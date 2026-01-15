Путин призвал вернуться к обсуждению инициатив России по архитектуре безопасности

Tекст: Валерия Городецкая

Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить все стороны – в Америке, Европе, Азии и по всему миру, передает ТАСС.

«Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, для которых может быть достигнуто – и чем скорее, тем лучше – мирное урегулирование конфликта на Украине», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира. Он призвал мировое сообщество требовать соблюдения международного права. Также Путин заявил, что страна искренне привержена идеалам многополярного мира.