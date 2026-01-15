  • Новость часаЧисло пострадавших в центре профподготовки МВД Коми достигло 12 человек
    15 января 2026, 20:38 • Новости дня

    Захарова заявила о незаконности решений США по Мадуро

    Tекст: Ольга Иванова

    Любые судебные решения против Николаса Мадуро в США будут считаться неправомерными, поскольку действующий президент Венесуэлы имеет абсолютный иммунитет от американской юрисдикции, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Любые судебные решения, принимаемые властями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, будут незаконными, поскольку он обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

    «Согласно общепризнанным нормам международного права, основанным на принципе суверенного равенства государств, Николас Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США и любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы», – подчеркнула Захарова.

    Она также добавила, что сам факт похищения и содержания под стражей президента Венесуэлы будет грубым нарушением международно-правовых обязательств США. По её словам, любые судебные решения против Мадуро будут незаконными, если только американская судебная система не примет во внимание нормы международного права.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.


    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки

    WP: США маскировали самолеты для ударов по лодкам у берегов Латинской Америки

    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post, США как минимум один раз маскировали военные самолеты под гражданские для нанесения ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев, передает ТАСС.

    По данным издания, первый такой случай произошел 2 сентября 2025 года, когда военный самолет, замаскированный под гражданский, атаковал лодку возле берегов Латинской Америки. Оружие на борту этого воздушного судна находилось внутри фюзеляжа и было применено только при непосредственном приближении к цели.

    The Washington Post отмечает, что такие действия вызвали споры внутри Пентагона, поскольку их можно было квалифицировать как военное преступление. С сентября 2025 года, по информации газеты, США нанесли почти три десятка ударов по катерам предполагаемых наркоторговцев в районах Венесуэлы и других государств Латинской Америки. В результате атак погибли более 100 человек.

    После одной из подобных операций президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди погибших оказался колумбийский рыбак, а не торговец наркотиками.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью для себя уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Двое выживших после удара по подлодке будут отправлены в Эквадор и Колумбию.

    Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от властей США официального ответа после нападения на рыбацкую лодку.

    13 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле

    Американист Дробницкий: Проект Трампа в Венесуэле саботирует глубинное государство в США

    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле
    @ Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крупнейшие американские нефтяные компании не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они понимают, что в стране нарастает политическая нестабильность, а в самих США мешать развитию венесуэльских проектов будет Демпартия, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле.

    «Скептицизм американских нефтяников в части Венесуэлы объясняется не только экономическими факторами, но и осознанием общей нестабильности в Боливарианской республике», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. «Они понимают, что наведение порядка в стране может затянуться. При этом работа нефтегазового сектора обеспечивалась за счет тонкого внутриполитического баланса, который сейчас нарушен», – указал аналитик.

    «При этом, судя по всему, Трамп сам не в полной мере понимал, как будет действовать на территории страны в случае успеха операции. После наскока и свержения Мадуро он по традиции уперся в реальности, что называется, «на земле». Суть в том, что в Венесуэле обстановка в некотором смысле схожа с Афганистаном: сильные родоплеменные связи, а также разрозненные вооруженные группировки», – пояснил спикер.

    «Кроме того, даже внутри новых властей Венесуэлы уже начались разногласия, которые, скорее всего, будут усугубляться. Помимо этого, в стране действуют многочисленные агенты и неформальные организации Демократической партии. Они готовы вставлять палки в колеса любым проектам Трампа. Те, кого они в конечном счете приведу к власти, будут проводить собственную политику. И в ней не найдется места тем нефтяникам, которые поддержали главу Белого дома», – продолжил собеседник.

    «Более того, саботировать проекты Трампа в Венесуэле будет и так называемое глубинное государство внутри самих США. К тому же, в случае ослабления нынешней администрации, Конгресс может «вызвать на ковер» руководителей американских нефтяных гигантов и поставить вопрос о законности их действия на венесуэльской территории», – объяснил политолог.

    «Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний все это прекрасно понимают, и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что все держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно. Единственная ошибка, которую совершил Вудс, это несогласие с Трампом во всеуслышание. Я думаю, впредь нефтяной топ-менеджмент будет действовать более тонко, оттягивая окончательный ответ», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп разозлился на руководство нефтегиганта ExxonMobil и пригрозил компании недопуском к работе в Венесуэле. Причиной стал скептицизм главы корпорации Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – сказал Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    Он также напомнил, что активы компании уже «дважды конфисковались». Теперь же, для нового входа корпорации в Венесуэлу, потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он также пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Примечательно, что присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая венесуэльскую государственную компанию PDVSA. На что Трамп пообещал, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа.

    15 января 2026, 11:41 • Новости дня
    США начали торговать венесуэльской нефтью

    США совершили первую продажу венесуэльской нефти на 500 млн долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    США завершили первую сделку по продаже нефти с Венесуны на сумму 500 млн долларов, а ближайшие недели ожидаются новые поставки, сообщил представитель администрации.

    С начала месяца, после атаки США на Венесуэлу и задержания президента Николаса Мадуро, американский лидер Дональд Трамп заявил о своих планах использовать крупные запасы нефти латиноамериканской страны, пишет CNN.

    Он также отметил, что нефтяная отрасль может вложить не менее 100 млрд долларов в восстановление венесуэльской энергетики, однако источник этой цифры остался неясен.

    Несмотря на амбициозные заявления, планы администрации США встретили скепсис у американских нефтяных компаний. Глава ExxonMobil Даррен Вудс во время обсуждения в Белом доме подчеркнул: «Это невозможно для инвестирования. Необходимо создать ряд юридических и коммерческих механизмов, чтобы понять, какие прибыли возможны от вложений». Несколько других руководителей также выразили сомнения по поводу инвестирования в Венесуэлу.

    После длительного совещания в Белом доме президент Трамп и его советники не добились от компаний конкретных обязательств по вложениям миллиардов долларов в Венесуэлу. Представитель Белого дома Тейлор Роджерс отметил, что команда Трампа ведет «позитивные, продолжающиеся переговоры с компаниями, готовыми к беспрецедентным инвестициям в восстановление нефтяной инфраструктуры» страны.

    По данным Reuters, на этой неделе венесуэльская нефть предлагалась трейдерам по скидке по сравнению с сырьем из других стран, таких как Канада.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года. Американский лидер также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    14 января 2026, 07:44 • Новости дня
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона потеряла право критиковать российскую за действия на Украине после собственной атаки на Венесуэлу, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» – задался Карлсон вопросом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что можно выражать недовольство подобными событиями, но нельзя указывать на «какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно».

    Журналист пояснил, что Вашингтон провел операцию в Венесуэле для пресечения поставок нефти из этой страны в КНР, но признание подобного поставило бы под сомнения высказывания о «неспровоцированной агрессии» со стороны России.

    Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, поскольку ощущает угрозу у своих границ и принимает меры для своей защиты, добавил журналист.

    В начале января США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас после нападения США заявлял о продолжении сотрудничества с Россией.

    15 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    @ Delcy Rodriguez/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Родригес отметила, что диалог был продолжительным, продуктивным и корректным, а также подчеркнула, что беседа проходила в атмосфере взаимного уважения, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», – сообщила Родригес.

    Трамп подтвердил факт телефонного разговора с Родригес. По его словам, обсуждалось множество тем, включая нефть, минералы, торговлю и вопросы национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Военные США захватили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    13 января 2026, 12:37 • Новости дня
    Журналистка заявила о наличии у США вызывающего «гаванский синдром» оружия

    Журналистка Ингбер заявила о наличии у США вызывающего гаванский синдром оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Американские спецслужбы получили и уже испытали устройство, которое, как предполагается, способно вызывать симптомы так называемого «гаванского синдрома», сообщила бывшая сотрудница госдепартамента и радиостанции NPR Саша Ингбер.

    Журналистка и бывшая сотрудница госдепартамента Саша Ингбер сообщила на платформе Substack, что у правительства США имеется устройство, которое, как считается, вызывает «гаванский синдром», передает РИА «Новости».

    По ее словам, несколько месяцев назад спецподразделение США изъяло это оружие в ходе операции, однако другой источник сообщает, что устройство могли приобрести, а не захватить. Ингбер уточнила, что устройство сейчас находится в ведении Пентагона и уже прошло испытания.

    Журналистка начала задавать вопросы источникам после появления в соцсетях интервью человека, представленного как сотрудник службы охраны лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который рассказал, что охранники были «выведены из строя» неизвестным образом во время захвата президента. Репост этого интервью сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    В конце 2024 года специальный комитет по разведке сената США рекомендовал собирать информацию о новых технологиях иностранных противников, включая направленное энергетическое оружие, несмотря на вывод разведсообщества о том, что «гаванский синдром» не связан с иностранными государствами.

    Проявления «гаванского синдрома» впервые были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а затем в Китае и других странах. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, общее число пострадавших составляет несколько сотен человек.

    Напомним, разведка США признала, что «гаванский синдром» не связан с действиями других стран, в том числе России. Проявления синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые были зафиксированы у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.

    Венесуэльский военный сообщил, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе американские военные применили устройство, вызывающее сильную боль в голове и кровотечение из носа.

    Американские военные задействовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

    15 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Трамп: Раскрывший данные США по Венесуэле задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти заключили под стражу человека, которого считают ответственным за передачу секретной информации о Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп.

    Подозреваемый уже находится в тюрьме, это «очень плохой» человек, который, вероятно, проведет за решеткой длительное время, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Трамп также не исключил возможность, что к утечкам могут быть причастны и другие лица.

    «Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу», – добавил президент США.

    Имя и должность задержанного, а также конкретные сведения, которые были раскрыты, Трамп не уточнил.

    В начале января США подготовили и провели атаку на Венесуэлу, они похитили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Недавно Родригес провела переговоры с Трампом.

    14 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров обвинил США в подрыве системы международных отношений

    Лавров: США взяли линию на разлом системы международных отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана вызывают вопросы к надежности Вашингтона и подрывают сложившуюся систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.

    «Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

    Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.

    Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.

    Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.

    Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

    13 января 2026, 12:56 • Новости дня
    «Росзарубежнефть» заявила о намерении развивать нефтяные активы в Венесуэле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    Компания «Росзарубежнефть» продолжит неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства в Венесуэле, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что особое внимание будет уделяться устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы.

    В компании заявили: «Компания продолжит неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства в тесной координации со своими международными партнерами, уделяя приоритетное внимание устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы».

    Также особо отмечается, что все проекты будут реализовываться на принципах равноправия, взаимного уважения собственности и защиты инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон намерен и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Американские военные задержали танкер «Маринера» и начали разгружать его нефть.

    14 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщили в Кремле.

    Главной темой беседы стала обстановка вокруг Венесуэлы в контексте современной международной повестки, передает ТАСС.

    «Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы», – сообщила пресс-служба Кремля.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил о поддержке действий венесуэльских властей.

    Ранее МИД Венесуэлы подтвердил послу России сохранение внешнеполитического курса.

    14 января 2026, 10:19 • Новости дня
    Венесуэла впервые после атаки США освободила троих американцев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временное правительство Венесуэлы впервые после атаки США освободило несколько американских граждан, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, во вторник вечером на территории Венесуэлы были освобождены трое граждан США, передает ТАСС.

    В Госдепартаменте США подтвердили факт освобождения, однако подробностей о личностях освобожденных и обстоятельствах их задержания не раскрыли. В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится: «Мы приветствуем освобождение задержанных американцев в Венесуэле. Это важный шаг временных властей в правильном направлении».

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон намерен и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти.

    14 января 2026, 14:05 • Новости дня
    Лавров заявил о поддержке действий венесуэльских властей

    Лавров: Москва поддерживает действия властей Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия с симпатией следит за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права и национальный суверенитет, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    «С большим интересом, озабоченностью и симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость, при этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с Соединенными Штатами», – сказал Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россия полностью привержена всем ранее достигнутым договоренностям с Венесуэлой и напомнил о «долгой истории добрых стратегических отношений» между странами. По словам министра, дальнейшее развитие ситуации в Венесуэле сложно прогнозировать, но сейчас власти страны демонстрируют решимость защищать национальный суверенитет и право на равноправное участие в мировых процессах.

    Также Лавров отметил, что Венесуэла готова к диалогу с США, но только если он будет строиться на принципах взаимного уважения и отказа от методов диктата или силового давления. По словам главы МИД России, венесуэльские власти готовы обсуждать любые вопросы на равных.

    Кроме того, Лавров заявил, что большинство государств мира считает действия США в отношении Венесуэлы незаконными. Он напомнил, что позиция России основана на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, а Венесуэла, по его мнению, остается независимой страной, представляющей интересы своего населения.

    Ранее МИД Венесуэлы подтвердил послу России сохранение внешнеполитического курса.

    15 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Вэнс в Сенате отклонил предложение запретить действия войск США против Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    В результате голосования в Сенате США, где количество сторонников и противников резолюции о запрете участия военных в операциях против Венесуэлы оказалось равным, решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, следует из трансляции канала C-SPAN.

    Во время голосования число сенаторов, поддержавших и выступивших против резолюции, оказалось равным – по 50 человек с каждой стороны. В подобных ситуациях решающий голос принадлежит вице-президенту. Именно его голос позволил отклонить резолюцию, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен в Сенат в начале декабря 2025 года. Он требовал от президента Дональда Трампа прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, если такие действия не были результатом официального объявления войны или специального разрешения Конгресса США.

    Согласно Конституции США, только Конгресс обладает правом объявлять войну, однако инициаторы резолюции опасались, что президент может использовать вооруженные силы без достаточных оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,в январе США провели атаку на Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро.

