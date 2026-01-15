  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    15 января 2026, 11:17 • Новости дня

    В ЕС выросли опасения по поводу планов США по Гренландии из-за Вэнса

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Дании и Гренландии сочли участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах тревожным сигналом на фоне разговоров о захвате острова США, сообщает Politico.

    Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и его гренландский коллега прибыли в Вашингтон для переговоров с госсекретарем Марко Рубио, передает Politico.

    Однако встреча неожиданно прошла с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которого европейские дипломаты считают крайне жестким противником Старого Света.

    По словам анонимного европейского дипломата, назначение Вэнса на переговоры вызвало у европейской стороны тревогу. «Вэнс нас ненавидит», – заявил дипломат. В ходе переговоров стороны обменялись резкими заявлениями, но договорились продолжать диалог и создать рабочую группу для поиска компромисса.

    Расмуссен отметил, что обсуждение не привело к согласию: «Желание президента завладеть Гренландией для нас неприемлемо, и потому между нами сохраняется фундаментальное разногласие». Он подчеркнул, что Дания и Гренландия настаивают на уважении территориальной целостности Королевства и права на самоопределение жителей острова.

    В материале отмечается, что действия и заявления Вэнса вызывают растущее недоверие и опасения среди европейских союзников США, особенно на фоне угроз о возможном использовании военной силы и критики в адрес НАТО.

    Некоторые европейские чиновники опасаются, что влияние Вэнса на Трампа может обострить ситуацию не только вокруг Гренландии, но и в отношении НАТО и Украины. В то же время, несмотря на резкость переговоров, стороны договорились избегать эскалации и продолжать консультации.

    Ранее Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по вопросу Гренландии.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что встреча в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была посвящена вопросам безопасности в Арктике и поиску совместных решений по стабильности региона.

    Дания не смогла изменить позицию Вашингтона относительно планов включения Гренландии в состав США.

    Европейские лидеры ищут компромисс по вопросу Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог заявить о победе и сохранить единство НАТО.

    14 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    14 января 2026, 17:36 • Новости дня
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «вечной» заморозке российских активов в ЕС

    Фон дер Ляйен: ЕС не отказался от экспроприации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение об использовании российских активов для поддержки Украины «остается на столе», если страны ЕС примут соответствующее решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что предложение об экспроприации российских активов для поддержки Украины по-прежнему остается актуальным. По ее словам, европейские страны могут реализовать это решение в любой момент, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия не планирует размораживать российские активы даже в случае прекращения боевых действий. «Они заморожены перманентно, и это решение больше не должно продлеваться каждые шесть месяцев», – отметила глава ЕК.

    По словам главы Еврокомиссии, разморозка активов возможна только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза – то есть 55% стран ЕС, или 16 из 27 государств, где проживает 65% населения объединения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.

    Премьер-министр Бельгии Александр де Вевер заявил, что Евросоюз не намерен возвращать России активы.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    14 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

    ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сумма поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с начала конфликта на Украине, достигла 193,3 млрд евро, из которых 3,7 млрд евро получили за счет реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    14 января 2026, 16:20 • Новости дня
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    14 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия

    Трамп заявил о планах присоединить Гренландию из-за системы ПРО «Золотой купол»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    «[Гренландия] имеет ключевое значение для системы «Золотой купол», над которой мы работаем», – написал он в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Трамп также подчеркнул, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности. По его мнению, процесс присоединения этого острова к США должен возглавить Североатлантический альянс.

    Ранее Трамп, комментируя заявление о том, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Дании, сказал, что «это их проблема».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Накануне глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.

    14 января 2026, 14:48 • Новости дня
    ЕК обязала Киев тратить кредит на закупку европейского оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия установила условие, согласно которому большая часть кредита на 90 млрд евро должна быть потрачена на покупку европейского оружия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    Еврокомиссия ввела обязательное условие, согласно которому кредит Киеву в 90 млрд евро должен быть потрачен преимущественно на закупку вооружений, произведенных в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, «использование этих денег предусматривает, что оружие должно закупаться главным образом на Украине, в ЕС или в странах Европейской зоны свободной торговли». Она подчеркнула, что речь идет о крупных суммах, которые, по замыслу Еврокомиссии, должны способствовать созданию рабочих мест и укреплению европейской военно-промышленной базы.

    В то же время глава Еврокомиссии уточнила, что если необходимые Киеву вооружения не производятся в Европе, разрешается приобретать их за пределами Евросоюза. В этом случае допускается закупка американского и другого оружия, если аналогов в европейских странах не находится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза возникли разногласия по поводу распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине.

    Политолог Александр Рар заявил, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

    15 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента Вебер призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как на выборах в Европарламент 2024 года усилились правые и крайне правые партии, лидер крупнейшей фракции Манфред Вебер призвал центристов учитывать это при выработке политики и начать сотрудничество с партией Джорджи Мелони.

    Центристские партии в Европарламенте должны сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность, заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью Politico.

    По его словам, исход выборов в Европарламент в 2024 году, после которых соотношение сил изменилось в пользу правых и крайне правых партий, «должен быть отражён» в политике Евросоюза, чтобы граждане увидели, что Брюссель их слышит.

    Вебер подчеркнул, что готов работать с центристскими силами, но настаивает: «Я хочу остановить популизм и противников Европы», а для этого социалисты и либералы должны прислушиваться к избирателям. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

    По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зелёной» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

    Вебер выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих Мелони популистом и противником ценностей ЕС. Вебер заявил, что время доказало его правоту: назначение Раффаэле Фитто на высокую должность в Еврокомиссии не привело к радикализации, а сам Фитто проявил себя как серьёзный политик, способный к компромиссам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе нашли способ избавиться от Урсулы фон дер Ляйен.

    Каая Каллас предложила начать пить из-за мировых событий.

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    14 января 2026, 19:07 • Новости дня
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Государства Персидского залива выступили против атаки США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    14 января 2026, 15:28 • Новости дня
    В ЕК назвали условие для возвращения Киевом кредита на 90 млрд евро

    ЕК: Украина вернет 90 млрд евро ЕС только при компенсациях от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина должна будет вернуть 90 млрд евро ЕС только в случае, если получит компенсации от России, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.

    Средства планируется привлечь в 2026–2027 годах в виде совместного займа всех стран Евросоюза по механизму, использованному во время пандемии COVID-19, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что возвращать эти 90 млрд евро Украина будет только в том случае, если Россия «выплатит все репарации за военный ущерб». Домбровскис уточнил, что, помимо возможных выплат России, возврат средств может быть осуществлен и за счет экспроприации замороженных российских активов в будущем.

    В декабре страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    15 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    @ Delcy Rodriguez/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Родригес отметила, что диалог был продолжительным, продуктивным и корректным, а также подчеркнула, что беседа проходила в атмосфере взаимного уважения, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», – сообщила Родригес.

    Трамп подтвердил факт телефонного разговора с Родригес. По его словам, обсуждалось множество тем, включая нефть, минералы, торговлю и вопросы национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Военные США захватили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    15 января 2026, 08:39 • Новости дня
    На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен получится убрать из власти, когда европейцы очнутся, заявил бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи в YouTube-канале.

    По его словам, европейские страны смогут избавиться от Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии только тогда, когда общества «проснутся» и сменят свое руководство, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что нынешняя политическая элита Евросоюза во главе с фон дер Ляйен «не способна приспособиться к новым мировым процессам» и не осознаёт реальную картину происходящего.

    По словам Кушаи, европейские лидеры продолжают действовать в логике десятилетней давности, что сегодня уже неуместно. Он подчеркнул, что «не думает, что они способны учиться» и призвал к формированию большинства, которое сможет инициировать перемены. По мнению бывшего дипломата, смена власти в Евросоюзе – долгий и сложный процесс.

    Кушаи также обратил внимание на то, что политические механизмы Евросоюза усложняют смену руководства, даже если большая часть населения желает перемен. Он добавил, что иногда для настоящих изменений может потребоваться серьёзный внутренний конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза. Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен.

    Она ранее заявила о «вечной» заморозке российских активов в Евросоюзе.

    15 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Трамп: Раскрывший данные США по Венесуэле задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти заключили под стражу человека, которого считают ответственным за передачу секретной информации о Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп.

    Подозреваемый уже находится в тюрьме, это «очень плохой» человек, который, вероятно, проведет за решеткой длительное время, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Трамп также не исключил возможность, что к утечкам могут быть причастны и другие лица.

    «Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу», – добавил президент США.

    Имя и должность задержанного, а также конкретные сведения, которые были раскрыты, Трамп не уточнил.

    В начале января США подготовили и провели атаку на Венесуэлу, они похитили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Недавно Родригес провела переговоры с Трампом.

    14 января 2026, 17:28 • Новости дня
    Большинство американцев не одобрили идею присоединения Гренландии

    Опрос показал, что лишь 17% американцев одобрили идею покупки Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В общенациональном исследовании только небольшая часть граждан США выразила одобрение инициативе президента страны Дональда Трампа по покупке Гренландии, остальные выступили против.

    Идею покупки Гренландии поддержали лишь 17% опрошенных американцев. Против таких планов выступили 47% респондентов, а 35% затруднились с ответом. А примерно каждый пятый участник опроса признался, что не был осведомлен о намерениях Трампа приобрести Гренландию. Об этом говорят результаты исследования Reuters/Ipsos, на которые ссылается ТАСС.

    В публикации отмечается, что только 4% граждан США считают применение военной силы для захвата Гренландии у Дании «хорошей идеей», тогда как 71% назвали этот вариант плохим. Кроме того, 66% опрошенных выразили обеспокоенность возможным ущербом для альянса НАТО и отношений США с европейскими союзниками в случае попытки приобрести Гренландию.

    Агентство подчеркивает, что Дания предупредила: применение военной силы для захвата острова может привести к разрушению НАТО. Опрос проводился онлайн и охватил 1217 взрослых жителей США с погрешностью три процентных пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Трамп заявил, что Гренландия нужна ему для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Также президент США прокомментировал позицию Гренландии, отметив, что решение остаться с Данией –  «это их проблема».

    Накануне глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, отвергая любые предложения о продаже.

