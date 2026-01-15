  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    15 января 2026, 12:54 • Новости дня

    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану

    Военный эксперт Лямин: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном

    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану
    @ Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Ирана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами. Имеющийся в регионе потенциал будет быстро израсходован, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее стало известно о переброске американской военной техники на Ближний Восток.

    «На Ближнем Востоке находятся как минимум три американских эсминца и одна из многоцелевых подводных лодок. Кроме того, на базах США в регионе сохраняется стратегическая авиация», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его оценкам, если цель Штатов – запустить несколько десятков ракет по Ирану, то у них есть такая возможность.

    Другое дело, что текущая группировка не рассчитана на длительную кампанию, добавил собеседник. «Дело в том, что Пентагон ради операции в Венесуэле передислоцировал авианосную ударную группу, которая была в Средиземном море. Переброска же USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток потребует около недели», – уточнил специалист.

    Если же США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Тегерана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами, продолжил спикер. «Имеющийся потенциал быстро израсходуется. Так, эсминцам и подлодке придется возвращаться на базу для перезарядки. Но базы станут одними из первоочередных целей для иранских ответных ударов», – рассуждает аналитик.

    «С этими рисками, надо полагать, и связаны сомнения администрации Дональда Трампа относительно возможной операции против Исламской республики», – акцентировал эксперт. По его мнению, Вашингтон не может рассчитывать на поддержку арабских стран. Те категорически не хотят быть втянутыми в конфликт, поскольку государства и их нефтяная инфраструктура крайне уязвимы перед иранскими ракетами и дронами.

    Как полагает Лямин, на окончательное решение президента США о том, наносить ли удары по Ирану или нет, может повлиять несколько факторов. Первый – ключевой – обстановка в иранских городах. «Иран практически подавил протесты и беспорядки. На улицах еще продолжают действовать патрули, но каких-то активных действий уже нет. Судя по всему, призыв Трампа к протестующим захватывать госучреждения не был услышан», – отметил эксперт.

    По его оценкам, определенную роль в стабилизации ситуации сыграли меры по блокировке интернета: «это затруднило работу иностранной агентуры на территории Ирана». «Если власти страны будут и дальше стабилизировать обстановку, то вероятность американской операции резко снизится. Трамп же может переключить все свое внимание, например, на Гренландию», – считает аналитик.

    Впрочем, если протесты возобновятся с новой силой, а израильское лобби в Вашингтоне перейдет к «продавливанию» Белого дома, то атака произойдет, уточнил Лямин. «Израиль заинтересован в серьезной военной операции США против Ирана. Но американский лидер до сих пор опасался втягивания в продолжительные конфликты. Его больше прельщают быстрые военные действия, как это было в случае с Венесуэлой», – указал собеседник.

    Однако, как отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности, Иран – это не Венесуэла. «Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил он.

    Ранее стало известно, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники. Передислокация связана с обострением напряженности между США и Ираном.

    Накануне вечером агентство Reuters заявило, что Штаты могут нанести удар по Исламской республике в течение 24 часов. По информации издания, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Америки. В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было велено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Напомним, Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    14 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    14 января 2026, 17:36 • Новости дня
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 19:57 • Новости дня
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки, считают европейские чиновники, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters, один из источников отметил, что события могут начать развиваться уже в ближайшие 24 часа, передает РИА «Новости».

    Неназванный израильский чиновник убежден: президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение по военному вмешательству в Иран, сообщает агентство.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    14 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия

    Трамп заявил о планах присоединить Гренландию из-за системы ПРО «Золотой купол»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    «[Гренландия] имеет ключевое значение для системы «Золотой купол», над которой мы работаем», – написал он в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Трамп также подчеркнул, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности. По его мнению, процесс присоединения этого острова к США должен возглавить Североатлантический альянс.

    Ранее Трамп, комментируя заявление о том, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Дании, сказал, что «это их проблема».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Накануне глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.

    14 января 2026, 19:07 • Новости дня
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    15 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану

    NBC сообщил о возможности быстрого удара США по Ирану

    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану, несмотря на сомнения советников, сообщил канал NBC со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп не поддерживает идею затяжной войны с Ираном, однако в случае необходимости готов отдать приказ о быстром и решительном ударе по исламской республике, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По информации канала, Трамп сообщил о своей позиции членам команды по национальной безопасности. При этом его советники выразили сомнения, что однократный удар сможет «свергнуть режим» в Иране, а также подчеркнули, что США могут не располагать достаточными силами для отражения возможного «агрессивного ответа» со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что удары США по Ирану неминуемы. Заседание Совбеза ООН по Ирану назначили на четверг. Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Государства Персидского залива выступили против атаки США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    15 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    @ Delcy Rodriguez/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Родригес отметила, что диалог был продолжительным, продуктивным и корректным, а также подчеркнула, что беседа проходила в атмосфере взаимного уважения, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», – сообщила Родригес.

    Трамп подтвердил факт телефонного разговора с Родригес. По его словам, обсуждалось множество тем, включая нефть, минералы, торговлю и вопросы национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Военные США захватили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    15 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    @ Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране пройдет в четверг, 15 января, сообщило председательствующее в СБ в январе постпредство Сомали.

    Встреча состоится по запросу Соединенных Штатов в 23.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). Обсуждение Ирана пройдет в рамках пункта повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране. В Иране произошли вооруженные столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    14 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров обвинил США в подрыве системы международных отношений

    Лавров: США взяли линию на разлом системы международных отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана вызывают вопросы к надежности Вашингтона и подрывают сложившуюся систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.

    «Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

    Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.

    Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.

    Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.

    Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

    15 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Трамп: Раскрывший данные США по Венесуэле задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти заключили под стражу человека, которого считают ответственным за передачу секретной информации о Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп.

    Подозреваемый уже находится в тюрьме, это «очень плохой» человек, который, вероятно, проведет за решеткой длительное время, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Трамп также не исключил возможность, что к утечкам могут быть причастны и другие лица.

    «Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу», – добавил президент США.

    Имя и должность задержанного, а также конкретные сведения, которые были раскрыты, Трамп не уточнил.

    В начале января США подготовили и провели атаку на Венесуэлу, они похитили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Недавно Родригес провела переговоры с Трампом.

    14 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Главный правительственный самолет Израиля покинул воздушное пространство страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главный правительственный самолет Израиля, известный как «Крыло Сиона», покинул воздушное пространство страны, сообщили СМИ.

    Как пишет The Times of Israel, воздушное судно вылетело с военной авиабазы Неватим, расположенной на юге Израиля, и затем взяло курс на запад, в сторону Средиземного моря, передает ТАСС.

    Причины вылета официально не раскрываются, о зарубежных поездках премьер-министра Биньямина Нетаньяху на данный момент не сообщалось. Издание отмечает, что ранее самолет уже покидал израильское воздушное пространство в периоды повышенной угрозы – например, в июне и апреле 2025 года на фоне эскалации конфликта с Ираном.

    В среду официальные представители Израиля и ряда неназванных арабских государств обратились к США с просьбой пока не наносить удары по Ирану, сообщили СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти усилили меры безопасности после сообщений о возможной военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

    14 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Axios: Рубио и Нетаньяху провели переговоры по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Иране и варианты возможного ответа со стороны Вашингтона, пишет Axios.

    По данным источников Axios, беседа прошла 12 января, передает ТАСС. Еще один разговор намечен на 14 января, пишет портал.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    14 января 2026, 17:28 • Новости дня
    Большинство американцев не одобрили идею присоединения Гренландии

    Опрос показал, что лишь 17% американцев одобрили идею покупки Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В общенациональном исследовании только небольшая часть граждан США выразила одобрение инициативе президента страны Дональда Трампа по покупке Гренландии, остальные выступили против.

    Идею покупки Гренландии поддержали лишь 17% опрошенных американцев. Против таких планов выступили 47% респондентов, а 35% затруднились с ответом. А примерно каждый пятый участник опроса признался, что не был осведомлен о намерениях Трампа приобрести Гренландию. Об этом говорят результаты исследования Reuters/Ipsos, на которые ссылается ТАСС.

    В публикации отмечается, что только 4% граждан США считают применение военной силы для захвата Гренландии у Дании «хорошей идеей», тогда как 71% назвали этот вариант плохим. Кроме того, 66% опрошенных выразили обеспокоенность возможным ущербом для альянса НАТО и отношений США с европейскими союзниками в случае попытки приобрести Гренландию.

    Агентство подчеркивает, что Дания предупредила: применение военной силы для захвата острова может привести к разрушению НАТО. Опрос проводился онлайн и охватил 1217 взрослых жителей США с погрешностью три процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Трамп заявил, что Гренландия нужна ему для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Также президент США прокомментировал позицию Гренландии, отметив, что решение остаться с Данией –  «это их проблема».

    Накануне глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, отвергая любые предложения о продаже.

