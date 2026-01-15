  • Новость часаAFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    15 января 2026, 16:24 • Новости дня

    Число пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском выросло до шести

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате аварии на трассе между Архангельском и Северодвинском с участием автобуса и двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, среди которых водитель и пассажир Porsche, сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

    Число пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом на трассе Архангельск – Северодвинск увеличилось до шести человек, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, столкновение произошло с участием автобуса, в котором находились дети, и двух легковых автомобилей – Porsche и Suzuki.

    В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, автомобиль Porsche выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, после чего съехал в кювет и загорелся. Затем в автобус сзади врезалась двигавшаяся в том же направлении машина Suzuki. «Автомобиль Porsche выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом, съехал в кювет и загорелся. В автобус сзади въехал автомобиль Suzuki, двигавшийся в том же направлении», – уточнили в полиции.

    Среди пострадавших водитель и пассажир Porsche, водитель и взрослый пассажир автобуса, а также два человека из Suzuki. В автобусе находились семь детей, по предварительной информации, никто из них не получил травм. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Архангельск – Северодвинск произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса с детьми. Один из автомобилей загорелся.

    14 января 2026, 19:30 • Новости дня
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (6)
    14 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Посол России в Копенгагене рассказал о позиции Москвы по Гренландии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва выступает за стабильность и сотрудничество в Арктике, уделяя особое внимание мирному разрешению разногласий и восстановлению международного диалога, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

    Россия заинтересована в поддержании стабильности и добрых отношений между странами Арктического региона, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА «Новости». Барбин отметил, что Россия не вынашивает агрессивных планов по отношению к соседям в Арктике, не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территорий.

    Дипломат подчеркнул, что все разногласия между арктическими государствами должны решаться исключительно на основе международного права и только путем переговоров. Он особо отметил важность предотвращения любых форм эскалации в регионе.

    Глава российской дипмиссии также заявил о необходимости восстановления широкого международного сотрудничества в Арктике. По его словам, совместная работа может обеспечить безопасность эффективнее и экономичнее, чем милитаризация региона, к которой, по его мнению, стремятся страны-участницы НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что только США могут вытеснить военных России и Китая из водных пространств у Гренландии в Арктике. Трамп также отметил, что США должны контролировать этот стратегически важный регион. Он заявил, что присутствие России и Китая в Арктике усиливается.

    Комментарии (8)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:03 • Новости дня
    СК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    СК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следствие не нашло подтверждений взаимосвязи между делом об убийстве главу управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова и делом об убийстве двух сотрудников ДПС в столице, сообщила глава 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК по Москве Ольга Куликова.

    Дела об убийстве Сарварова и о гибели сотрудников ДПС не связаны между собой, сказала Куликова в интервью «Московскому комсомольцу».

    «Это разные уголовные дела с разными обстоятельствами и доказательной базой. Они расследуются отдельно», – добавила она.

    В конце декабря сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве. Взрыв случился, когда полицейские приблизились к служебной машине из-за подозрительного человека рядом.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (2)
    15 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось фото сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, которого выявила Федеральная служба безопасности Россиив посольстве Великобритании в Москве.

    Федеральная служба безопасности России распространила фото незаявленного сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, передает ТАСС.

    ФСБ отмечает, что выявление британского агента стало результатом контрразведывательной работы. Ведомство подчеркивает, что продолжит противодействие деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами.

    ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал под дипломатическим прикрытием. Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    Россия заявила о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после этого инцидента.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    14 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир несуществующее слово

    Радиостанция «Судного дня» передала новое загадочное сообщение «люэсобаул»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радио Судного дня», передала новое загадочное сообщение.

    В 19.33 по московскому времени в эфире прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках, сообщается в Telegram-канале, отслеживающем активность радиостанции.

    В начале декабря радиостанция «Судного дня» передала сообщение про зоопарк.

    В ноябре слово «Латвия» прозвучало в эфире радио «Судного дня».

    В течение 10 декабря радиостанция передала сразу девять сообщений.

    Комментарии (13)
    15 января 2026, 10:33 • Новости дня
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после инцидента с британским сотрудником спецслужб, работавшим под дипломатическим прикрытием, сообщили в МИД России.

    Россия выразила решительный протест Британии в связи с деятельностью сотрудника спецслужб под прикрытием, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Временной поверенной в делах Британии в Москве Дейни Долакиа сообщили об аннулировании аккредитации указанного дипломата, которого сочли сотрудником спецслужб.

    «В случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный ответ», – сообщили в МИД России.

    Сотруднику, подозреваемому в работе на британские спецслужбы, предписано покинуть Россию в течение двух недель. Решение принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российская сторона заявила о намерении и далее придерживаться бескомпромиссной позиции в вопросах национальной безопасности.

    В МИД России отметили, что не допустят присутствия на территории страны незаявленных сотрудников иностранных спецслужб. Дейни Долакиа была официально уведомлена, что подобные действия и впредь будут пресекаться в интересах безопасности России.

    Временная поверенная в делах Британии Дейни Долакиа была вызвана в МИД России.

    В Москве выявили сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, который работал под прикрытием второго секретаря посольства Британии. Ему предписали покинуть Россию в течение двух недель.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (11)
    15 января 2026, 07:16 • Новости дня
    Politico: Каллас предложила начать пить из-за мировых событий
    Politico: Каллас предложила начать пить из-за мировых событий
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На встрече с политическими группами в Европарламенте глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить, сообщают СМИ.

    Мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить, об этом якобы заявила Каллас в ходе встречи с евродепутатами после поздравлений с Новым годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники отмечают, что сама Каллас не является большим любителем алкоголя.

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова выражала опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каи Каллас.

    Премьер Словакии Роберт Фицо выражал мнение, что Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    Комментарии (16)
    14 января 2026, 22:11 • Новости дня
    В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда
    В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Поколение бэби-бумеров (родившиеся с 1946 по 1964 г.,) все дольше остается на рынке труда в США, в то время как представители поколения Z (1997-2010 г.р.) сталкиваются с трудностями при поиске работы. Согласно исследованию, доля работников в возрасте до 25 лет сократилась, тогда как приток сотрудников в возрасте 65 лет и старше вырос почти на 80%. Причем, внедрение ИИ сыграло не в пользу молодежи.

    Как сообщает The Washington Post, согласно анализу Revelio, средний возраст сотрудников, принимаемых на новые рабочие места, в 2025 году вырос до 42 лет. Для сравнения: в 2022 году он составлял 40,5 года, а в 2016 году – около 40 лет. Эксперты связывают этот тренд со старением населения, экономической нестабильностью и активным внедрением искусственного интеллекта, из-за чего работодатели все чаще делают ставку на опытных специалистов.

    «Работодатели стали более осторожными и предпочитают кандидатов, которые могут сразу приступить к работе без дополнительного обучения», – отметила главный экономист Revelio Labs Лиза Саймон. По ее словам, компании все реже готовы инвестировать в подготовку молодых сотрудников и ожидают, что новые работники будут «готовы к делу с первого дня».

    Доля работников в возрасте до 25 лет сократилась с 14,9 % в 2022 году до 8,8 % в 2025-м. При этом объем найма в этой возрастной группе снизился более чем на 45% по сравнению с 2019 годом. В то же время приток сотрудников в возрасте 65 лет и старше вырос почти на 80 %.

    Ситуация усугубляется общим замедлением рынка труда. По данным Бюро трудовой статистики США, 2025 год стал худшим для занятости со времен пандемии: рост числа рабочих мест опустился до уровней, характерных для экономических спадов. Уровень безработицы составил 4,4 %, а число запланированных наймов сократилось на треть по сравнению с 2024 годом. Одновременно работодатели объявили о более чем 1,2 млн увольнений – максимальном показателе с 2020 года.

    Особенно заметно присутствие более возрастных работников в сферах, где ключевую роль играют коммуникационные навыки и накопленный опыт, – например, в продажах, недвижимости и офисном администрировании. В этих профессиях средний возраст новых сотрудников вырос примерно на 2,5 года с 2015 года.

    Дополнительное давление на молодых соискателей оказывает развитие искусственного интеллекта. По данным Стэнфордского университета, инвестиции в ИИ в 2024 году достигли 252 млрд долларов, а в 2025-м продолжили расти. Исследования показывают, что занятость среди работников 22–25 лет в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, снизилась на 13% с 2022 года.

    Экономисты отмечают, что компании все чаще переходят к «найму по навыкам», отдавая предпочтение управленческому опыту, способности координировать команды и принимать решения – качествам, которые обычно формируются с годами. Это усиливает разрыв между поколениями на старте карьеры.

    При этом многие американцы старшего возраста продолжают работать не только из-за интереса и самореализации, но и по финансовым причинам. Рост инфляции, удорожание медицины и жилья – средняя цена дома в США с 2019 года выросла почти на 100 тыс. долларов – вынуждают откладывать выход на пенсию или возвращаться к работе после нее.

    Эксперты подчеркивают, что рынок труда в США входит в новую фазу, где возраст перестает быть ограничением для занятости, а молодым специалистам приходится искать нестандартные пути для профессионального старта в условиях высокой конкуренции и сокращающегося числа начальных позиций.

    Ранее управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан в комментарии Reuters заявил, что падение инфляции в США и позитивные данные по уровню безработицы способствовали дальнейшему росту цен на драгоценные металлы.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила о необходимости положить конец внешнему управлению Украиной и защите суверенитета.

    Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады, что страной управляют из-за границы, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что ее партия намерена бороться с законопроектами, которые, по ее мнению, подрывают суверенитет Украины, и заверила, что не допустит принятия подобных инициатив.

    «Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», – отметила Тимошенко.

    В украинских СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы контролируется властями США. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что НАБУ является проектом США, а детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводят либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и связал активизацию преследования с возможными выборами.

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 10:49 • Новости дня
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    @ NASA/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С Международной космической станции на Землю эвакуировали четырех членов экипажа по медицинским показаниям, такую эвакуацию провели впервые в истории, сообщили в НАСА.

    Причина возвращения – ухудшение здоровья одного из астронавтов, имя и подробности состояния которого не раскрываются в целях сохранения медицинской тайны, передает Associated Press.

    Командир МКС Майк Финке сообщил, что заболевший астронавт находится в стабильном состоянии и получает необходимую помощь. Он подчеркнул, что решение о возвращении было принято «для проведения полноценных медицинских обследований на Земле, где доступны все необходимые диагностические возможности».

    Миссия экипажа должна была продлиться до конца февраля, однако из-за инцидента НАСА отменило запланированный выход в открытый космос и объявило о досрочном возвращении. Специалисты отметили, что ситуация не была экстренной и не связана с подготовкой к выходу в космос или техническим состоянием станции.

    По данным американского космического агентства, экипаж вернется на Землю в районе Сан-Диего с помощью капсулы SpaceX, а на борту судна для их встречи будут находиться медицинские специалисты.

    Пока неизвестно, когда астронавтов доставят из Калифорнии в Хьюстон, где располагается Центр управления полетами НАСА. На МКС продолжают работать один американский и два российских космонавта. НАСА и SpaceX планируют ускорить запуск нового экипажа в середине февраля.

    Ранее сообщалось, что космический корабль компании SpaceX с международным экипажем миссии Crew-11 произвел отстыковку от МКС для досрочного возвращения на Землю из-за медицинского инцидента.

    Экипаж состоял из российского космонавта Олега Платонова, американских астронавтов Зены Кардман и Майкла Финк, а также японского астронавта Кимии Юи.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 10:24 • Новости дня
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве выявлен сотрудник британских спецслужб, работавший под прикрытием второго секретаря посольства Британии, которому предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщает ЦОС ФСБ России.

    В ходе контрразведывательных мероприятий сотрудники ФСБ России выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал в посольстве Британии в Москве под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела, сообщает РИА «Новости». Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    По данным ФСБ и МИД, после согласования с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

    Временная поверенная в делах Британии посетила МИД России, однако после встречи отказалась от комментариев для журналистов. Подробности беседы между дипломатами пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее временная поверенная в делах Британии Дейни Долакия прибыла в МИД России.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (5)
    14 января 2026, 19:57 • Новости дня
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки, считают европейские чиновники, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters, один из источников отметил, что события могут начать развиваться уже в ближайшие 24 часа, передает РИА «Новости».

    Неназванный израильский чиновник убежден: президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение по военному вмешательству в Иран, сообщает агентство.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    Комментарии (11)
    15 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию Европы на гипотетический захват Гренландии президентом США Дональдом Трампом, предположив, что европейцы в итоге просто уступят остров.

    Медведев в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) прокомментировал возможную реакцию европейских стран на присоединение Гренландии к США. В своем сообщении Медведев иронично описал позицию Франции и других европейских стран по этому вопросу.

    Зампред Совбеза иронично заметил, что «галльский петух возвестил, что если будет затронут суверенитет Дании, последствия будут беспрецедентными».

    Медведев выразил сомнение в том, что европейские страны решатся на радикальные действия. «Они что сделают? Похитят президента США? Бросят ядерную бомбу на США? Конечно, нет», – написал он, добавив, что Европа «просто испугается и сдаст Гренландию».

    Он заключил, что подобный сценарий стал бы для Европы «отличным прецедентом».

    В четверг глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после переговоров в Белом Доме сообщил, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России.

    Ранее сообщалось, что Германия может направить в Гренландию военных на этой неделе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не способна защитить Гренландию «двумя упряжками». Трамп также заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Комментарии (8)
    14 января 2026, 22:24 • Новости дня
    Футболист Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Футболист Лайонел Адамс был найден мертвым возле своего дома в подмосковном Звенигороде, предварительной причиной смерти назвали суицид, сообщили в правоохранительных органах.

    Футболист Лайонел Адамс был найден мертвым возле своего дома в подмосковном Звенигороде, передает РИА «Новости».

    По данным правоохранительных органов, предварительной версией случившегося является суицид.

    В конце декабря 2025 года спортсмен стал участником конфликта в одном из ресторанов Звенигорода. В ходе ссоры между тремя людьми произошла потасовка, которая закончилась стрельбой, и Адамс получил травму бедра. Экс-игрока ЦСКА допрашивали в связи с этим инцидентом.

    Знакомые футболиста отмечали, что в последнее время он находился в депрессивном состоянии.

    Адамсу был 31 год, он воспитывался в системе московского ЦСКА и успел поиграть за «Енисей», «Волгу» и «КАМАЗ», а также провести четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года Адамс подписал контракт с клубом «Алга» из Бишкека.

    После конфликта в Звенигороде Адамс оказался в больнице с огнестрельным ранением.

    Комментарии (3)
    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    Комментарии (9)
