от планов по присоединению Гренландии. Кроме того, Расмуссен подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для безопасности в районе Гренландии.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила запуск процесса по формированию обновленной европейской стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии нацелен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

    Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента Вебер призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как на выборах в Европарламент 2024 года усилились правые и крайне правые партии, лидер крупнейшей фракции Манфред Вебер призвал центристов учитывать это при выработке политики и начать сотрудничество с партией Джорджи Мелони.

    Центристские партии в Европарламенте должны сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность, заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью Politico.

    По его словам, исход выборов в Европарламент в 2024 году, после которых соотношение сил изменилось в пользу правых и крайне правых партий, «должен быть отражён» в политике Евросоюза, чтобы граждане увидели, что Брюссель их слышит.

    Вебер подчеркнул, что готов работать с центристскими силами, но настаивает: «Я хочу остановить популизм и противников Европы», а для этого социалисты и либералы должны прислушиваться к избирателям. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

    По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зелёной» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

    Вебер выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих Мелони популистом и противником ценностей ЕС. Вебер заявил, что время доказало его правоту: назначение Раффаэле Фитто на высокую должность в Еврокомиссии не привело к радикализации, а сам Фитто проявил себя как серьёзный политик, способный к компромиссам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе нашли способ избавиться от Урсулы фон дер Ляйен.

    Каая Каллас предложила начать пить из-за мировых событий.

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    15 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    15 января 2026, 08:39 • Новости дня
    На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен получится убрать из власти, когда европейцы очнутся, заявил бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи в YouTube-канале.

    По его словам, европейские страны смогут избавиться от Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии только тогда, когда общества «проснутся» и сменят свое руководство, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что нынешняя политическая элита Евросоюза во главе с фон дер Ляйен «не способна приспособиться к новым мировым процессам» и не осознаёт реальную картину происходящего.

    По словам Кушаи, европейские лидеры продолжают действовать в логике десятилетней давности, что сегодня уже неуместно. Он подчеркнул, что «не думает, что они способны учиться» и призвал к формированию большинства, которое сможет инициировать перемены. По мнению бывшего дипломата, смена власти в Евросоюзе – долгий и сложный процесс.

    Кушаи также обратил внимание на то, что политические механизмы Евросоюза усложняют смену руководства, даже если большая часть населения желает перемен. Он добавил, что иногда для настоящих изменений может потребоваться серьёзный внутренний конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза. Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен.

    Она ранее заявила о «вечной» заморозке российских активов в Евросоюзе.

    15 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Глава МИД Гренландии разрыдалась после переговоров в Белом доме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Гренландии не смогла сдержать эмоции в прямом эфире после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.

    Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после переговоров в Белом доме, передает РИА «Новости».

    По информации гренландской радиостанции KNR, встреча с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом длилась менее полутора часов. В итоге сторонам не удалось изменить позицию США по вопросу Гренландии.

    В эфире Моцфельдт призналась: «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее». Она отметила, что ее ведомство прилагало все усилия для обеспечения безопасности жителей острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила о сохранении разногласий с США по вопросу будущего Гренландии после переговоров в Вашингтоне.

    При этом датские и гренландские власти сочли участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах тревожным сигналом на фоне слухов о возможном захвате острова Соединенными Штатами.

    А вот Германия направила в Гренландию сразу 13 солдат для военной миссии по защите острова.

    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    15 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Мема удивился призыву главы МИД Финляндии усилить санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил недоумение из-за слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости новых антироссийских санкций, отметив ущерб для финской экономики.

    Армандо Мема резко высказался о заявлении министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая призвала к усилению санкций против России.

    Мема считает, что министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций. По его словам, в Финляндии самый высокий уровень безработицы в ЕС из-за политики властей, передает РИА «Новости».

    Политик также подчеркнул, что страна получила бы больше преимуществ от деэскалации и восстановления диалога с Россией, но нынешнее правительство, по его словам, продолжает действовать против интересов финского народа.

    Ранее на этой неделе Валтонен сообщила, что Финляндия вместе со Швецией предложили Евросоюзу ввести дополнительные санкции против России. По заявлению министра, ЕС должен продолжать давление на Москву вне зависимости от возможного перемирия или заключения мирного соглашения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала отправить главе МИД Финляндии книгу о русофобии.

    Еврокомиссия начала подготовку 20-го пакета санкций против России 21 ноября.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Евросоюз в нежелании завершить конфликт на Украине.

    Финляндия занимает шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 11:17 • Новости дня
    В ЕС выросли опасения по поводу планов США по Гренландии из-за Вэнса

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Дании и Гренландии сочли участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах тревожным сигналом на фоне разговоров о захвате острова США, сообщает Politico.

    Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и его гренландский коллега прибыли в Вашингтон для переговоров с госсекретарем Марко Рубио, передает Politico.

    Однако встреча неожиданно прошла с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которого европейские дипломаты считают крайне жестким противником Старого Света.

    По словам анонимного европейского дипломата, назначение Вэнса на переговоры вызвало у европейской стороны тревогу. «Вэнс нас ненавидит», – заявил дипломат. В ходе переговоров стороны обменялись резкими заявлениями, но договорились продолжать диалог и создать рабочую группу для поиска компромисса.

    Расмуссен отметил, что обсуждение не привело к согласию: «Желание президента завладеть Гренландией для нас неприемлемо, и потому между нами сохраняется фундаментальное разногласие». Он подчеркнул, что Дания и Гренландия настаивают на уважении территориальной целостности Королевства и права на самоопределение жителей острова.

    В материале отмечается, что действия и заявления Вэнса вызывают растущее недоверие и опасения среди европейских союзников США, особенно на фоне угроз о возможном использовании военной силы и критики в адрес НАТО.

    Некоторые европейские чиновники опасаются, что влияние Вэнса на Трампа может обострить ситуацию не только вокруг Гренландии, но и в отношении НАТО и Украины. В то же время, несмотря на резкость переговоров, стороны договорились избегать эскалации и продолжать консультации.

    Ранее Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по вопросу Гренландии.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что встреча в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была посвящена вопросам безопасности в Арктике и поиску совместных решений по стабильности региона.

    Дания не смогла изменить позицию Вашингтона относительно планов включения Гренландии в состав США.

    Европейские лидеры ищут компромисс по вопросу Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог заявить о победе и сохранить единство НАТО.

    15 января 2026, 19:01 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил призыв лидера крупнейшей партии ЕП к развороту вправо

    Политолог Рар: В странах ЕС не получается силой остановить рост популярности правых

    Германский эксперт объяснил призыв лидера крупнейшей партии ЕП к развороту вправо
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В странах ЕС не удается сдержать растущую популярность правых сил. В этой связи в европейских правящих кругах все чаще обсуждают стратегию – как, ради удержания собственной власти, можно было бы договориться с консерваторами, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидер крупнейшей партии Европарламента Манфред Вебер публично призвал к «развороту вправо».

    «Существующие в странах Евросоюза тренды склоняются в сторону правых. Это понимают системные партии, глубинное государство и евробюрократия. Брюссель может продолжать воевать с правыми силами в Европе, но это ни к чему не приведет, потому что избиратели отказываются голосовать за левых, либералов и «зеленых», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, силой правый курс не остановить. «Поэтому сегодня в европейских правящих кругах все чаще обсуждают стратегию, каким образом – ради удержания собственной власти – можно было бы договориться с правыми и даже ультраправыми фракциями», – добавил собеседник. Именно в эту дискуссию, как отмечается, активно включился немец Манфред Вебер.

    В этой связи Рар допускает, что в будущую правительственную коалицию ФРГ может войти партия «Альтернатива для Германии». «Остановить рост ее популярности не удается», – уточнил эксперт. При этом, по его мнению, нельзя утверждать, что все правые в Европе более пророссийские, чем левые и зеленые. В качестве примера он привел премьера Италии Джорджу Мелони – лидера местных правых, симпатизирующую Украине.

    «Руководители АдГ скорее трамписты. То же самое можно сказать о Марин Ле Пен и Викторе Орбане», – продолжил политолог. Он, однако, уверен, что изменения в случае прихода к власти правых все же произойдут. «Речь может пойти об отходе от чисто морально-либеральной повестки во внешнем курсе ЕС. Правые больше готовы учитывать политические интересы в мировой политике. И с ними у России выше шанс договориться по урегулированию украинского кризиса», – заключил Рар.

    Ранее лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что центристским силам Евросоюза необходимо сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность. По его мнению, результаты выборов в Европарламент в 2024 году, изменившие расстановку сил в ЕП в пользу правых и крайне правых партий, «должны быть отражены и воплощены» в политике, чтобы продемонстрировать, что Брюссель прислушивается к своим гражданам.

    «Я хочу остановить популизм и противников Европы», – сказал Вебер в интервью Politico. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

    По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зеленой» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

    Парламентарий выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих итальянского политика популистом и противником ценностей ЕС.

    Отметим, Вебер уже не в первый раз выступает с довольно резонансными заявлениями. Так, ранее он задался вопросом, может ли Европа и дальше полагаться на Вашингтон «на фоне политической неопределенности в США». Он выразил мнение, что европейские страны должны быть готовы действовать более автономно, и призвал превратить Евросоюз в «европейскую НАТО».

    Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, комментируя заявление Вебера, заявил, что не видит необходимости в том, чтобы ЕС стал независимым от Штатов в вопросах обороны. «Вполне логично, что мы шаг за шагом берем на себя больше ответственности за оборону Европы, но на одной стороне с США … Когда мы говорим о Европе и НАТО, то это больше, чем ЕС», – цитирует его ТАСС.

    15 января 2026, 14:10 • Новости дня
    В Госдуме сравнили ограничения Олимпийского комитета Латвии с басней Крылова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Амир Хамитов сравнил решения латвийского Олимпийского комитета с басней Крылова, иронизируя над их новыми ограничениями для спортсменов.

    Олимпийский комитет Латвии опубликовал рекомендации для своих спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, совместных фотографий и общения вне соревнований с российскими и белорусскими участниками зимних Олимпийских игр 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство LETA.

    Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов в ироничной манере отметил: «Приятно отметить невероятную смелость Олимпийского комитета Латвии. Они настолько храбры, что совсем не боятся показаться похожими на героиню басни Крылова про моську и слона. Наверняка, принимая такое мужественное решение, им пришлось собрать в кулак всю свою волю – как-никак, судьбами земного шара руководят, решают, в каком направлении пойдут жизни целых народов».

    В шутку депутат посоветовал латвийскому комитету развешивать свои портреты на стенах и любоваться ими на протяжении рабочего дня. По его словам, складывается удивительная тенденция: чиновники от спорта все чаще заняты не спортивными вопросами, а регламентированием общения.

    Он также задал риторические вопросы о том, как поступать в случае нахождения латвийских и российских спортсменов в одном торговом центре, поезде, самолете или у одного врача, отметив, что подобных ситуаций остается еще множество. Хамитов выразил уверенность, что в Латвии найдутся специалисты, которые смогут решить такие «трудные задачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина направляла обращения в международные федерации с просьбой не пускать российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года.

    Также украинцы обвинили Международный олимпийский комитет в поддержке российских атлетов. Анонимный украинский спортсмен заявил о давлении МОК на федерацию санного спорта ради допуска россиян.

    В свою очередь, МОК призвал допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    15 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Суд Финляндии отказал россиянину с судна Fitburg в выезде из страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданину России, члену экипажа задержанного в Финляндии судна Fitburg, не удалось добиться снятия ограничения на выезд из Финляндии, суд отказал ему в этом требовании.

    Окружной суд Хельсинки отклонил требование одного из моряков судна Fitburg с гражданством России о снятии запрета на выезд с территории страны, передает Yle. Это означает, что россиянин продолжит находиться под временным ограничением на перемещение за пределы Финляндии. Должность моряка, подавшего требование, не уточняется.

    Ранее посольство России в Хельсинки сообщало РИА «Новости», что само судно Fitburg с восьмью российскими гражданами на борту уже покинуло Финляндию. Однако три члена экипажа из России - капитан и два его помощника, остаются в стране под действием запрета на выезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские власти задержали судно с россиянами на борту после повреждения кабеля между Хельсинки и Таллинном 31 декабря. Позже финская полиция провела техническую экспертизу сухогруза Fitburg и допрос экипажа.

    Fitburg ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, его экипаж состоит из 14 граждан России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Сухогруз 30 декабря вышел из Петербурга с грузом конструкционной стали в порт Хайфа.

    При этом, Fitburg не включали в санкционные списки ЕС и США. Политологи отмечали, что судно используют для устрашения населения Финляндии.


    15 января 2026, 19:10 • Новости дня
    Жители Гренландии испугались заявлений США о власти над островом

    Глава МИД Гренландии заявила о страхе населения после заявлений США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Гренландии заявляют о тревоге и неуверенности на фоне обсуждений контроля США над островом, подчеркнула министр иностранных дел Вивиан Моцфельдт.

    Заявления США о контроле над Гренландией вызвали среди населения острова тревогу и неуверенность. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио рассказала о растущем давлении, которое испытывали жители на протяжении года. Она подчеркнула, что союзники должны понимать эти чувства, передает ТАСС.

    По данным издания Sermitsiaq, Моцфельдт отметила: «На встрече, в которой я, как гренландка, принимала участие, я подчеркнула чувства, которые мы испытываем в этой стране, и усиливающееся давление, которое мы испытывали в течение года, что породило страх и неуверенность среди населения».

    В интервью телерадиоканалу KNR министр рассказала, что последние дни перед встречей были тяжелыми, и призналась, что не смогла сдержать слез, вспоминая подготовку. Она сообщила, что координация подготовки встречи велась между Гренландией и Данией из-за неопределенности итогов переговоров.

    Моцфельдт также добавила, что сама встреча прошла в атмосфере взаимного уважения, где сторонам удалось открыто обсудить ситуацию на острове и выразить стремление к сотрудничеству и взаимопониманию.

    Ранее сообщалось, что Моцфельдт разрыдалась после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о сохранении разногласий с США по вопросу будущего Гренландии после переговоров в Вашингтоне.

    А глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров остается верен Дании, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.

