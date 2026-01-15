Песков: Обсуждение стабильности без учета арсеналов Франции и Британии невозможно

Tекст: Дарья Григоренко

Как напомнил Песков, «здесь не нужно забывать и заявление президента Путина о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стабильности и безопасности без учета арсеналов в Франции и Великобритании тоже не представляется возможным», передает РИА «Новости».

Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о перспективах заключения нового, более выгодного для России договора по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее Песков заявил, что Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента Владимира Путина продлить ограничения по ДСНВ еще на один год.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп продемонстрировал, что его не беспокоит истечение срока действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией через четыре недели.

Москва выразила надежду на поддержку инициативы президента Владимира Путина по ДСНВ со стороны Вашингтона. Владимир Путин подтвердил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.