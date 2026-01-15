  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    Военный эксперт: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    15 января 2026, 11:09 • Новости дня

    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами

    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    @ Jessica Koscielniak/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военно-морские силы (ВМС) собираются устанавливать лазерные и микроволновые системы в качестве основной защиты кораблей от ракет и дронов, заявил глава военно-морских операций США адмирал Дарил Кадл.

    Кадл заявил, что основной задачей должно стать использование направленного энергетического оружия для отражения угроз, находящихся в зоне видимости, пишет The War Zone.

    Это позволит повысить боезапас кораблей и сосредоточить внимание на наступательных вооружениях.

    ВМС США уже размещают системы ODIN и HELIOS на эсминцах, причем HELIOS способен поражать дроны и малые суда, а ODIN применяется для ослепления оптики.

    В 2019 году был установлен экспериментальный лазер LWSD Mk 2 Mod 0 мощностью 150 киловатт на десантном корабле, однако система была демонтирована и теперь находится в лаборатории интеграции в Калифорнии.

    Озвучена перспектива размещения на будущих кораблях класса «Трамп» лазеров мощностью 300 и 600 киловатт, а также обсуждается возможность установки мегаваттных лазеров.

    Кадл подчеркнул, что главные проблемы – не мощность, а инженерные решения по размещению и питанию таких систем на кораблях, особенно с учетом морских условий и необходимости охлаждения.

    ВМС США также активно разрабатывают микроволновое оружие для усиления противоракетной и противодроновой обороны, чтобы экономить боеприпасы для более серьезных угроз. Аналогичные работы ведутся и в других странах, в первую очередь в Китае.

    В декабре СМИ сообщали, что сооружение первых двух кораблей класса «Трамп» не начнется раньше начала 2030-х годов, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о скором начале работ.

    До этого Трамп заявлял о планах оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник выражал сомнения в способности американской стороны строить линкоры такого класса.

    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Комментарии (14)
    13 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом «Орешник» изменил формулировку цели для Киева, передает РИА «Новости».

    Ранее он неизменно подчеркивал, что Украина должна победить в конфликте. На форуме во вторник Рютте заявил: «Мы это делаем, потому что ваша борьба – это наша борьба, вы… вы должны выжить в этой войне».

    Модератор уточнил у Рютте, означает ли это смену цели с победы на выживание. Генсек ушел от прямого ответа, подчеркнув, что задача Запада – «привести Украину сильной за стол переговоров». До этого в своих публичных заявлениях он не использовал подобных формулировок относительно Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Корреспондент Die Welt назвал удар «Орешником» намеком европейцам из-за их планов разместить войска на Украине.

    Комментарии (3)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 19:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов

    Эксперт Степанов заявил о запусках Пентагоном ракет с самолетов Boeing 737 и Cessna

    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов
    @ Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный эксперт Александр Степанов в интервью журналистам отметил, что США задействовали самолеты на базе гражданских моделей для ударов по морским целям с запуском управляемых ракет.

    Пентагон использует замаскированные под гражданские самолеты для атак на морские цели. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов рассказал ТАСС, что подобные действия представляют собой внеюридическую экстерриториальную казнь с применением сил специальных операций США.

    По его словам, американские военные используют самолеты, созданные на базе гражданских моделей, в частности, усовершенствованные Boeing 737 и легкомоторные турбовинтовые Cessna. Эти машины способны запускать управляемые ракеты Hellfire из внутренних отсеков, такую тактику применял 160-й авиационный полк Night Stalkers, развернутый в Карибском бассейне.

    Степанов отметил, что вооружение этих самолетов является избыточным для поражения незащищенных катеров и не соответствует характеру угрозы. По его словам, незаконное распространение наркотиков не приравнивается к деятельности террористических организаций, что делает применение внеюридических казней без судебного разбирательства предметом дискуссий среди американских экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Напомним, что Соединенные Штаты 23 декабря разместили значительное количество самолетов спецназначения, военный контингент и снаряжение в районе Карибского бассейна.

    Комментарии (4)
    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    Комментарии (23)
    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    Комментарии (7)
    13 января 2026, 19:52 • Новости дня
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    Комментарии (8)
    14 января 2026, 11:35 • Новости дня
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия новых немецких боевых машин Lynx KF41, адаптированных для украинской армии, ожидается к прибытию в ближайшие недели, вскоре туда прибудет пять таких единиц.

    Работу машин финансирует немецкое правительство, они ожидаются на украинской территории в течение нескольких недель, пишет The War Zone.

    Один экземпляр уже был передан для испытаний в конце 2024 года, после чего было принято решение о закупке новой партии. Директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность Украине за доверие и отметил вклад немецкого правительства в финансирование первой поставки.

    Стоимость контракта не раскрывается, но оценивается в диапазоне десятков миллионов евро. Машины Lynx KF41 поставляются в специальной модификации для украинских условий, с двухместной башней Lance, способной использовать различные виды вооружения.

    На сегодняшний день башня может быть оснащена автоматическими пушками калибра 30 или 35 мм, а также противотанковыми ракетами Spike-LR и дополнительным вооружением.

    Боевая масса KF41 составляет около 44 тонн, экипаж – три человека, десант – до восьми военнослужащих. Машина развивает скорость до 80 км/ч и обладает высоким уровнем защиты, включая возможность установки активных систем.

    Помимо стандартной версии, Rheinmetall предлагает специализированные модификации Lynx, что также может заинтересовать украинскую сторону.

    Компания Rheinmetall рассматривает вариант организации производства этих машин на территории Украины, что позволит снизить логистические издержки и расширить возможности технической поддержки. В перспективе Украина может стать второй страной после Венгрии, где KF41 будут не только эксплуатироваться, но и производиться.

    Ранее Германия уже поставляла Украине разные виды бронетехники, однако Lynx KF41 стал первой абсолютно новой машиной этого класса, переданной не из запасов, а специально изготовленной для Киева. Эксперты связывают дальнейший успех KF41 на мировом рынке с результатами боевого применения этой машины в украинской армии.

    Ранее в Сети опубликовали видео ВСУ с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Комментарии (18)
    13 января 2026, 03:23 • Новости дня
    В зоне СВО уничтожены около 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители российских силовых структур сообщили, что с начала спецоперации из числа воевавших на стороне ВСУ наемников из Колумбии было уничтожено около 750 человек.

    «Как минимум уже 750 наемников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», – сообщили силовики ТАСС.

    В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел наладить контакт с украинскими властями для освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, завербованных ВСУ.

    3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении страны к международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

    До этого российское военное ведомство сообщало, что в рядах ВСУ действуют выходцы из разных стран, причем киевский режим использует их как «пушечное мясо».

    Минобороны России в марте 2024 года заявляло о прибытии на Украину 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожены были 5 962 человек. Наибольшее число прибыло из Польши и Грузии – из 2 960 поляков были уничтожены 1 497, из 1 042 грузин – 561 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включали советников из США, ФРГ, Британии. ВС России обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой. Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с новым министром обороны Украины Владимир Зеленский выделил повышение эффективности мобилизации как главный приоритет работы ведомства.

    Масштабные перемены в системе мобилизации поручил провести новому министру обороны Украины Михаилу Федорову  Владимир Зеленский, передает ТАСС. По итогам личной встречи Зеленский заявил, что ведомству предстоит реализовать более масштабные изменения, которые должны гарантировать больше возможностей для оборонных сил и экономики страны.

    В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что определены первые приоритеты для Министерства обороны, среди которых главной задачей названа модернизация мобилизационного процесса.

    Президент подчеркнул, что изменения должны повысить эффективность мобилизации и обеспечить устойчивое функционирование оборонных и экономических структур государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в среду Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны на Украине. Парламент откладывал рассмотрение его кандидатуры после провала голосования по другому министерскому назначению. Депутаты также утвердили 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.

    Между тем, большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила ранее испанская газета Pais.

    Комментарии (6)
    13 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    @ Владислав Сергиенко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов над Крымом, Азовским морем и регионами России были уничтожены десятки украинских беспилотников различных типов.

    В период с 13:00 до 18:00 мск 13 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили сорок украинских беспилотников, передает ТАСС. По информации Министерства обороны РФ, большинство беспилотников было сбито над территорией Крыма – 22 аппарата.

    Семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Азовским морем. Кроме того, по два беспилотника удалось уничтожить в Волгоградской и Ростовской областях, еще один – в Брянской области.

    Ведомство подчеркнуло, что все цели были успешно нейтрализованы, угрозы для гражданских объектов не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников за пять часов, из которых десять перехватили над Крымом.

    При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения промышленный объект и газовые коммуникации.

    В ночь на 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 06:57 • Новости дня
    Немецкие СМИ узнали шокирующие подробности о мобилизации на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодой украинец 26 лет из Одессы описал шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи, всё это увидел корреспондент немецкой Berliner Zeitung.

    «В интернете много видео и историй о том, как они [люди из ТЦК] издеваются над людьми. Украинские власти утверждают, что это провокации и отдельные инциденты, раздутые российской пропагандой. Но я сам это пережил и до сих пор видел десятки подобных случаев среди своих товарищей. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства», – приводит Berliner Zeitung (BZ) рассказ украинца.

    По его словам, два автобуса отлавливали мужчин по его району, он тоже попался.

    «Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», – пояснил он.

    При этом никто не знает, что это за люди – полицейские или из частных охранных фирм, а может быть, военные? Украинец рассказал, что только факт того, что он крупнее и сильнее человека в штатской одежде, спас его от избиений и серьезного вреда здоровью.

    «Он просто разорвал мою куртку, когда бросил меня на землю», – добавил он.

    А потом забрали телефон, куда-то увезли и заперли в подвале. А на утро – псевдомедосмотр с грубыми и агрессивными якобы врачами. BZ пишет, что многие упрекают систему за коррупцию, но для ещё большего количества людей она стала выходом.

    «Многие украинцы <...> просто откупаются от проблем и больше ничего не слышат  о мобилизации. Также регулярно поступают сообщения о врачах, выдающих поддельные справки о нетрудоспособности за деньги», – пишет издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность. В Житомирской области Украины у ТЦК умер мужчина, признанный годным к службе.

    Сотрудник ТЦК в городе Вишневое, расположенном под Киевом, во время насильственной мобилизации толкнул беременную женщину. А во Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб при задержании мужчины.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 04:55 • Новости дня
    В подполье Херсона рассказали, кто обрадовался удару «Орешником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Многие мирные граждане Одессы, Запорожья, Херсона и Николаева выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом, рассказали в антифашистском подполье города Херсон.

    Представитель антифашистского подполья города Херсон отметил, что впервые столь мощная атака пришлась по западной Украине, что вызвало большой резонанс. По его словам, местные жители юго-востока Украины восприняли это как возмездие историческим виновникам происходящего.

    «Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 9 января ВС России нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником». Минобороны сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США. Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником».


    Комментарии (0)
    13 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Силовики сообщили, как Зеленский одобрил похищения людей 225-м полком ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал действия 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, бойцы которого похищали военных из смежных подразделений и удерживали в подвалах, сообщили представители российских силовых структур.

    По данным российских силовых структур, похищения украинских военнослужащих из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка были одобрены лично Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Эти события вызвали огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225 ОШП и ВСУ в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры 225-ки запугивают новобранцев и мобилизованных. Однако Зеленскому затея с похищением людей очень зашла. В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу же поспешил поделиться у себя в соцсетях командир полка Олег Ширяев», – сообщил источник.

    Он добавил, что изначально руководство 225-го полка не получало указаний похищать людей из других подразделений, включая 108-ю бригаду теробороны.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что на практике «любая банда боевиков Ширяева либо Манько могут совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе «мясца» для нового штурма, наплевав на их прямое начальство».

    Напомним, 10 января стало известно о пытках и похищениях в 225-м полку ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Север» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении. «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 19:59 • Новости дня
    В Таганроге погибла женщина при обстреле города

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из разрушенных зданий Таганрога после утреннего обстрела ВСУ обнаружили тело 65-летней женщины, находившейся на рабочем месте.

    Как передает ТАСС, тело погибшей женщины нашли в доме, разрушенном после утреннего обстрела города. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертвой стала 65-летняя сотрудница, которая убирала помещения в момент атаки.

    «К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который подвергся сегодня утром вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшей. Гибель родного человека не восполнить, но мы окажем близким материальную помощь», – заявил Слюсарь.

    Губернатор также пообещал оказать материальную поддержку семье погибшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили десятки украинских беспилотников различных типов над Крымом, Азовским морем и регионами России за пять часов.

    В Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации из-за удара ВСУ по территории одного из предприятий. В результате атаки дронов ВСУ в Таганроге пострадали промышленный объект и газовые коммуникации.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 03:40 • Новости дня
    Доброволец с позывным «Аман» в одиночку удерживал позицию в течение месяца

    Tекст: Катерина Туманова

    Ион Дмитриев из Якутии, доброволец с позывным «Аман», сумел самостоятельно отбить шесть контратак ВСУ и удерживать позицию в селе Бурлацкое в ДНР на протяжении месяца.

    Дмитриев отправился добровольцем на спецоперацию и участвовал в зачистке села Бурлацкое в ДНР в феврале 2025 года. После гибели товарищей Дмитриев остался единственным бойцом на позиции, где в течение месяца отражал атаки противника, поддерживая связь с командованием по рации и получая снабжение с помощью дронов, сообщил Telegram-канал RT.

    По его словам, противник не раз пытался прорваться, однако все попытки были пресечены.

    «Я верил, что ко мне придут свои на помощь, и сам себе говорил: нужно ещё немного продержаться», – рассказал «Аман»

    Только через месяц к нему смог пробиться сослуживец-земляк, несмотря на атаки дронов и постоянный обстрел. Вдвоем бойцы успешно выполнили боевую задачу.

    За проявленный героизм Ион Дмитриев был награжден орденом Мужества.

    «Я делал только то, что должен был. Это наш долг, наша работа!» – ответил герой на вручении награды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Российский боец 17 часов удерживал украинскую разведгруппу в лесополосе. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества.

    Комментарии (0)
    Главное
    США начали торговать венесуэльской нефтью
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану
    TWZ: США были готовы уничтожить три военных аэродрома Венесуэлы
    Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    Директор нацпарка «Куршская коса» арестован по делу о вырубке леса
    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса