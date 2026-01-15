Путин начал выступление перед иностранными послами в Кремле

Tекст: Валерия Городецкая

В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран, среди которых представители государств Европы, Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.

Среди европейских государств верительные грамоты российскому лидеру вручают представители Словении, Франции, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Италии, Австрии и Словакии. Особое внимание уделяется послам с большим опытом работы в России, например, Петер Припутен уже возглавлял словацкое посольство в 2014–2020 годах.

От Латинской Америки в церемонии участвуют дипломаты из Бразилии, Колумбии, Перу, Кубы и Уругвая. Африканский и азиатский континенты представлены послами из Сомали, Габона, Сенегала, Шри-Ланки, Мальдив, Руанды, Мавритании, Алжира, Бангладеш, Египта, Ганы и Намибии.

Путин также принимает верительные грамоты у посла Исламского Эмирата Афганистан Гуль Хасана, который представляет страну после прихода к власти движения «Талибан*» в 2021 году. Новый посол Израиля Одед Йосеф сменил на этом посту Симону Гальперин в ноябре прошлого года.

Отдельно отмечается участие посла Республики Корея Ли Сок Пэ, который уже работал в Москве с 2019 по 2022 год и считается признанным экспертом по России, владеющим русским языком. Из Ближневосточного региона верительные грамоты вручают представители Ирака, Ливана, Саудовской Аравии и Пакистана.

Накануне Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов.