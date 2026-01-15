Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского

В Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал

Сенатор Джабаров: Дипломатическая эскалация с Россией ударит по самой Британии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если ФСБ выявила шпиона среди британских дипломатов в ходе контрразведывательной работы, то он явно занимался чем-то значительным. Возможно, собирал секретную информацию или вербовал агентуру. К тому же, вероятно, он был пойман с поличным. При наличии слабой доказательной базы Россия не будет никого высылать», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«При этом нельзя недооценивать даже одного вредоносного шпиона. Он может наладить каналы связи с кем-то из наших граждан, склонить к сотрудничеству. В целом Британия давно и плотно ведет деструктивную и даже подрывную деятельность против России. Кроме того, в приграничных с нами государствах в большинстве антироссийских проектов так или иначе задействована «англичанка», – напомнил парламентарий.

«В этой связи важно предупреждение Москвы о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии. Лондон может выслать кого-то из наших граждан, чтобы сохранить лицо. Тогда Россия может принять меры в отношении еще нескольких британцев. И это уже будет сильно не в интересах Соединенного Королевства. Так что, думаю, оно не пойдет на усугубление ситуации», – подчеркнул спикер.

Ранее ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб. Им оказался 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.

«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. ФСБ России продолжит противодействие работе иностранных спецслужб всеми доступными методами», – сообщает служба.

В этой связи в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Британии в России Дейни Долакиа, которой заявлен решительный протест, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Ее предупредили, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб, и что «бескомпромиссная линия будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны». «Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ», – указывает МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерениях Евросоюза и Британии создать в Европе систему, враждебную интересам России. Напомним, Британия занимает первое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.