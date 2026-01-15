Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о решающей роли НАТО в безопасности Гренландии

Tекст: Вера Басилая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Гренландия может рассчитывать на всестороннюю поддержку Евросоюза, включая политическую, экономическую и финансовую, передает ТАСС.

Однако, по ее словам, вопросы безопасности региона находятся в ведении НАТО. Она также подчеркнула, что Арктика и вопросы безопасности в регионе остаются важными для ЕС, и союз продолжит работать с партнерами и союзниками, включая США, чтобы гарантировать стабильность в этом регионе. По словам главы ЕК, ЕС будет способствовать обеспечению безопасности в Арктике совместно с другими странами.

Ранее в Вашингтоне прошли консультации между главами МИД Дании и Гренландии и американскими официальными лицами. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что на этих переговорах не удалось убедить США отказаться от планов по присоединению Гренландии. Кроме того, Расмуссен подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для безопасности в районе Гренландии.

На ваш взгляд США аннексируют Гренландию? Да, бесплатно, с помощью угроз

Да, за деньги

Да, военной силой

Иным способом (указать в комментариях)

Не аннексируют

Голосовать Результаты

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила запуск процесса по формированию обновленной европейской стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии нацелен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.