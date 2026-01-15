В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС из-за снега на крышах

Введение режима ЧС позволит властям города привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона, пояснил Беляев, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае за сутки под снежными завалами погибли два человека.
NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии
По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.
«США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».
Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.
Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.
Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.
Россия заинтересована в поддержании стабильности и добрых отношений между странами Арктического региона, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, передает РИА «Новости». Барбин отметил, что Россия не вынашивает агрессивных планов по отношению к соседям в Арктике, не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территорий.
Дипломат подчеркнул, что все разногласия между арктическими государствами должны решаться исключительно на основе международного права и только путем переговоров. Он особо отметил важность предотвращения любых форм эскалации в регионе.
Глава российской дипмиссии также заявил о необходимости восстановления широкого международного сотрудничества в Арктике. По его словам, совместная работа может обеспечить безопасность эффективнее и экономичнее, чем милитаризация региона, к которой, по его мнению, стремятся страны-участницы НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что только США могут вытеснить военных России и Китая из водных пространств у Гренландии в Арктике. Трамп также отметил, что США должны контролировать этот стратегически важный регион. Он заявил, что присутствие России и Китая в Арктике усиливается.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.
В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.
Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.
Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.
«Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.
Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».
Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.
В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.
Галактионова возглавила Третьяковскую галерею после работы в Пушкинском музее
«Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года она руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого – РОСИЗО», – написала Любимова в Max, передает РИА «Новости».
Министр напомнила, что под руководством Галактионовой были реализованы масштабные выставочные проекты, включая «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига». Также среди ее достижений – проект «ДК СССР», который стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.
В 2023 году гендиректором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева.
Власти российских регионов получат право на введение ограничений, направленных на предотвращение формирования этнических анклавов. Соответствующие предложения по внесению изменений в российские законы должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов РФ. Об этом сказано в постановлении правительства, касающегося плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.
Проблема диаспор обострилась в прошлом году. Так, например, в августе главу азербайджанской диаспоры Челябинской области и крупного бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и выдворили из страны. Причина - пропаганда этнического сепаратизма.
Ранее лишили российского гражданства главу азербайджанской диаспоры Московской области Эльшана Ибрагимова. За «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации» его вызвали в полицию, изъяли российский паспорт и поместили в спецприемник для отправки в Азербайджан.
В Екатеринбурге объединение, которое ранее называлось азербайджанской диаспорой, вообще перестало существовать. Ее главу - Шахина Шыхлински – поместили в СИЗО по обвинению в применении насилия к представителю власти и покушении на убийство. Руководителем новой структуры стал Видади Мустафаев, возглавивший «Центр культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала». Он сообщил, что теперь главная задача организации - объяснять молодежи основы правильного поведения и необходимость жить в соответствии с законами России.
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, пояснил газете ВЗГЛЯД, что вопрос национальных анклавов не случайно отдают на откуп регионам. «Региональные власти лучше знают, где и какие проблемы с созданием анклавов у них есть», – пояснил эксперт.
Например, в Челябинской и Тверской областях, как пояснил Богдан Беспалько, есть компактные поселения цыган, которые по данным полиции, порою бывают замешаны в наркотрафике и наркоторговле. «Анклав – это компактное расселение народа какой-то национальности. В Подмосковье, например, это город Котельники, где живет огромное количество иностранцев – в основном, из Средней Азии, работающих на рынке «Садовод». Конечно, местным жителям это не очень нравится», – рассказывает эксперт.
В Москве очень много выходцев из Средней Азии живет в районе Люблино, где находится торгово-ярмарочный комплекс «Москва». «Практически все анклавы создаются рядом с местом работы. Когда в Москве существовал Черкизовский рынок, рядом с ним тоже был анклав. Переехал рынок – переехал и анклав», - пояснил Богдан Безпалько.
По мнению эксперта, главный способ борьбы с анклавом – ликвидация источника заработка. «Не будет рынка – не будет и компактного расселения иностранцев», - считает эксперт.
Показателен пример московского района Бирюлево Западное. Здесь работала Покровская овощебаза, одна из самых крупных в России, где трудились и вокруг которой компактно селились представители азербайджанской диаспоры. В октябре 2013 года в ходе стычки с представителем диаспоры был убит 25-летний местный житель Егор Щербаков, что спровоцировало массовые выступления местных жителей, погромы и столкновения с полицией. Столичные власти, проведя проверку базы, нашли на ней массовые нарушения, и базу закрыли.
Кирилл Кабанов, в свою очередь, считает, что дело не только в лишении источника дохода. «Сначала нужно дать четкое определение, что такое анклав. Я считаю, это компактное расселение людей какой-то национальности, имеющих свое национальное государство. Т. е. не коренных народов России», - пояснил эксперт.
Если признаки анклава уже есть, то нужно принимать меры. Первое – отказывать в регистрации новым жителям, приехавшим «к землякам». Второе – отказывать детям иностранцев к доступу в социальные учреждения – детсады и школы. «Да, мера крайне жесткая, но Дания, например, ее уже применяет», - пояснил Кабанов.
Третье, по мнению эксперта: если не закрытие, то регулярные проверки всех «национальных» бизнесов, вокруг которых анклавы и формируются. Как правило, эти бизнесы работают с серьезными нарушениями законодательства, поэтому и так успешны. Четвертое: сокращение региональных квот на ввоз мигрантов – если их уже и так достаточно. При этом, считает Кабанов, борьбу с анклавами нужно выводить с регионального на федеральный уровень.
Вячеслав Поставнин, руководитель Научного центра Евразийской экономической интеграции и сотрудничества, считает, что можно пойти и другим путем. «Анклавы не будут появляться, если мы выведем мигранта из диаспоры», - считает эксперт.
Первое, что нужно сделать – учить мигрантов русскому языку еще в стране пребывания. Второе – максимально облегчить натурализацию иностранца – его вхождение в общество и, главное, трудоустройство.
«Сегодня мигрант, даже не знающий русского, спокойно приезжает в Россию, покупает через диаспору все нужные документы – в том числе о сдаче экзамена по русскому языку, устраивается «через своих» на работу, все правовые вопросы – например, с регистрацией, тоже решает через «старших» диаспоры. Живет со своими. Вот и получается анклав», - пояснил эксперт.
По мнению Поставнина, нужно максимально снизить бюрократические барьеры: сделать так, чтобы в течение пяти дней после приезда в Россию мигрант уже мог самостоятельно найти работу и на нее выйти, чтобы мог легко снять жилье – не прибегая к помощи земляков. Тогда значение диаспоры, которое сейчас для мигрантов определяющее, снизится. А значит, не будет и анклавов.
Радиостанция «Судного дня» передала новое загадочное сообщение «люэсобаул»
В 19.33 по московскому времени в эфире прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках, сообщается в Telegram-канале, отслеживающем активность радиостанции.
В начале декабря радиостанция «Судного дня» передала сообщение про зоопарк.
В ноябре слово «Латвия» прозвучало в эфире радио «Судного дня».
В течение 10 декабря радиостанция передала сразу девять сообщений.
Эксперт Степанов заявил о запусках Пентагоном ракет с самолетов Boeing 737 и Cessna
Пентагон использует замаскированные под гражданские самолеты для атак на морские цели. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал ТАСС, что подобные действия представляют собой внеюридическую экстерриториальную казнь с применением сил специальных операций США.
По его словам, американские военные используют самолеты, созданные на базе гражданских моделей, в частности, усовершенствованные Boeing 737 и легкомоторные турбовинтовые Cessna. Эти машины способны запускать управляемые ракеты Hellfire из внутренних отсеков, такую тактику применял 160-й авиационный полк Night Stalkers, развернутый в Карибском бассейне.
Степанов отметил, что вооружение этих самолетов является избыточным для поражения незащищенных катеров и не соответствует характеру угрозы. По его словам, незаконное распространение наркотиков не приравнивается к деятельности террористических организаций, что делает применение внеюридических казней без судебного разбирательства предметом дискуссий среди американских экспертов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.
Напомним, что Соединенные Штаты 23 декабря разместили значительное количество самолетов спецназначения, военный контингент и снаряжение в районе Карибского бассейна.
Фон дер Ляйен: ЕС не отказался от экспроприации активов России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что предложение об экспроприации российских активов для поддержки Украины по-прежнему остается актуальным. По ее словам, европейские страны могут реализовать это решение в любой момент, передает ТАСС.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия не планирует размораживать российские активы даже в случае прекращения боевых действий. «Они заморожены перманентно, и это решение больше не должно продлеваться каждые шесть месяцев», – отметила глава ЕК.
По словам главы Еврокомиссии, разморозка активов возможна только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза – то есть 55% стран ЕС, или 16 из 27 государств, где проживает 65% населения объединения.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.
Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.
Премьер-министр Бельгии Александр де Вевер заявил, что Евросоюз не намерен возвращать России активы.
Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.
Как сообщает The Washington Post, согласно анализу Revelio, средний возраст сотрудников, принимаемых на новые рабочие места, в 2025 году вырос до 42 лет. Для сравнения: в 2022 году он составлял 40,5 года, а в 2016 году – около 40 лет. Эксперты связывают этот тренд со старением населения, экономической нестабильностью и активным внедрением искусственного интеллекта, из-за чего работодатели все чаще делают ставку на опытных специалистов.
«Работодатели стали более осторожными и предпочитают кандидатов, которые могут сразу приступить к работе без дополнительного обучения», – отметила главный экономист Revelio Labs Лиза Саймон. По ее словам, компании все реже готовы инвестировать в подготовку молодых сотрудников и ожидают, что новые работники будут «готовы к делу с первого дня».
Доля работников в возрасте до 25 лет сократилась с 14,9 % в 2022 году до 8,8 % в 2025-м. При этом объем найма в этой возрастной группе снизился более чем на 45% по сравнению с 2019 годом. В то же время приток сотрудников в возрасте 65 лет и старше вырос почти на 80 %.
Ситуация усугубляется общим замедлением рынка труда. По данным Бюро трудовой статистики США, 2025 год стал худшим для занятости со времен пандемии: рост числа рабочих мест опустился до уровней, характерных для экономических спадов. Уровень безработицы составил 4,4 %, а число запланированных наймов сократилось на треть по сравнению с 2024 годом. Одновременно работодатели объявили о более чем 1,2 млн увольнений – максимальном показателе с 2020 года.
Особенно заметно присутствие более возрастных работников в сферах, где ключевую роль играют коммуникационные навыки и накопленный опыт, – например, в продажах, недвижимости и офисном администрировании. В этих профессиях средний возраст новых сотрудников вырос примерно на 2,5 года с 2015 года.
Дополнительное давление на молодых соискателей оказывает развитие искусственного интеллекта. По данным Стэнфордского университета, инвестиции в ИИ в 2024 году достигли 252 млрд долларов, а в 2025-м продолжили расти. Исследования показывают, что занятость среди работников 22–25 лет в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, снизилась на 13% с 2022 года.
Экономисты отмечают, что компании все чаще переходят к «найму по навыкам», отдавая предпочтение управленческому опыту, способности координировать команды и принимать решения – качествам, которые обычно формируются с годами. Это усиливает разрыв между поколениями на старте карьеры.
При этом многие американцы старшего возраста продолжают работать не только из-за интереса и самореализации, но и по финансовым причинам. Рост инфляции, удорожание медицины и жилья – средняя цена дома в США с 2019 года выросла почти на 100 тыс. долларов – вынуждают откладывать выход на пенсию или возвращаться к работе после нее.
Эксперты подчеркивают, что рынок труда в США входит в новую фазу, где возраст перестает быть ограничением для занятости, а молодым специалистам приходится искать нестандартные пути для профессионального старта в условиях высокой конкуренции и сокращающегося числа начальных позиций.
Ранее управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан в комментарии Reuters заявил, что падение инфляции в США и позитивные данные по уровню безработицы способствовали дальнейшему росту цен на драгоценные металлы.
Россия выразила решительный протест Британии в связи с деятельностью сотрудника спецслужб под прикрытием, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.
Временной поверенной в делах Британии в Москве Дейни Долакиа сообщили об аннулировании аккредитации указанного дипломата, которого сочли сотрудником спецслужб.
«В случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный ответ», – сообщили в МИД России.
Сотруднику, подозреваемому в работе на британские спецслужбы, предписано покинуть Россию в течение двух недель. Решение принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российская сторона заявила о намерении и далее придерживаться бескомпромиссной позиции в вопросах национальной безопасности.
В МИД России отметили, что не допустят присутствия на территории страны незаявленных сотрудников иностранных спецслужб. Дейни Долакиа была официально уведомлена, что подобные действия и впредь будут пресекаться в интересах безопасности России.
Временная поверенная в делах Британии Дейни Долакиа была вызвана в МИД России.
В Москве выявили сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, который работал под прикрытием второго секретаря посольства Британии. Ему предписали покинуть Россию в течение двух недель.
Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.
ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро
С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
«ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.
По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.
Мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать пить, об этом якобы заявила Каллас в ходе встречи с евродепутатами после поздравлений с Новым годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Источники отмечают, что сама Каллас не является большим любителем алкоголя.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова выражала опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каи Каллас.
Премьер Словакии Роберт Фицо выражал мнение, что Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.
Инструкторы РФ вместе с военными ЦАР спасли заблокированных миротворцев ООН
В приграничном городе Бамбути на территории Центрально-Африканской Республики более 120 боевиков заблокировали гарнизон миротворцев ООН и убили несколько мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на источник в Вооруженных силах ЦАР (FACA).
Нападение произошло в ночь на 29 декабря, когда группа из более чем 60 вооруженных людей, преимущественно иностранных наемников и представителей общины азанде, пересекла границу из Южного Судана.
Из-за сложностей с доставкой подкрепления миротворцы ООН и 20 военнослужащих FACA были вынуждены отступить на базу непальского контингента МИНУСКА, которую боевики быстро окружили. В течение суток к нападавшим присоединились еще около 70 человек, доведя их общее число до 120.
«К утру 1 января 2026 года была спланирована и проведена ответная операция. Три сводные штурмовые группы FACA при поддержке российских союзников приступили к выполнению боевой задачи по деблокированию базы МИНУСКА и зачистке Бамбути и окрестностей», – рассказал собеседник агентства.
Операция по освобождению базы и города длилась примерно четыре часа и завершилась полным возвращением Бамбути под контроль властей. В результате боев потери среди боевиков составили около 50 человек убитыми и ранеными, а основные задачи были выполнены с минимальными потерями среди сил безопасности. 2 января операция полностью завершилась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера допустил возможность приобретения российского вооружения и назвал работу российских инструкторов успешной.
Также Туадера осудил атаку дронами ВСУ на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.
До этого в деревне Помболо группа из 20 боевиков передала оружие сотрудникам российской тренинговой миссии в ЦАР.
Как пишет Reuters, один из источников отметил, что события могут начать развиваться уже в ближайшие 24 часа, передает РИА «Новости».
Неназванный израильский чиновник убежден: президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение по военному вмешательству в Иран, сообщает агентство.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.
Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.