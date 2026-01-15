  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    Военный эксперт: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    15 января 2026, 12:37 • Новости дня

    Semafor: США хранят деньги от продажи венесуэльской нефти в Катаре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская администрация разместила выручку в 500 млн долларов от продажи первой партии венесуэльской нефти на счету в Катаре, сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

    Администрация США реализовала первую партию венесуэльской нефти на сумму 500 млн долларов, а основная часть вырученных средств была размещена на банковском счете в Катаре, передает ТАСС со ссылкой на портал Semafor. По данным источников издания, деньги находятся на счетах, контролируемых американскими властями.

    Один из неназванных американских чиновников пояснил, что Катар выбран в качестве нейтральной площадки для хранения выручки от продажи нефти. Такой выбор, по словам собеседника портала, позволяет Вашингтону обеспечивать безопасные переводы и защитить средства от возможного изъятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США завершили первую сделку по продаже нефти с Венесуэлы на сумму 500 млн долларов. Президент США Дональд Трамп заявил о планах разрешить продажу американской нефти России и Китаю. Министерство энергетики США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,43%.

    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 19:52 • Новости дня
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    13 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле

    Американист Дробницкий: Проект Трампа в Венесуэле саботирует глубинное государство в США

    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле
    @ Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крупнейшие американские нефтяные компании не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они понимают, что в стране нарастает политическая нестабильность, а в самих США мешать развитию венесуэльских проектов будет Демпартия, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле.

    «Скептицизм американских нефтяников в части Венесуэлы объясняется не только экономическими факторами, но и осознанием общей нестабильности в Боливарианской республике», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. «Они понимают, что наведение порядка в стране может затянуться. При этом работа нефтегазового сектора обеспечивалась за счет тонкого внутриполитического баланса, который сейчас нарушен», – указал аналитик.

    «При этом, судя по всему, Трамп сам не в полной мере понимал, как будет действовать на территории страны в случае успеха операции. После наскока и свержения Мадуро он по традиции уперся в реальности, что называется, «на земле». Суть в том, что в Венесуэле обстановка в некотором смысле схожа с Афганистаном: сильные родоплеменные связи, а также разрозненные вооруженные группировки», – пояснил спикер.

    «Кроме того, даже внутри новых властей Венесуэлы уже начались разногласия, которые, скорее всего, будут усугубляться. Помимо этого, в стране действуют многочисленные агенты и неформальные организации Демократической партии. Они готовы вставлять палки в колеса любым проектам Трампа. Те, кого они в конечном счете приведу к власти, будут проводить собственную политику. И в ней не найдется места тем нефтяникам, которые поддержали главу Белого дома», – продолжил собеседник.

    «Более того, саботировать проекты Трампа в Венесуэле будет и так называемое глубинное государство внутри самих США. К тому же, в случае ослабления нынешней администрации, Конгресс может «вызвать на ковер» руководителей американских нефтяных гигантов и поставить вопрос о законности их действия на венесуэльской территории», – объяснил политолог.

    «Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний все это прекрасно понимают, и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что все держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно. Единственная ошибка, которую совершил Вудс, это несогласие с Трампом во всеуслышание. Я думаю, впредь нефтяной топ-менеджмент будет действовать более тонко, оттягивая окончательный ответ», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп разозлился на руководство нефтегиганта ExxonMobil и пригрозил компании недопуском к работе в Венесуэле. Причиной стал скептицизм главы корпорации Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – сказал Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    Он также напомнил, что активы компании уже «дважды конфисковались». Теперь же, для нового входа корпорации в Венесуэлу, потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он также пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Примечательно, что присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая венесуэльскую государственную компанию PDVSA. На что Трамп пообещал, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа.

    14 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Bloomberg: «Теневой флот» начал переходить под флаг России
    Bloomberg: «Теневой флот» начал переходить под флаг России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала прошлого месяца владельцы десятков танкеров, перевозящих подсанкционную нефть, начали массово регистрировать суда в России, рассчитывая на политическую защиту, сообщают западные информационные агентства.

    Владельцы как минимум 26 танкеров, перевозящих санкционную нефть, сменили регистрацию на российскую с начала прошлого месяца, пишет Bloomberg.

    Большинство переходов произошло после захвата американцами супертанкера Skipper у берегов Венесуэлы 10 декабря. Доля танкеров, перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть под российским флагом, достигла примерно 13% от общего числа таких судов.

    Раньше они предпочитали реестры небольших стран, таких как Панама или Гвинея. По данным агентства, использование чужих флагов остается распространенной практикой для обхода международных требований.

    По словам советника группы United Against Nuclear Iran Чарли Брауна, владельцы судов рассчитывают, что Москва сможет предоставить им политическую защиту. Он считает, что ситуация превращается из проблемы морского регулирования в стратегический вызов с государственным участием и геополитическими рисками.

    Риски проявились в случае с танкером Bella 1, который после попытки задержания США сменил регистрацию с Гайаны на Россию, сменил название и даже нанес российский триколор на корпус. Российский военный корабль направлялся для сопровождения судна, однако не успел подойти до захвата Marinera американскими силами к югу от Исландии.

    США уже задержали пять танкеров, связанных с венесуэльской нефтью. На фоне угроз американского президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт иранских товаров владельцы судов опасаются новых преследований со стороны американцев.

    Все 26 судов, сменивших флаг, находятся под санкциями одной или нескольких западных стран и распределены по разным регионам мира – от Балтики до Суэцкого канала и Желтого моря.

    Восемь судов связаны с компанией Glory Shipping HK Ltd., а три принадлежат российским компаниям New Fleet Ltd. и North Fleet Ltd., чьи адреса совпадают с офисами Совкомфлота в Петербурге.

    Эксперт Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас подчеркнул, что массовая смена регистраций темным флотом, скорее всего, продолжится, и это будет глобальной тенденцией.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов так называемого теневого флота.

    В Госдуме обсуждали возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы поменяли свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    В ЕК предоставили странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров.

    13 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз стоимости Brent на 2026 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство энергетики США повысило свой прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,43%.

    Теперь ведомство ожидает, что цена составит 55,87 доллара за баррель вместо ранее предполагаемых 55,08 доллара за баррель, передает ТАСС. Об этом говорится в свежем отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

    По прогнозу Минэнерго США, в 2027 году средняя цена Brent снизится до 54,02 доллара за баррель. В министерстве пояснили, что ожидают снижения цен на нефть в 2026 году, поскольку мировое производство опередит спрос, что отразится на росте запасов.

    Эксперты прогнозируют, что тенденция увеличения мировых запасов сохранится и в 2027 году, хотя темпы роста будут более сдержанными.

    Ранее мировые цены на нефть выросли после заявления президента США о введении 25-процентной пошлины на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном. Цена нефти марки Brent впервые с ноября 2025 года превысила 65 долларов.

    14 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Казахстан выразил обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море

    Казахстан выразил обеспокоенность ударами дронов ВСУ по танкерам в Черном море

    Казахстан выразил обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море
    @ Lucio Tavora/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстанские власти выразили обеспокоенность после атак беспилотников по трем танкерам у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.

    Министерство иностранных дел Казахстана выразило серьезную обеспокоенность из-за недавних атак беспилотных летательных аппаратов на три танкера в Черном море, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев в заявлении отметил, что атаки произошли 13 января у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    Власти Казахстана подчеркивают необходимость обеспечения безопасности судоходства и недопустимость эскалации подобных инцидентов в акватории Черного моря, где проходят важные логистические маршруты.

    Атакованные в Черном море танкеры имели все необходимые разрешения, а также оборудование для идентификации, говорится в заявлении Жетыбаева.

    «Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием», – сказано в документе.

    МИД Казахстана полагает, что возрастающее число инцидентов вблизи объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) говорит о нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры. В ведомстве призвали партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем, отмечается в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали танкер Matilda, принадлежащий дочерней компании «Казмунайгаза», в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    В целом в результате атаки ВСУ три танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажей нет.


    13 января 2026, 12:56 • Новости дня
    «Росзарубежнефть» заявила о намерении развивать нефтяные активы в Венесуэле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    Компания «Росзарубежнефть» продолжит неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства в Венесуэле, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что особое внимание будет уделяться устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы.

    В компании заявили: «Компания продолжит неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства в тесной координации со своими международными партнерами, уделяя приоритетное внимание устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы».

    Также особо отмечается, что все проекты будут реализовываться на принципах равноправия, взаимного уважения собственности и защиты инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон намерен и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Американские военные задержали танкер «Маринера» и начали разгружать его нефть.

    13 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне новых мер США против Ирана

    Мировые цены на нефть выросли на фоне новых мер США против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть выросли во вторник после заявления президента США о введении 25-процентной пошлины на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.48 росла на 0,34% относительно предыдущего закрытия – до 64,09 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,39%, до 59,55 доллара, передает РИА «Новости».

    Ранее во вторник Дональд Трамп заявил, что любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США.

    Последствием такого решения США может стать «геополитическая надбавка к ценам на нефть» заявил Bloomberg главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана.

    Напомним, в Иране в конце прошлого года начались протесты из-за девальвации местной валюты. В ряде городов страны протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя.

    13 января 2026, 13:05 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent впервые с ноября 2025 года превысила 65 долларов

    Цена нефти марки Brent на ICE впервые с ноября 2025 года превысила 65 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов в Лондоне цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 65 долларов за баррель, обновив максимум за почти два месяца.

    Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше отметки 65 долларов за баррель впервые с 18 ноября 2025 года, передает ТАСС.

    Рост стоимости зафиксирован по данным торгов на 12.35 по московскому времени, когда мартовские фьючерсы на Brent достигли 65,05 долларов за баррель, увеличившись на 1,85%.

    К 12.50 по Москве рост Brent немного замедлился и составил 65,03 долларов за баррель, что на 1,82% выше уровней предыдущей сессии. Одновременно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года выросли на 1,97%, до 60,67 долларов за баррель.

    Эксперты связывают динамику цен с изменениями в мировой экономике и сохраняющейся волатильностью на сырьевых рынках. Участники рынка продолжают отслеживать ситуацию и реагировать на квазисрочные сигналы спроса и предложения.

    Ранее во вторник мировые цены на нефть выросли после заявления президента США о введении 25% пошлины на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Накануне стоимость нефти также повысилась на фоне опасений перебоев поставок из Ирана.

    14 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Политолог заявил о риске снижения экспорта нефти Казахстаном из-за атак БПЛА

    Политолог Ногинский: Атаки БПЛА могут снизить экспорт нефти Казахстаном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атаки украинских беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума могут привести к сокращению экспорта нефти Казахстаном, сообщил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

    Как указал Ногинский в эфире канала «Россия 24», несмотря на незначительное влияние атак на мировой рынок нефти, локальная ситуация может серьезно измениться.

    Он подчеркнул, что «эта ситуация может привести как минимум к уменьшению объема экспорта нефти и действительно оказать значительное влияние как минимум на региональный рынок нефти, если уже не говорить на общемировой».

    Специалист отметил, что Казахстан, как основной поставщик через КТК, станет гарантированным пострадавшим. Влияние на мировой рынок при этом, по мнению Ногинского, будет минимальным, поскольку ранее серьезных колебаний зафиксировано не было.

    Ранее министерство энергетики Казахстана сообщило, что инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после атаки украинских дронов в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    14 января 2026, 12:37 • Новости дня
    Иран предупредил о последствиях новых пошлин США для торговли

    МИД Ирана предупредил о рисках для мировой торговли из-за пошлин США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины США способны дестабилизировать международную торговую систему и нарушить верховенство закона, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Введенные США пошлины за сотрудничество с Ираном могут привести к опасным последствиям для мировой торговли, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что односторонние карательные действия Вашингтона способны подорвать работу всей международной торговой системы.

    МИД Ирана призвал ООН и ее структуры принять меры для защиты международного права и предотвращения нарушений со стороны США. В ведомстве подчеркнули, что ответственность по поддержанию стабильности в мировой экономике лежит на всех участниках международного сообщества.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном.

На этом фоне нефть подорожала.

    На этом фоне нефть подорожала.

    МИД Китая заявил, что Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин на торговлю с Тегераном.

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти.

    14 января 2026, 08:05 • Новости дня
    Нефть подешевела после выхода оценки запасов в США

    Мировые цены на нефть снизились после выхода оценки запасов в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду начали снижаться после выхода оценки по запасам сырья в США от Американского института нефти (API).

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.47 снижалась на 0,2% относительно закрытия накануне – до 65,34 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,3%, до 60,75 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что в ночь на среду API опубликовал оценку динамики запасов в США, согласно которой коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 января, выросли на 5,27 млн баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика от минэнерго США.

    Напомним, что во вторник цена нефти марки Brent впервые с ноября 2025 года превысила 65 долларов.

    15 января 2026, 08:54 • Новости дня
    Трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

    NYT: Трейдеры выплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай, сообщает газета New York Times.

    По данным The New York Times, действующие от лица США трейдеры заплатили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти в рамках сделки по передаче нефти, передает РИА «Новости».

    В материале уточняется, что речь идет о компаниях Trafigura и Vitol, которые уже выплатили значительную часть суммы властям Венесуэлы и отгрузили больше 4 млн баррелей.

    Ранее, как пишет The New York Times, Венесуэла продавала нефть, поставляемую якобы в Китай, по цене примерно 30 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 3% после заявлений президента США, снизивших ожидания военных действий против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    15 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Цена нефти упала на 3% из-за снижения шансов на атаку США против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 3% после того, как заявления президента США снизили ожидания военных действий против Ирана.

    Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.47 снижается на 3,1% относительно закрытия – до 64,46 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 3,14%, до 60,07 доллара, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о полученной информации о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков.

    «Рынок считает, что атаки на Иран, возможно, не будет, поэтому... цены резко обвалились», – цитирует Reuters старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна.

