    15 января 2026, 09:37 • Новости дня

    Губернатор Середюк сообщил о масштабной проверке всех 14 роддомов Кузбасса

    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса
    @ Ярослав Беляев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кузбассе началась масштабная проверка родильных отделений и перинатальных центров с участием федеральных и региональных специалистов, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

    Все родильные учреждения Кузбасса будут проверены до 9 февраля, сообщил Середюк в Telegram-канале .

    В регионе работают 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Губернатор Кемеровской области сообщил, что в Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения, которую возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

    К работе подключились также специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

    Эксперты анализируют истории болезней, организацию медицинской помощи беременным и новорожденным, а также соблюдение всех необходимых стандартов. Пока федеральные эксперты работают в Новокузнецкой городской больнице №1, начата региональная проверка всех роддомов Кузбасса.

    В состав региональной комиссии вошли сотрудники областного минздрава и специалисты родильных домов высшего уровня. Первым проверили роддом Прокопьевска, где одновременно могут находиться 26 пациенток, и функционируют акушерское отделение, а также отделение для новорожденных и недоношенных детей.

    Проверяющие уделяют внимание исполнению протоколов медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащению оборудованием и организации работы персонала. Результаты проверки станут известны в ближайшие недели.

    Следственный комитет начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице за период с 2018 по 2024 годы.

    Главный врач и временно исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержаны по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Шестерых новорожденных из роддома, где погибли девять малышей, отправили в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей.

    14 января 2026, 08:38 • Новости дня
    Шесть младенцев из роддома в Новокузнецке попали в реанимацию
    @ Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В детской клинической больнице имени Ю.С. Малаховского медики оказывают помощь шестерым новорожденным, состояние которых оценивается как тяжелое, но стабильное, дети находятся в реанимации, сообщили в медучреждении.

    Шесть новорожденных из роддома № 1 Новокузнецка были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского, передает РИА «Новости». Врачи отмечают, что состояние малышей оценивается как тяжелое, однако оно остается стабильным.

    В медицинском учреждении подчеркнули, что малыши получают необходимое лечение, а все условия для их пребывания соответствуют стандартам.

    Во вторник стало известно, что в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять новорожденных.

    Уголовное дело о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка передали в центральный аппарат Следственного комитета.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что родильные дома региона пройдут проверку после гибели детей.

    14 января 2026, 11:57 • Новости дня
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Крыму инициировали служебную проверку работы врачей после трагической гибели младенца в перинатальном центре Симферополя.

    Проверку работы сотрудников перинатального центра Республиканской больницы имени Семашко в Симферополе проводит министерство здравоохранения Крыма, передает ТАСС.

    Поводом стало сообщение о смерти новорожденного через два дня после рождения, причиной которой, по данным из социальных сетей, стали сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг.

    Мать погибшего обвиняет медицинский персонал в халатности и фальсификации документов при оказании помощи.

    В Минздраве подтвердили проведение проверки по факту оказания медицинской помощи пациентке.

    Ранее руководителей больницы в Новокузнецке задержали после гибели девяти младенцев.

    Шестерых новорожденных направили из роддома в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.

    Дело о гибели новорожденных передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

    Росздравнадзор пообещал тщательно разобраться во всех происшествиях в роддоме.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 22:57 • Новости дня
    Бастрыкин передал дело о смерти младенцев в Новокузнецке в центральный аппарат СК

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовное дело о гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета, сообщили в пресс-службе СК.

    В сообщении пресс-службы отмечается, что решение о передаче расследования принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Дело было открыто по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности, а также частью 3 статьи 293 УК – халатность.

    Ранее уголовное дело вели следственные органы по Кемеровской области – Кузбассу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новокузнецком родильном доме № 1 умерли девять новорожденных. Власти Кузбасса приняли решение проверить все родильные дома и перинатальные центры региона. В город направлены специалисты Роспотребнадзора для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований.

    13 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Госдума одобрила эксперимент по торговле лекарствами в передвижных аптеках

    Госдума приняла в первом чтении закон о передвижных аптеках

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты поддержали начало эксперимента по продаже лекарств в мобильных аптеках для сел без стационарных точек, исключив ряд препаратов.

    Законопроект о запуске федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках одобрили в первом чтении, передает ТАСС. Документ внесли парламентарии от партии «Единая Россия».

    Эксперимент планируют проводить с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Нововведение позволит аптечным организациям осуществлять розничную продажу лекарственных препаратов с помощью передвижных аптечных пунктов в селах, где отсутствуют стационарные аптеки.

    В то же время в законопроекте установлены ограничения. В частности, из продажи в мобильных аптеках исключат лекарства с содержанием наркотических и психотропных веществ, а также их прекурсоров.

    Запрет распространяется на сильнодействующие препараты, иммунобиологические лекарства, препараты с содержанием спирта свыше 25% и лекарства, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов.

    Перечень запрещенных к продаже в передвижных аптеках препаратов детально прописан в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фракция «Единая Россия» рассчитывает на быстрое принятие законопроекта о передвижных аптеках.

    Правительство ищет пути решения проблемы с доступом к лекарствам в населенных пунктах, где нет стационарных аптек.

    Президент Владимир Путин ранее поддержал инициативу по передвижным аптекам. Путин также подчеркнул важность сохранения фиксированных цен на льготные лекарства и призвал внимательнее контролировать этот вопрос.

    12 января 2026, 14:11 • Новости дня
    В Башкирии бешеная рысь в спортивном центре напала на девочку

    Tекст: Вера Басилая

    В спортивном центре «Уфимский сокол» дикая рысь ранила девочку-подростка, после чего животное скончалось перед прибывшими сотрудниками экстренных служб.

    По словам директора центра Александра Астахова, рысь проникла на территорию учреждения и напала на девочку, причинив ей царапины. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, сообщает канал «360».

    Астахов предположил, что животное страдало бешенством, поскольку «нормальное животное бегало бы где-нибудь в лесу, да и все». По информации СМИ, рысь после нападения начала задыхаться и есть снег, а затем скончалась на глазах у очевидцев.

    Прибывшие сотрудники Росприроднадзора и Минэкологии Башкирии обнаружили животное уже мертвым и отправили его тело на экспертизу для установления причины смерти.

    СМИ писали, что на заброшенной территории зоолунапарка в Уфе уже три года живут хищные животные.

    14 января 2026, 17:56 • Новости дня
    В Архангельске осужден врач за смерть пациентки на процедуре МРТ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу, ошибочно отправившему пациентку с кардиостимулятором на МРТ, после чего женщина умерла.

    Бывший врач одной из больниц Архангельской области признана виновной по части 2 статьи 109 УК РФ, сообщает Октябрьский суд Архангельска. Она направила пациентку, у которой был имплантирован электрокардиостимулятор, на магнитно-резонансную томографию, что является абсолютным противопоказанием для данной процедуры.

    Во время проведения МРТ у пациентки произошла остановка кровообращения из-за нарушения работы кардиостимулятора, затем развилась острая сердечная недостаточность, и женщина скончалась в стационаре после экстренной госпитализации.

    Врач не признала свою вину, однако не отрицала, что именно она выдала направление на МРТ, принесла извинения родственникам погибшей и частично возместила им вред.

    С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и исключительно положительных характеристик, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска в Ставропольском крае.

    До этого следователи Подольска открыли дело по факту смерти 47-летней москвички после пластической операции в частной клинике.

    А Росздравнадзор начал выяснять причины смерти ребенка на приеме у остеопата в Казани.

    12 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Правительство утвердило программу гарантий бесплатной медицинской помощи

    Мишустин: Правительство утвердило программу гарантий бесплатной медицинской помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

    По словам главы кабмина, положения программы направлены на реализацию новой стратегии в сфере здравоохранения, которую президент подписал в декабре прошлого года, передает ТАСС.

    Мишустин подчеркнул, что документ также помогает достижению национальных целей развития.

    Ранее в России утвердили новый список болезней для бесплатной медпомощи.

    13 января 2026, 13:41 • Новости дня
    В Госдуме назвали смерть младенцев в Новокузнецке преступлением против страны

    Лантратова назвала смерть младенцев в Новокузнецке преступлением против страны

    Tекст: Вера Басилая

    Смерть нескольких новорожденных в роддоме Новокузнецка в период демографического кризиса является преступлением против страны, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

    Депутат Яна Лантратова назвала недопустимой ситуацию с гибелью нескольких младенцев в местном роддоме и потребовала расследования. По ее словам, смерть нескольких новорожденных в роддоме Новокузнецка является преступлением против страны, передает RT.

    Она выразила недоумение тем, что многочисленные проверки не выявили нарушений, несмотря на негативные отзывы пациентов о неприемлемых условиях для рожениц и детей.

    «Невозможно поверить, что сейчас, когда все силы брошены на повышение рождаемости, поддержку семей, дети погибают – и при этом издеваются над их родителями», – заявила Лантратова.

    Депутат пообещала внимательно следить за развитием ситуации и отметила, что «это не должно всем причастным сойти с рук».

    В родильном доме Новокузнецка за новогодние праздники погибли девять младенцев.

    Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил этот факт и сообщил об оценке ситуации ведомственной комиссией региона.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и о халатности.

    Академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что причиной смерти младенцев могла стать стафилококковая инфекция.

    12 января 2026, 14:59 • Новости дня
    ДОМ.РФ расширил список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке

    Tекст: Вера Басилая

    Количество городов, где семьи с детьми могут приобрести жилье по семейной ипотеке с льготной ставкой, увеличилось до 891 в 83 регионах, сообщает ДОМ.РФ.

    ДОМ.РФ обновил список городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке в рамках семейной ипотеки, а также дальневосточной и арктической ипотечных программ, передает ТАСС.

    Согласно сообщениям компании, теперь семьи с детьми могут купить готовое жилье по льготной ставке не более 6% годовых в 891 городе в 83 регионах России.

    Как уточнили в ДОМ.РФ, в новый перечень были включены 22 новых города, среди которых Елец (Липецкая область), Орск (Оренбургская область), Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО – Югра). Эти изменения коснулись 15 регионов страны.

    В компании также сообщили, что в обновленный список по дальневосточной и арктической ипотеке вошло 90 городов в 19 регионах России. Благодаря расширенному перечню, у россиян появляется больше возможностей для покупки жилья по льготным ставкам в разных частях страны.

    Ранее президент России Владимир Путин на программе «Итоги года» объявил, что в городах с низкими темпами строительства семейная ипотека теперь распространяется и на вторичное жилье. Это должно повысить доступность жилья для семей.

    12 января 2026, 23:57 • Новости дня
    База экстремистского «Миротворца» пополнилась данными шести детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Дети из Белоруссии, России и Австралии на этот раз стали угрозой безопасности Украины и попали в экстремистскую базу «Миротворец».

    Украинский экстремистский сайт «Миротворец» добавил в базу персональные данные ещё четверых детей из России, Белоруссии и Австралии. В частности, в список попали двое несовершеннолетних из Белоруссии, которым шесть и 13 лет, по обвинению в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на территориальную целостность и суверенитет» Украины, передаёт ТАСС.

    Среди фигурировавших в базе новичков также 14-летняя девочка с австралийским гражданством, которую создатели ресурса обвинили в тех же действиях.

    В списке оказалась и 16-летняя жительница Донецка.

    Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинские власти стремятся сеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия направлены на формирование у молодежи чувства вражды по национальному признаку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» внес в базу персональные данные 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, среди них оказались граждане России, Таджикистана и Украины. 21 декабря в базу «Миротворца» внесли 12 детей из России. А днем ранее данные еще 20 детей появились на сайте «Миротворец».

    В базу «Миротворца» в новогоднюю ночь внесли данные шестерых детей.


    13 января 2026, 14:24 • Новости дня
    В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

    Кабмин продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2027 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России зарегистрированные зарубежные лекарства продолжат продавать в особом порядке, включая возможность реализации в иностранной упаковке с русской этикеткой, сообщили в правительстве.

    Особый порядок продажи зарубежных лекарств в России продлен до 31 декабря 2027 года, сообщает пресс-служба правительства. Согласно подписанному постановлению, иностранные препараты можно реализовывать не только в российской, но и в оригинальной упаковке, при условии наличия этикетки на русском языке.

    В пресс-службе правительства отметили, что такой подход позволит поддерживать стабильные поставки жизненно необходимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы.

    Постановление уже подписано, и оно распространяется на все зарегистрированные зарубежные препараты, которые соответствуют установленным требованиям и допущены межведомственной комиссией к реализации в особом порядке. В состав комиссии входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной таможенной службы, уточнили в Кабмине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные компании заметно укрепили позиции на рынке ветеринарных лекарств, доведя свою долю до 76% и выпустив рекордное количество новых препаратов.

    Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал инициативу о продаже лекарств в селах через передвижные аптечные пункты.

    А федеральная антимонопольная служба планирует расследовать рост цен на препараты вне перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, отмечая тревожные ценовые тенденции..

    12 января 2026, 20:07 • Новости дня
    Школьный автобус столкнулся с погрузчиком в Челябинской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате аварии с участием школьного автобуса на трассе пострадали два мальчика и одна девочка 2012 года рождения.

    Авария с участием школьного автобуса произошла на 17-м километре автодороги «подъезд к городу Екатеринбургу» в Сосновском районе 12 января около 19.00, передает РИА «Новости».

    По информации регионального ГУМВД, автобус ПАЗ следовал по маршруту «поселок Рощино – поселок Славино» и столкнулся с буксируемым экскаватором погрузчиком, который водитель не заметил на дороге.

    В результате происшествия травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров автобуса – два мальчика и девочка 2012 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств ДТП, уточнили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на 120-м километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск экскурсионный автобус с детьми и взрослыми столкнулся с легковым автомобилем.

    В Подмосковье на Ильинском шоссе автобус столкнулся с препятствием, из-за чего четверо человек, включая двух детей, пострадали.

    13 января 2026, 13:09 • Новости дня
    В России стали бесплатными новые генетические тесты для будущих родителей

    Новые генетические тесты для будущих родителей в России стали бесплатными

    Tекст: Вера Басилая

    С 2026 года генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) войдут в перечень государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

    Граждане России, планирующие рождение детей, получат доступ к бесплатным генетическим тестам на наследственные заболевания с 2026 года. В перечень вошли генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП), передает ТАСС.

    Эти тесты применяются в рамках программ вспомогательных репродуктивных технологий и рекомендованы пациентам с высоким риском рождения детей с наследственными патологиями, такими как носительство генных мутаций или хромосомных аномалий.

    Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина уточнила: «Преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания и/или на структурные хромосомные перестройки проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий, и их рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями».

    В рамках обязательного медицинского страхования родители, у которых дети имеют выявленные генетические заболевания по результатам расширенного неонатального скрининга, смогут рассчитывать на поддержку государства. Теперь такие семьи получат возможность воспользоваться программой ПГТ-М и/или ПГТ-СП бесплатно при планировании следующей беременности.

    Ранее правительство России одобрило план по внедрению молекулярно-генетического скрининга для выявления скрытых генетических рисков у будущих родителей.

    14 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Следователи возбудили дело после гибели новорожденного в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    В Крыму возбуждено уголовное дело из-за смерти новорожденного, который погиб в перинатальном центре Республиканской больницы имени Семашко, сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

    Следователи сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Республиканской больницы имени Семашко в Симферополе, передает ТАСС.

    В Следственном комитете по Крыму и Севастополю сообщили, что поводом для проверки стало обращение жительницы города в социальных сетях.

    По данным силовиков, в обращении женщина сообщала, что из-за халатных действий сотрудников медицинского учреждения она потеряла ребенка, а также заявила о возможной подделке медицинских документов.

    В социальных сетях ранее появилась информация, что ребенок умер через два дня после родов, причиной трагедии якобы стали сепсис, гипоксия и кровоизлияние в мозг.

    Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

    Ранее власти Крыма инициировали служебную проверку работы медицинского персонала после трагической гибели младенца в перинатальном центре Симферополя.

    15 января 2026, 07:28 • Новости дня
    Суд решил избрать меру пресечения главврачу Новокузнецкой больницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральный районный суд города Новокузнецка Кемеровской области 15 января изберет меру пресечения главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталию Херсакову по делу о смерти девяти младенцев, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

    Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области 15 января проведет заседание по избранию меры пресечения главному врачу городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову, передает ТАСС.

    Заседание назначено на 14.0 по местному времени (10.00 по Москве), уточнили в пресс-центре судов региона. В четверг суд рассмотрит аналогичный вопрос в отношении исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха, также задержанного по этому делу.

    По данным следствия, девять младенцев скончались в период новогодних праздников в роддоме № 1. В больнице объяснили временное закрытие учреждения санитарно-эпидемиологическими причинами и превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Херасков временно отстранен от должности и находится под стражей, вопрос о предъявлении обвинения решается. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Херасков возглавил больницу в 2024 году, ранее был заместителем министра здравоохранения Кемеровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новокузнецке заменили персонал роддома после гибели младенцев. Росздравнадзор пообещал разобрать все происшествия, связанные с этими случаями.

    Главврач и заведующий отделением реанимации больницы задержаны после смерти детей.

