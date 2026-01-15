В России стартовали продажи нового автобуса SA6

Первые продажи автобусов Sollers SA6 начались в России, передает ТАСС. Стоимость базовой версии составляет 12,7 млн рублей, однако при покупке по программе льготного лизинга Минпромторга минимальная цена может снизиться до 10,7 млн рублей. Первый автобус уже передали клиенту в Москве, сообщили в пресс-службе компании.
Sollers SA6 рассчитан на перевозку 35 пассажиров, оснащен дизельным двигателем мощностью 245 л. с., механической коробкой передач, а также электронными системами ABS и ESC. В салоне установлены современная климатическая система, USB-порты и мягкие кресла, что повышает комфорт для пассажиров. Новая модель предназначена для туристических, междугородних и корпоративных перевозок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба «Камаза» объявила о старте предпродаж российских электромобилей «Атом».
Ранее линейка отечественных грузовиков БАЗ получила необходимые сертификаты для массового производства и продаж, уровень локализации моделей превышает 90%.
А до этого серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 стартовало на предприятии в Елабуге.