  • Новость часаAFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские специалисты отразили вторжение в сердце Африки
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    Путин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    ФСБ опубликовала фото выявленного шпиона в посольстве Британии
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже
    15 января 2026, 16:38 • Новости дня

    У знакомых Баумгертнера нет данных о личности найденного на Кипре тела

    У знакомых Баумгертнера нет данных о личности найденного на Кипре тела
    @ Прокофьев Вячеслав/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Знакомые пропавшего на Кипре 7 января экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера пока не знают о том, кому принадлежит найденное накануне на острове тело.

    Обнаружение тела в районе поисков бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера на Кипре подтвердил знакомый Баумгертнера Алексей Дозорцев, передает РИА «Новости». По его словам, пока нет информации о том, кому принадлежит найденное тело: «Информации пока нет», – заявил Дозорцев. Ранее он сообщил, что полиция работает на месте происшествия, но достоверных данных о личности погибшего у знакомых нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне кипрские СМИ сообщили, что на пляже Авдиму нашли тело, предположительно принадлежащее пропавшему Владиславу Баумгертнеру.

    Позже кипрские правоохранители заявили о намерении проверить найденные на пляже останки. Дозорцев ранее сообщал, что поисками пропавшего Баумгертнера с 8 января занимались полиция и другие органы Кипра.

    14 января 2026, 19:30 • Новости дня
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    Комментарии (9)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями
    Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями
    @ Kin Cheung/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    На сорокалетних мужчин без семьи иногда косо смотрят женщины. Однако бывает так, что отсутствие семьи и детей к 40 годам – это образ жизни, осознанный выбор или стечение обстоятельств, рассказали москвичи газете ВЗГЛЯД.

    «Мужчина в 40 лет без семьи и детей, это скорее провал. В этом возрасте уже должно быть и то, и другое», – считает один из опрошенных. Другой прохожий добавляет: это может быть следствием веяния современной культуры. «На мой взгляд, это плохо. Все-таки семья – это важно, здорово и весело. У меня трое дочерей, и я очень рад», – пояснил собеседник.

    Однако тут стоит разобраться, что стало причиной одиночества человека, полагают горожане. «На сорокалетних мужчин без семьи обычно косо смотрят женщины. Это ненормально, что он к 40 годам не сумел выстроить отношения», – признается девушка. «Но бывает так, что мужчина в этом возрасте уже имеет детей и находится в разводе. Это уже иная ситуация. Тут нужно оценивать индивидуально», – уточняет она.

    «В 40 лет мужчина может только почувствовать себя в расцвете сил и начать свой семейный путь», – оппонирует другая москвичка. «Мужчина в 40 лет без семьи – это образ жизни. Он уже зрелый человек и знает, чего хочет от жизни. Также он осознает компромиссы, на которые не готов идти», – соглашается с ней другой респондент.

    «В этом вопросе все очень индивидуально. У каждого своя судьба, которая складывается по-разному. Порой кто-то не заводит семью до 40 лет из личных принципов, а кто-то – вынужденно, под влиянием обстоятельств», – резюмирует другой собеседник.

    Ранее москвичи назвали причины занятости на двух и более работах.

    Комментарии (5)
    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    Комментарии (14)
    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном Железнов оценил вероятное столкновение астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей
    @ NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астероид CE2XZW2, размером около двадцати метров, был обнаружен недавно и может столкнуться с Землей, прогнозируют ученые.

    Астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей, сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, «номинальная орбита – 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая».

    Эксперт подчеркнул, что информации о траектории пока недостаточно, чтобы точно определить дату и время возможного столкновения. Не исключено, что событие может произойти уже сегодня, однако эти оценки крайне предварительные.

    Размер CE2XZW2 составляет около 20 метров, и при входе в атмосферу такие объекты обычно взрываются, пояснил Железнов. Он уточнил, что в случае столкновения до поверхности долетят лишь мелкие фрагменты, представляющие минимальную угрозу для людей.

    Железнов добавил, что орбита подобных недавно открытых астероидов зачастую определяется неточно, а с накоплением наблюдений прогноз корректируется. В результате, Земля может оказаться вне предполагаемой траектории астероида.

    Напоминая о предыдущих случаях, астроном отметил, что первый астероид, обнаруженный за сутки до падения, был зафиксирован в 2008 году. Челябинский метеорит, схожий по размерам с CE2XZW2, был не замечен из-за приближения со стороны Солнца и вошел в атмосферу в 2013 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые указали на странности в поведении астероида, пролетевшего осенью над Подмосковьем.

    Также сообщалось, что США планируют взорвать астероид 2024 YR4 для предотвращения возможной угрозы Земле. Астрономы предупредили, что ядерный подрыв астероида может привести к созданию опасного космического мусора массой 230 тыс. тонн.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 20:48 • Новости дня
    СМИ: На Кипре предположительно нашли тело пропавшего Баумгертнера

    СМИ: На Кипре предположительно нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

    СМИ: На Кипре предположительно нашли тело пропавшего Баумгертнера
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На пляже Авдиму местный житель нашел тело предпринимателя, личность которого предварительно установили как пропавшего неделю назад Владислава Баумгертнера, пишут кипрские СМИ.

    Тело мужчины было найдено на пляже Авдиму на Кипре, передает РИА «Новости». По информации Cyprus Times, погибший идентифицирован как российский предприниматель, бывший руководитель «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, который исчез неделю назад.

    Местный житель нашел останки и сообщил об этом в экстренные службы. В медицинском центре Лимасола отказались назвать причину смерти, отметив, что ее установят после вскрытия, которое назначено на завтра. Экспертиза также позволит окончательно подтвердить личность погибшего, пишет Vesti.ru.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лимасоле началась масштабная операция по розыску экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который пропал без вести 7 января. Поисками Баумгертнера занимаются как полиция, так и другие органы Кипра, уточнил знакомый пропавшего бизнесмена.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие ходатайствовало о заключении под стражу отстраненного главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова.

    Представитель следствия сообщил на заседании, что требует ареста Хераскова сроком на один месяц и 27 суток, до 13 марта 2026 года, передает ТАСС.

    «На основании изложенного ходатайствую перед Центральным районным судом города Новокузнецка об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», – заявил он.

    Напомним, отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Названа причина гибели Баумгертнера на Кипре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основная версия гибели экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера на Кипре – несчастный случай, заявил знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев.

    «Основная версия – несчастный случай», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Полиция Кипра проводила масштабную поисковую операцию с применением дронов и вертолетов с воскресенья. Местонахождение Баумгертнера оставалось неизвестным с 7 января.

    В среду местный житель обнаружил тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, где был зафиксирован последний сигнал телефона предпринимателя.

    По данным СМИ, вскрытие и забор образцов ДНК назначены на четверг для установления окончательных причин смерти и идентификации погибшего.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Главврачу новокузнецкой больницы предъявили обвинение в халатности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности, которая, по данным следствия, привела к смерти двух и более человек.

    Такое заявление было сделано на судебном заседании по вопросу о мере пресечения для Хераскова, передает ТАСС.

    «15 января 2026 года Хераскову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек)», – сообщил представитель следствия.

    Ранее главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину по делу о гибели девяти младенцев.

    Потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке признали девять матерей.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:41 • Новости дня
    Пашинян призвал Россию принять решение по дороге в Турцию и Азербайджан

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости скорейшего восстановления железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном и ждет решения России по этому вопросу.

    Вопрос восстановления железнодорожных путей из Армении к границам с Азербайджаном и Турцией обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По словам Никола Пашиняна, вице-премьер Армении также говорил на эту тему с заместителем председателя правительства России. Пашинян подчеркнул, что армянская сторона ожидает реакции российских партнеров и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшее время.

    Премьер отметил, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта TRIPP, армянское руководство настаивает на скорейшем начале восстановительных работ. «Надлежащий срок – сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас», – заявил Пашинян, добавив, что информирование о происходящих процессах будет происходить по мере продвижения проекта.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с просьбой к России восстановить железнодорожные пути из Ерасха и Ахурика для возобновления сообщения с Азербайджаном и Турцией.

    Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    Пашинян подчеркнул, что все действия по эксплуатации проекта будут реализованы на основе принципа взаимности.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Предложившая заменить Зарубина школьница пришла в Кремль на мероприятие с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, пришла в Кремль, где в четверг состоится официальная церемония с участием главы государства.

    В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов, передает РИА «Новости». Торжественная церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В декабре школьница Виктория во время эфира предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». Путин предложил попросить Зарубина взять Викторию на стажировку, чтобы она могла развиваться в профессии.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Евродепутат обвинил ЕС в нежелании завершить конфликт на Украине

    Финский политик Армандо Мема заявил о нежелании ЕС завершить конфликт на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский политик Армандо Мема раскритиковал политику Каи Каллас, отметив, что санкции Брюсселя не приближают окончание конфликта на Украине.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил в соцсети X (заблокирована в РФ), что заявления главы евродипломатии Каи Каллас о новых санкциях против России подтверждают нежелание Евросоюза завершить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что если Каллас действительно хочет прекращения конфликта, ей следует быть реалистичной и изменить риторику. Мема отметил, что продолжающаяся санкционная политика ЕС не способствует достижению мира, а наоборот, усугубляет ситуацию.

    Политик также напомнил, что Каллас выступает за конфискацию российских активов, несмотря на признание Евросоюза о необходимости переговоров с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия приступила к разработке 20-го пакета санкций против России еще 21 ноября. Она планирует сосредоточить новые ограничения на уменьшении поступлений от экспорта энергоресурсов и борьбе с так называемым «теневым флотом».

    Также Евросоюз обсуждает возможность отказа от сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики в рамках данного пакета.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Мема удивился призыву главы МИД Финляндии усилить санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил недоумение из-за слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости новых антироссийских санкций, отметив ущерб для финской экономики.

    Армандо Мема резко высказался о заявлении министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая призвала к усилению санкций против России.

    Мема считает, что министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций. По его словам, в Финляндии самый высокий уровень безработицы в ЕС из-за политики властей, передает РИА «Новости».

    Политик также подчеркнул, что страна получила бы больше преимуществ от деэскалации и восстановления диалога с Россией, но нынешнее правительство, по его словам, продолжает действовать против интересов финского народа.

    Ранее на этой неделе Валтонен сообщила, что Финляндия вместе со Швецией предложили Евросоюзу ввести дополнительные санкции против России. По заявлению министра, ЕС должен продолжать давление на Москву вне зависимости от возможного перемирия или заключения мирного соглашения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала отправить главе МИД Финляндии книгу о русофобии.

    Еврокомиссия начала подготовку 20-го пакета санкций против России 21 ноября.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Евросоюз в нежелании завершить конфликт на Украине.

    Финляндия занимает шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал
    Главврачу новокузнецкой больницы предъявили обвинение в халатности
    Археолог Бутягин назвал вероятную выдачу Украине угрозой для жизни и здоровья
    Названа причина гибели Баумгертнера на Кипре
    Лукашенко призвал сделать районы Белоруссии «боевыми единичками»
    Тайная дочь Фредди Меркьюри умерла в возрасте 48 лет от рака
    Москвичи рассказали, почему мужчины к 40 годам не обзаводятся семьями