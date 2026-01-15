Суд Финляндии отказал россиянину с судна Fitburg в выезде из страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Окружной суд Хельсинки отклонил требование одного из моряков судна Fitburg с гражданством России о снятии запрета на выезд с территории страны, передает Yle. Это означает, что россиянин продолжит находиться под временным ограничением на перемещение за пределы Финляндии. Должность моряка, подавшего требование, не уточняется.

Ранее посольство России в Хельсинки сообщало РИА «Новости», что само судно Fitburg с восьмью российскими гражданами на борту уже покинуло Финляндию. Однако три члена экипажа из России - капитан и два его помощника, остаются в стране под действием запрета на выезд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финские власти задержали судно с россиянами на борту после повреждения кабеля между Хельсинки и Таллинном 31 декабря. Позже финская полиция провела техническую экспертизу сухогруза Fitburg и допрос экипажа.

Fitburg ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, его экипаж состоит из 14 граждан России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Сухогруз 30 декабря вышел из Петербурга с грузом конструкционной стали в порт Хайфа.

При этом, Fitburg не включали в санкционные списки ЕС и США. Политологи отмечали, что судно используют для устрашения населения Финляндии.



