Путин назвал кризис на Украине следствием игнорирования интересов России

Путин назвал кризис на Украине следствием политики расширения НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Путина, несмотря на публичные обещания, альянс продолжал расширяться и создавать угрозы для безопасности России.

«Кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО – вопреки данным нам публичным обещаниям», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия требует выполнения обещаний, данных Москве о нерасширении НАТО на восток.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена.