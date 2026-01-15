Гладков: Глава администрации села в Белгородской области пострадал при атаке ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Гладкова, оба пострадавших получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

«Оба пострадавших самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где медики диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Для дальнейшего обследования они доставляются в городскую больницу № 2 Белгорода», – написал губернатор.

Кроме того, еще один мужчина был ранен при атаке дрона в селе Глотово Грайворонского округа. У него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма, а также множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног. Сейчас ему оказывается помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведен в городскую больницу Белгорода.

В субботу мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области.

Накануне в результате падения обломков беспилотника в Невинномысске в Ставропольском крае произошло возгорание складского помещения и нескольких автомобилей.