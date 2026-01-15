Пашинян призвал Россию принять решение по дороге в Турцию и Азербайджан

Tекст: Вера Басилая

Вопрос восстановления железнодорожных путей из Армении к границам с Азербайджаном и Турцией обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам Никола Пашиняна, вице-премьер Армении также говорил на эту тему с заместителем председателя правительства России. Пашинян подчеркнул, что армянская сторона ожидает реакции российских партнеров и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшее время.

Премьер отметил, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта TRIPP, армянское руководство настаивает на скорейшем начале восстановительных работ. «Надлежащий срок – сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас», – заявил Пашинян, добавив, что информирование о происходящих процессах будет происходить по мере продвижения проекта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с просьбой к России восстановить железнодорожные пути из Ерасха и Ахурика для возобновления сообщения с Азербайджаном и Турцией.

Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

Пашинян подчеркнул, что все действия по эксплуатации проекта будут реализованы на основе принципа взаимности.

