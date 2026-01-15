Российские учителя рассказали о травле школьников в Cети

Tекст: Дмитрий Зубарев

73% педагогов сообщили, что их ученики сталкиваются с травлей в интернете, передает ТАСС. Такие данные были получены в ходе опроса Российского общества «Знание», в котором приняли участие почти 3 тыс. педагогов, прошедших курс по цифровой гигиене на платформе «Знание. Академия».

По словам участников опроса, самой востребованной компетенцией в цифровой безопасности стало умение распознавать риски в сети. Более половины педагогов (53%) отметили, что дети часто сталкиваются с сознательными провокациями и втягиванием в интернет-конфликты. Еще 40% педагогов назвали угрозой публикацию личных данных без согласия, а 38% – агрессивные перепалки в переписке.

Реже всего среди интернет-угроз для детей упоминается навязчивое преследование в сети – этот риск отметили только 13% опрошенных. В среднем уровень опасности цифровой среды для детей педагоги оценили в 3,6 балла из 5, причем старшее поколение педагогов считает интернет более опасным – 3,7 балла против 3,4 у молодых специалистов до 25 лет.

Руководитель платформы Александра Буйчик подчеркнула: «Таким образом, педагоги осознают многогранность задач в области цифровой безопасности и стремятся выстроить комплексный подход к защите школьников в онлайн-пространстве». Также большинство педагогов хотели бы развить навыки распознавания цифровых рисков, действий при обнаружении угроз, эффективного взаимодействия с родителями и проведения уроков по кибербезопасности.

При этом педагоги оценивают свой уровень компетенций в обучении детей цифровой безопасности достаточно высоко – 3,8 балла из 5. Однако уровень соблюдения правил безопасности в интернете среди самих школьников, по оценке учителей, пока остается ниже – 3,1 балла из 5.

