Захарова назвала переговоры ключом к решению вопросов по Гренландии

Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями

Tекст: Алёна Задорожная

«Мужчина в 40 лет без семьи и детей, это скорее провал. В этом возрасте уже должно быть и то, и другое», – считает один из опрошенных. Другой прохожий добавляет: это может быть следствием веяния современной культуры. «На мой взгляд, это плохо. Все-таки семья – это важно, здорово и весело. У меня трое дочерей, и я очень рад», – пояснил собеседник.

Однако тут стоит разобраться, что стало причиной одиночества человека, полагают горожане. «На сорокалетних мужчин без семьи обычно косо смотрят женщины. Это ненормально, что он к 40 годам не сумел выстроить отношения», – признается девушка. «Но бывает так, что мужчина в этом возрасте уже имеет детей и находится в разводе. Это уже иная ситуация. Тут нужно оценивать индивидуально», – уточняет она.

«В 40 лет мужчина может только почувствовать себя в расцвете сил и начать свой семейный путь», – оппонирует другая москвичка. «Мужчина в 40 лет без семьи – это образ жизни. Он уже зрелый человек и знает, чего хочет от жизни. Также он осознает компромиссы, на которые не готов идти», – соглашается с ней другой респондент.

«В этом вопросе все очень индивидуально. У каждого своя судьба, которая складывается по-разному. Порой кто-то не заводит семью до 40 лет из личных принципов, а кто-то – вынужденно, под влиянием обстоятельств», – резюмирует другой собеседник.

