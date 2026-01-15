ХАМАС согласился передать власть над Газой технократической администрации

Tекст: Ольга Иванова

Движение ХАМАС согласилось передать управление сектором Газа новому технократическому комитету, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабийя» и советника главы Палестинской национальной администрации Махмуда аль-Хабаша. Как рассказал аль-Хабаш, ХАМАС объявил о передаче всех дел комитету из 15 человек, который будет работать в соответствии с планом, согласованным в прошлом году президентом США Дональдом Трампом.

Новый орган будет координировать свою работу с Палестинской национальной администрацией, но при этом останется суверенным в принятии решений. Главной задачей комитета станет предотвращение перемещения палестинского населения сектора Газа.

Аль-Хабаш уточнил, что комитет не будет заниматься политикой, а сосредоточится исключительно на решении гуманитарных вопросов и предоставлении ключевых услуг жителям анклава. Его роль будет исключительно исполнительной и технической.

Согласно совместному заявлению посредников от Египта, Катара и Турции, комитет возглавит бывший вице-премьер ПНА Али Шаат, ранее отвечавший за развитие промышленных зон на палестинских территориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что США близки к объявлению состава палестинского комитета для управления повседневной жизнью в секторе Газа.