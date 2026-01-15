Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кадл заявил, что основной задачей должно стать использование направленного энергетического оружия для отражения угроз, находящихся в зоне видимости, пишет The War Zone.

Это позволит повысить боезапас кораблей и сосредоточить внимание на наступательных вооружениях.

ВМС США уже размещают системы ODIN и HELIOS на эсминцах, причем HELIOS способен поражать дроны и малые суда, а ODIN применяется для ослепления оптики.

В 2019 году был установлен экспериментальный лазер LWSD Mk 2 Mod 0 мощностью 150 киловатт на десантном корабле, однако система была демонтирована и теперь находится в лаборатории интеграции в Калифорнии.

Озвучена перспектива размещения на будущих кораблях класса «Трамп» лазеров мощностью 300 и 600 киловатт, а также обсуждается возможность установки мегаваттных лазеров.

Кадл подчеркнул, что главные проблемы – не мощность, а инженерные решения по размещению и питанию таких систем на кораблях, особенно с учетом морских условий и необходимости охлаждения.

ВМС США также активно разрабатывают микроволновое оружие для усиления противоракетной и противодроновой обороны, чтобы экономить боеприпасы для более серьезных угроз. Аналогичные работы ведутся и в других странах, в первую очередь в Китае.

В декабре СМИ сообщали, что сооружение первых двух кораблей класса «Трамп» не начнется раньше начала 2030-х годов, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о скором начале работ.

До этого Трамп заявлял о планах оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

Военный эксперт Илья Крамник выражал сомнения в способности американской стороны строить линкоры такого класса.