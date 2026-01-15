Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса

Губернатор Середюк сообщил о масштабной проверке всех 14 роддомов Кузбасса

Tекст: Вера Басилая

Все родильные учреждения Кузбасса будут проверены до 9 февраля, сообщил Середюк в Telegram-канале .

В регионе работают 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Губернатор Кемеровской области сообщил, что в Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения, которую возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

К работе подключились также специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Эксперты анализируют истории болезней, организацию медицинской помощи беременным и новорожденным, а также соблюдение всех необходимых стандартов. Пока федеральные эксперты работают в Новокузнецкой городской больнице №1, начата региональная проверка всех роддомов Кузбасса.

В состав региональной комиссии вошли сотрудники областного минздрава и специалисты родильных домов высшего уровня. Первым проверили роддом Прокопьевска, где одновременно могут находиться 26 пациенток, и функционируют акушерское отделение, а также отделение для новорожденных и недоношенных детей.

Проверяющие уделяют внимание исполнению протоколов медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащению оборудованием и организации работы персонала. Результаты проверки станут известны в ближайшие недели.

Следственный комитет начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице за период с 2018 по 2024 годы.

Главный врач и временно исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержаны по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.

Шестерых новорожденных из роддома, где погибли девять малышей, отправили в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.

Газета ВЗГЛЯД писала, как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей.