В ЕС выросли опасения по поводу планов США по Гренландии из-за Вэнса

Tекст: Вера Басилая

Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и его гренландский коллега прибыли в Вашингтон для переговоров с госсекретарем Марко Рубио, передает Politico.

Однако встреча неожиданно прошла с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которого европейские дипломаты считают крайне жестким противником Старого Света.

По словам анонимного европейского дипломата, назначение Вэнса на переговоры вызвало у европейской стороны тревогу. «Вэнс нас ненавидит», – заявил дипломат. В ходе переговоров стороны обменялись резкими заявлениями, но договорились продолжать диалог и создать рабочую группу для поиска компромисса.

Расмуссен отметил, что обсуждение не привело к согласию: «Желание президента завладеть Гренландией для нас неприемлемо, и потому между нами сохраняется фундаментальное разногласие». Он подчеркнул, что Дания и Гренландия настаивают на уважении территориальной целостности Королевства и права на самоопределение жителей острова.

В материале отмечается, что действия и заявления Вэнса вызывают растущее недоверие и опасения среди европейских союзников США, особенно на фоне угроз о возможном использовании военной силы и критики в адрес НАТО.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что влияние Вэнса на Трампа может обострить ситуацию не только вокруг Гренландии, но и в отношении НАТО и Украины. В то же время, несмотря на резкость переговоров, стороны договорились избегать эскалации и продолжать консультации.

Ранее Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по вопросу Гренландии.

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что встреча в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была посвящена вопросам безопасности в Арктике и поиску совместных решений по стабильности региона.

Дания не смогла изменить позицию Вашингтона относительно планов включения Гренландии в состав США.

Европейские лидеры ищут компромисс по вопросу Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог заявить о победе и сохранить единство НАТО.