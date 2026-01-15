Стало известно о вспышке ОРВИ среди сотрудников роддома Новокузнецка

Суд установил, что заболевший ОРВИ персонал роддома в Новокузнецке не работал

Tекст: Вера Басилая

Главный врач больницы Новокузнецка Виталий Херасков в январе болел респираторным заболеванием, сообщает ТАСС.\

Судья Инна Ма огласила эти сведения на судебном заседании по делу о гибели девяти младенцев в роддоме.

«Сам Херасков приехать в больницу после смерти одного из младенцев в начале января не мог, так как он болел респираторным заболеванием», – зачитала она из протокола допроса.

Суд также отметил, что в декабре и январе часть медицинского персонала роддома болела ОРВИ, однако все заболевшие сотрудники находились дома и не приходили на работу. Эти данные фигурируют в материалах дела.

Следственный комитет начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице за период с 2018 по 2024 год.

По делу о гибели младенцев в Новокузнецке признаны потерпевшими девять матерей.

Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать свою вину по этому делу.

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

