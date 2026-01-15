Потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке признаны девять матерей

Tекст: Вера Басилая

Девять матерей признаны потерпевшими по уголовному делу о смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка, передает ТАСС.

Как сообщил представитель следствия на заседании по избранию меры пресечения, среди потерпевших – две женщины, которым подозреваемый оказывал медицинскую помощь.

Следствие ходатайствует о заключении под стражу и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха на период в один месяц и 27 суток до 13 марта 2026 года.

Ранее исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации роддома Новокузнецка отказался признать свою вину по делу о гибели девяти младенцев.

Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Шестерых новорожденных из роддома, где погибли девять младенцев, транспортировали в детскую клиническую больницу имени Малаховского.

