    15 января 2026, 13:43 • Новости дня

    Песков: Обсуждение стабильности без учета арсеналов Франции и Британии невозможно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что обсуждать вопросы стратегической стабильности невозможно без учета ядерных арсеналов Франции и Британии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как напомнил Песков, «здесь не нужно забывать и заявление президента Путина о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стабильности и безопасности без учета арсеналов в Франции и Великобритании тоже не представляется возможным», передает РИА «Новости».

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о перспективах заключения нового, более выгодного для России договора по ограничению стратегических наступательных вооружений.

    Ранее Песков заявил, что Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента Владимира Путина продлить ограничения по ДСНВ еще на один год.

    Напомним, американский лидер Дональд Трамп продемонстрировал, что его не беспокоит истечение срока действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией через четыре недели.

    Москва выразила надежду на поддержку инициативы президента Владимира Путина по ДСНВ со стороны Вашингтона. Владимир Путин подтвердил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    14 января 2026, 19:30 • Новости дня
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 10:33 • Новости дня
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после инцидента с британским сотрудником спецслужб, работавшим под дипломатическим прикрытием, сообщили в МИД России.

    Россия выразила решительный протест Британии в связи с деятельностью сотрудника спецслужб под прикрытием, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Временной поверенной в делах Британии в Москве Дейни Долакиа сообщили об аннулировании аккредитации указанного дипломата, которого сочли сотрудником спецслужб.

    «В случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный ответ», – сообщили в МИД России.

    Сотруднику, подозреваемому в работе на британские спецслужбы, предписано покинуть Россию в течение двух недель. Решение принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российская сторона заявила о намерении и далее придерживаться бескомпромиссной позиции в вопросах национальной безопасности.

    В МИД России отметили, что не допустят присутствия на территории страны незаявленных сотрудников иностранных спецслужб. Дейни Долакиа была официально уведомлена, что подобные действия и впредь будут пресекаться в интересах безопасности России.

    Временная поверенная в делах Британии Дейни Долакиа была вызвана в МИД России.

    В Москве выявили сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, который работал под прикрытием второго секретаря посольства Британии. Ему предписали покинуть Россию в течение двух недель.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 10:24 • Новости дня
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве выявлен сотрудник британских спецслужб, работавший под прикрытием второго секретаря посольства Британии, которому предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщает ЦОС ФСБ России.

    В ходе контрразведывательных мероприятий сотрудники ФСБ России выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал в посольстве Британии в Москве под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела, сообщает РИА «Новости». Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    По данным ФСБ и МИД, после согласования с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

    Временная поверенная в делах Британии посетила МИД России, однако после встречи отказалась от комментариев для журналистов. Подробности беседы между дипломатами пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее временная поверенная в делах Британии Дейни Долакия прибыла в МИД России.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    13 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Во Франции испугались перевооружения Германии

    Bloomberg: Во Франции со страхом следят за темпами перевооружения ФРГ

    Во Франции испугались перевооружения Германии
    @ Ebrahim Noroozi/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже опасаются, что масштабное перевооружение Германии и увеличение военных расходов до 3,5% к 2035 году могут ослабить позиции французского оборонного сектора, сообщает Bloomberg.

    Французские чиновники сообщили о «страхе и тревоге» в Париже по поводу масштабов перевооружения Германии. Во Франции опасаются, что усиление военного комплекса ФРГ приведет к доминированию Берлина в оборонной сфере Европы и ослабит национальный оборонный сектор, передает передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что во французском политическом истеблишменте царят противоречивые настроения: с одной стороны, приветствуется рост оборонных расходов Германии, с другой – опасения вызывает рост политического влияния Берлина и усиление его позиций в военной сфере.

    «Внутриполитическая нестабильность подрывает геополитическое влияние Франции», – заявил агентству европарламентарий Франсуа-Ксавье Беллами.

    По словам вице-президента Германского фонда Маршалла Клаудии Майор, в Европе после Второй мировой войны сложился консенсус о роли Франции как геополитического лидера, а Германии – как экономического гиганта. Теперь ФРГ, по мнению эксперта, расширяет свое влияние, совмещая обе эти функции, что вызывает тревогу в Париже.

    Рост оборонного бюджета Германии связан с решениями саммита НАТО 2025 года в Гааге, где Берлину рекомендовали увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году. В НАТО и большинстве стран ЕС одобряют эти меры, однако в ряде европейских столиц, в том числе в Париже, выражают сомнения из-за популярности в Германии партии «Альтернатива для Германии», критикующей евроинтеграцию. В некоторых странах опасаются появления в Берлине не проевропейского правительства.

    Ранее Германия планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро к 2029 году.

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил немецким политикам о необходимости помнить трагические уроки прошлого на фоне заявлений о наращивании военной мощи.

    15 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    Опубликовано фото выявленного ФСБ в посольстве Британии шпиона
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось фото сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, которого выявила Федеральная служба безопасности Россиив посольстве Великобритании в Москве.

    Федеральная служба безопасности России распространила фото незаявленного сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, передает ТАСС.

    ФСБ отмечает, что выявление британского агента стало результатом контрразведывательной работы. Ведомство подчеркивает, что продолжит противодействие деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами.

    ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал под дипломатическим прикрытием. Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    Россия заявила о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после этого инцидента.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 15:06 • Новости дня
    В Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал

    Сенатор Джабаров: Дипломатическая эскалация с Россией ударит по самой Британии

    В Совфеде оценили возможную реакцию Британии на шпионский скандал
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В рамках раскручивающегося шпионского скандала Лондон может выслать кого-то из российских граждан, чтобы сохранить лицо. Но этим британцы запустят процесс эскалации, которая больнее ударит по самой Британии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее покинуть Россию было предписано незаявленному сотруднику британских спецслужб Дэвису Гарету Самьюэлю.

    «Если ФСБ выявила шпиона среди британских дипломатов в ходе контрразведывательной работы, то он явно занимался чем-то значительным. Возможно, собирал секретную информацию или вербовал агентуру. К тому же, вероятно, он был пойман с поличным. При наличии слабой доказательной базы Россия не будет никого высылать», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом нельзя недооценивать даже одного вредоносного шпиона. Он может наладить каналы связи с кем-то из наших граждан, склонить к сотрудничеству. В целом Британия давно и плотно ведет деструктивную и даже подрывную деятельность против России. Кроме того, в приграничных с нами государствах в большинстве антироссийских проектов так или иначе задействована «англичанка», – напомнил парламентарий.

    «В этой связи важно предупреждение Москвы о готовности дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии. Лондон может выслать кого-то из наших граждан, чтобы сохранить лицо. Тогда Россия может принять меры в отношении еще нескольких британцев. И это уже будет сильно не в интересах Соединенного Королевства. Так что, думаю, оно не пойдет на усугубление ситуации», – подчеркнул спикер.

    Ранее ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб. Им оказался 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве.

    «На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. ФСБ России продолжит противодействие работе иностранных спецслужб всеми доступными методами», – сообщает служба.

    В этой связи в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Британии в России Дейни Долакиа, которой заявлен решительный протест, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

    Ее предупредили, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб, и что «бескомпромиссная линия будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны». «Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ», – указывает МИД.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерениях Евросоюза и Британии создать в Европе систему, враждебную интересам России. Напомним, Британия занимает первое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    14 января 2026, 23:16 • Новости дня
    Times: Британия готовит спецназ для захвата танкеров «теневого флота»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы специального назначения Британии проходят подготовку к возможным операциям по перехвату танкеров «теневого флота», пишет Times.

    Источник Times в оборонной сфере заявил, что проведение подобных миссий, вероятно, поручат спецподразделению королевских ВМС – Особой лодочной службе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Times сообщала, что власти Британии рассматривают возможность передачи Украине доходов от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота». Британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    14 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Times: Британия хочет финансировать Киев за счет продажи изъятой нефти России
    Times: Британия хочет финансировать Киев за счет продажи изъятой нефти России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Британии рассматривают возможность передачи Украине доходов от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота», сообщает The Times.

    Британия изучает планы по использованию нефти, изъятой с судов российского «теневого флота», для финансирования военных усилий Украины, передает RT.

    По данным издания The Times, Лондон хочет перенаправить средства, полученные от продажи подсанкционной нефти, в поддержку Украины.

    Источник издания заявил, что таким образом Британия хочет лишить Россию незаконных доходов от войны, а также найдет способ помочь финансировать сопротивление Украины.

    На данный момент не уточняется, насколько реалистичен такой формат финансирования и когда именно Британия сможет применить подобную схему. Ранее стало известно, что кабинет министров Британии подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, связанных с «теневым флотом» России.

    Планируется, что вооруженные силы получат расширенные полномочия для усиления давления на подобные суда, однако сроки начала подобных операций пока не определены.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовкой весом 200 кг, способную уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    13 января 2026, 08:45 • Новости дня
    Филиппо заявил о создании армии ЕС для помощи Киеву, а не Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии разработан для поддержки Украины, а не ради защиты Гренландии, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии использует тему Гренландии как предлог для обоснования необходимости единой армии ЕС, но на самом деле речь идет о помощи Киеву и противостоянии России, передает РИА «Новости».

    Филиппо подчеркнул: «Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту».

    Политик отметил, что объединение европейских стран посредством создания общей армии не поможет ЕС в случае противостояния с Соединенными Штатами. Он добавил, что Евросоюзу важно заключать правильные союзы и принимать самостоятельные решения в условиях конфликтов.

    Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс объявил о поддержке идеи постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, ссылаясь на недавние заявления Вашингтона по поводу Гренландии и необходимостью военной независимости Брюсселя.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.

    Дипломат Константин Долгов спросил Урсулу фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее заявления о необходимости России стремиться к миру на Украине.

    14 января 2026, 19:23 • Новости дня
    Франция заявила о готовности защищать суверенитет Гренландии

    Премьер Франции Лекорню заявил о солидарности с Данией по Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж подчеркнул важность защиты суверенитета Гренландии, отметив наличие собственных заморских территорий и солидарность с Данией по этому вопросу.

    Франция выразила полную солидарность с властями Дании и Гренландии в вопросе защиты суверенитета Гренландии, передает ТАСС. Премьер-министр Себастьен Лекорню выступил с этим заявлением в парламенте, подчеркнув, что Франция, как и Дания, имеет собственные заморские территории и не может согласиться с попытками подрыва их суверенитета.

    «Позиция французской дипломатии заключается в выражении полной солидарности с властями Дании и Гренландии. Я напоминаю, в том числе тем, кто, возможно, бывает очарован демонстрацией силы или ее проявлениями, что защита суверенитета других государств является условием защиты нашего собственного суверенитета», – отметил Лекорню.

    Он напомнил, что Гренландия является датской автономной территорией, а Франция также владеет заморскими департаментами. По словам премьера, любые попытки поставить под сомнение суверенитет таких территорий могут создать угрозу и для Франции.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в разных формах предлагал выкупить или аннексировать Гренландию, а его соратники ставили под вопрос право Дании контролировать этот остров.

    Сейчас Гренландия официально входит в состав Дании с широкими правами автономии. В 1951 году США и Дания подписали отдельный договор о защите Гренландии: Вашингтон обязался оборонять остров от внешних угроз в рамках союзнических соглашений по НАТО.

    Европейские страны во главе с Британией и Германией также обсуждают планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Европа сталкивается с выбором между поддержкой Украины и усилением позиций в Гренландии.

    А заместитель председателя нижней палаты парламента Франции предложила рассмотреть вопрос выхода страны из НАТО из-за политики США.

    13 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Полянский: Британия и Франция знают о неприемлемости их войск на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные страны, обсуждая возможное размещение своих войск на Украине после заключения мирного соглашения, осведомлены о решительном неприятии этого шага со стороны России, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что Британия и Франция знают о неприемлемости размещения своих войск на Украине для российских властей, передает «Россия 24».

    Он подчеркнул: «Наверное, они должны были сделать этот ход. Они его сделали. Они знают прекрасно, что мы предупреждали – для нас это неприемлемо. Знают прекрасно, что наличие вооруженных сил НАТО и западных вооруженных сил мы не примем, уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил».

    Дипломат напомнил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины обсуждался на встрече «коалиции желающих» в Париже. Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал, что по итогам переговоров подписана декларация о готовности разместить западные войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине уверенность в их безопасности.

    Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране.

    14 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Парламент Франции провалил вотум недоверия Лекорню

    Парламент Франции не поддержал вотум недоверия Лекорню

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Национальном собрании Франции не хватило голосов для принятия резолюции о недоверии правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.

    Парламент Франции не поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню. Согласно результатам голосования, представленным в нижней палате парламента, инициатива не набрала необходимого числа голосов, передает РИА «Новости».

    «Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята», – заявила спикер Яэль-Брон Пиве во время заседания. Трансляция голосования велась на официальной странице Национального собрания в социальной сети Х (заблокирована в РФ).

    За инициативу, выдвинутую представителями левой партии «Непокорившаяся Франция», проголосовало 256 депутатов. Для принятия резолюции требовалось большинство из 289 членов Национального собрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Лекорню поручил министру внутренних дел Франции Лорану Нуньесу подготовиться к возможной организации парламентских выборов в марте.

    Напомним, что осенью президент Франции назначил Лекорню главой правительства повторно после его отставки с этого же поста. В первый раз Лекорню продержался на должности премьер-министра меньше месяца.

    14 января 2026, 10:38 • Новости дня
    Париж не исключил будущие переговоры Путина с Макроном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Париж пока не начал прорабатывать возможные контакты французского лидера Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, однако такие переговоры не исключаются в перспективе, сообщил дипломатический источник Франции.

    Как сообщил дипломатический источник, в настоящий момент «никакого конкретного разговора на этом уровне не планируется, хотя ничто не исключено», передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что Франция сохраняет готовность к диалогу с Москвой как по двусторонним, так и по многосторонним дипломатическим каналам. По его словам, «диалог всегда возможен», вне зависимости от дипломатического формата.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    13 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра ценности

    Французские следователи нашли гараж-тайник после ограбления Лувра

    Tекст: Мария Иванова

    Следователи обнаружили гараж под Парижем, куда преступники на скутерах привезли похищенные из Лувра украшения, однако сами реликвии пока не найдены.

    Французские следователи обнаружили подземный гараж в коммуне Обервилье под Парижем, куда преступники, ограбившие Лувр, привезли похищенные драгоценности, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    На видеозаписях камер видно, как двое мужчин на скутерах въезжают в гараж 19 октября 2025 года, осматривают украденное и прячут его в одном из боксов. Однако часть реликвий уже тогда отсутствовала, а сами украшения до сих пор не найдены.

    В течение нескольких дней после преступления подозреваемые регулярно возвращались в этот гараж, опасаясь слежки и используя детекторы излучения. Позже, обнаружив камеры видеонаблюдения, злоумышленники скрыли лица и покинули гараж на белом автомобиле Citroen, после чего забрали скутеры и другое имущество.

    Следствие выяснило, что преступники могли действовать по собственной инициативе, что, по мнению французских СМИ, «может оказаться разрушительным для имиджа Франции». При этом один из подозреваемых ранее утверждал, что ему предложили 15 тыс. евро за кражу двое мужчин со славянским акцентом, а о том, что речь идет о Лувре, он не знал. Телеканал BFMTV добавил, что в соседней коммуне Курнев обнаружили тайник с техникой для обнаружения слежки, глушением радиосигнала и оборудованием для проверки качества золота.

    По данным следствия, налет на Лувр был совершен четверыми преступниками с применением автогидроподъемника. Из Галереи Аполлона были похищены девять украшений общей стоимостью 88 млн евро, включая корону императрицы Евгении, инкрустированную 1 354 бриллиантами, которую преступники случайно выронили при побеге.

    Прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что к этому делу привлечены более 100 следователей, но судьба похищенных реликвий остается неизвестной.

    Двое подозреваемых были задержаны уже 25 октября, один из них пытался покинуть страну. Все четверо предполагаемых участников сейчас под стражей, причем, по данным следствия, они не имеют связей с крупным преступным миром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что якобы получил предложение о краже за 15 тыс. евро от «людей со славянским акцентом».

    Обвиняемые по делу о дерзком ограблении Лувра заявляют, что организаторами преступления могли быть участники зарубежной криминальной группировки.

    WSJ отметила, что ошибки грабителей помогли полиции их задержать.

