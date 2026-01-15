Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал он, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, передает РИА «Новости». Его слова приводит телеканал BFMTV. Макрон подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

Напомним, Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом.

На прошлой неделе в результате удара Вооруженных сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.