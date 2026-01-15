  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    Военный эксперт: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    15 января 2026, 09:25 • Новости дня

    Российские учителя рассказали о травле школьников в Cети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    73% педагогов рассказали, что их ученики сталкивались с интернет-угрозами, следует из данных опроса Российского общества «Знание», в котором приняли участие 2997 педагогов – участников курса «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете» от платформы «Знание. Академия».

    73% педагогов сообщили, что их ученики сталкиваются с травлей в интернете, передает ТАСС. Такие данные были получены в ходе опроса Российского общества «Знание», в котором приняли участие почти 3 тыс. педагогов, прошедших курс по цифровой гигиене на платформе «Знание. Академия».

    По словам участников опроса, самой востребованной компетенцией в цифровой безопасности стало умение распознавать риски в сети. Более половины педагогов (53%) отметили, что дети часто сталкиваются с сознательными провокациями и втягиванием в интернет-конфликты. Еще 40% педагогов назвали угрозой публикацию личных данных без согласия, а 38% – агрессивные перепалки в переписке.

    Реже всего среди интернет-угроз для детей упоминается навязчивое преследование в сети – этот риск отметили только 13% опрошенных. В среднем уровень опасности цифровой среды для детей педагоги оценили в 3,6 балла из 5, причем старшее поколение педагогов считает интернет более опасным – 3,7 балла против 3,4 у молодых специалистов до 25 лет.

    Руководитель платформы Александра Буйчик подчеркнула: «Таким образом, педагоги осознают многогранность задач в области цифровой безопасности и стремятся выстроить комплексный подход к защите школьников в онлайн-пространстве». Также большинство педагогов хотели бы развить навыки распознавания цифровых рисков, действий при обнаружении угроз, эффективного взаимодействия с родителями и проведения уроков по кибербезопасности.

    При этом педагоги оценивают свой уровень компетенций в обучении детей цифровой безопасности достаточно высоко – 3,8 балла из 5. Однако уровень соблюдения правил безопасности в интернете среди самих школьников, по оценке учителей, пока остается ниже – 3,1 балла из 5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал эффективные меры по защите от агрессии в Сети.

    Член Общественной палаты предложил меры для пресечения распространения интимных фото школьниц.

    Директор школы в Москве ушла в отставку после публикации видео с издевательствами над учеником.

    14 января 2026, 12:31 • Новости дня
    В Мах зарегистрировались 85 млн пользователей

    Число пользователей мессенджера Мах достигло 85 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Национальный мессенджер Max достиг отметки в 85 млн зарегистрированных пользователей, при этом суточная аудитория сервиса превысила 55 млн человек.

    Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max достигло 85 млн человек, передает ТАСС.

    В пресс-службе платформы отметили, что суточный охват сервиса превысил 55 млн активных пользователей.

    С момента запуска пользователи Max написали более 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали свыше 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.

    Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Max, которые собрали суммарную аудиторию более 54 млн подписчиков, уточнили в пресс-службе.

    Кроме того, более 40 тыс. магазинов внедрили функцию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID».

    Ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей в конце декабря.

    Образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.

    Мессенджер Max стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    14 января 2026, 08:38 • Новости дня
    Шесть младенцев из роддома в Новокузнецке попали в реанимацию
    Шесть младенцев из роддома в Новокузнецке попали в реанимацию
    @ Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В детской клинической больнице имени Ю.С. Малаховского медики оказывают помощь шестерым новорожденным, состояние которых оценивается как тяжелое, но стабильное, дети находятся в реанимации, сообщили в медучреждении.

    Шесть новорожденных из роддома № 1 Новокузнецка были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского, передает РИА «Новости». Врачи отмечают, что состояние малышей оценивается как тяжелое, однако оно остается стабильным.

    В медицинском учреждении подчеркнули, что малыши получают необходимое лечение, а все условия для их пребывания соответствуют стандартам.

    Во вторник стало известно, что в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять новорожденных.

    Уголовное дело о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка передали в центральный аппарат Следственного комитета.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что родильные дома региона пройдут проверку после гибели детей.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 11:57 • Новости дня
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Крыму инициировали служебную проверку работы врачей после трагической гибели младенца в перинатальном центре Симферополя.

    Проверку работы сотрудников перинатального центра Республиканской больницы имени Семашко в Симферополе проводит министерство здравоохранения Крыма, передает ТАСС.

    Поводом стало сообщение о смерти новорожденного через два дня после рождения, причиной которой, по данным из социальных сетей, стали сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг.

    Мать погибшего обвиняет медицинский персонал в халатности и фальсификации документов при оказании помощи.

    В Минздраве подтвердили проведение проверки по факту оказания медицинской помощи пациентке.

    Ранее руководителей больницы в Новокузнецке задержали после гибели девяти младенцев.

    Шестерых новорожденных направили из роддома в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.

    Дело о гибели новорожденных передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

    Росздравнадзор пообещал тщательно разобраться во всех происшествиях в роддоме.

    13 января 2026, 22:57 • Новости дня
    Расследование смерти младенцев в Новокузнецке передано в центральный аппарат СК

    Бастрыкин передал дело о смерти младенцев в Новокузнецке в центральный аппарат СК

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовное дело о гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета, сообщили в пресс-службе СК.

    В сообщении пресс-службы отмечается, что решение о передаче расследования принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Дело было открыто по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности, а также частью 3 статьи 293 УК – халатность.

    Ранее уголовное дело вели следственные органы по Кемеровской области – Кузбассу, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новокузнецком родильном доме № 1 умерли девять новорожденных. Власти Кузбасса приняли решение проверить все родильные дома и перинатальные центры региона. В город направлены специалисты Роспотребнадзора для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований.

    15 января 2026, 09:37 • Новости дня
    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса

    Губернатор Середюк сообщил о масштабной проверке всех 14 роддомов Кузбасса

    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса
    @ Ярослав Беляев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кузбассе началась масштабная проверка родильных отделений и перинатальных центров с участием федеральных и региональных специалистов, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

    Все родильные учреждения Кузбасса будут проверены до 9 февраля, сообщил Середюк в Telegram-канале .

    В регионе работают 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Губернатор Кемеровской области сообщил, что в Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения, которую возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

    К работе подключились также специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

    Эксперты анализируют истории болезней, организацию медицинской помощи беременным и новорожденным, а также соблюдение всех необходимых стандартов. Пока федеральные эксперты работают в Новокузнецкой городской больнице №1, начата региональная проверка всех роддомов Кузбасса.

    В состав региональной комиссии вошли сотрудники областного минздрава и специалисты родильных домов высшего уровня. Первым проверили роддом Прокопьевска, где одновременно могут находиться 26 пациенток, и функционируют акушерское отделение, а также отделение для новорожденных и недоношенных детей.

    Проверяющие уделяют внимание исполнению протоколов медицинской помощи, санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащению оборудованием и организации работы персонала. Результаты проверки станут известны в ближайшие недели.

    Следственный комитет начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице за период с 2018 по 2024 годы.

    Главный врач и временно исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержаны по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Шестерых новорожденных из роддома, где погибли девять малышей, отправили в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей.

    12 января 2026, 14:11 • Новости дня
    В Башкирии бешеная рысь в спортивном центре напала на девочку

    Tекст: Вера Басилая

    В спортивном центре «Уфимский сокол» дикая рысь ранила девочку-подростка, после чего животное скончалось перед прибывшими сотрудниками экстренных служб.

    По словам директора центра Александра Астахова, рысь проникла на территорию учреждения и напала на девочку, причинив ей царапины. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, сообщает канал «360».

    Астахов предположил, что животное страдало бешенством, поскольку «нормальное животное бегало бы где-нибудь в лесу, да и все». По информации СМИ, рысь после нападения начала задыхаться и есть снег, а затем скончалась на глазах у очевидцев.

    Прибывшие сотрудники Росприроднадзора и Минэкологии Башкирии обнаружили животное уже мертвым и отправили его тело на экспертизу для установления причины смерти.

    СМИ писали, что на заброшенной территории зоолунапарка в Уфе уже три года живут хищные животные.

    12 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Alphabet стала четвертой компанией с капитализацией выше четырех трлн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость Alphabet на бирже поднялась выше четырех трлн долларов, что позволило ей войти в топ-4 компаний по этому показателю.

    Капитализация материнской компании Google впервые превысила отметку в четыре трлн долларов, передает РИА «Новости».

    На момент 18:34 по московскому времени цена акций Alphabet снизилась на 0,24% и составила 327,99 доллара за одну ценную бумагу.

    Однако незадолго до этого акции достигли исторического максимума в 334,04 доллара. Именно при этой стоимости компания впервые достигла капитализации в 4,031 трлн долларов.

    До Alphabet аналогичный показатель фиксировали только у Nvidia, Microsoft и Apple.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рыночная стоимость Alphabet превысила капитализацию Apple и достигла 3,935 трлн долларов.

    Состояние самых состоятельных людей мира за год увеличилось на 2,2 трлн долларов, при этом четверть этой суммы получили восемь технологических предпринимателей.

    Бюджеты на охрану топ-менеджеров ведущих технологических компаний США в 2024 году превысили 45 млн долларов и выросли более чем на 10%.

    13 января 2026, 13:41 • Новости дня
    В Госдуме назвали смерть младенцев в Новокузнецке преступлением против страны

    Лантратова назвала смерть младенцев в Новокузнецке преступлением против страны

    Tекст: Вера Басилая

    Смерть нескольких новорожденных в роддоме Новокузнецка в период демографического кризиса является преступлением против страны, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

    Депутат Яна Лантратова назвала недопустимой ситуацию с гибелью нескольких младенцев в местном роддоме и потребовала расследования. По ее словам, смерть нескольких новорожденных в роддоме Новокузнецка является преступлением против страны, передает RT.

    Она выразила недоумение тем, что многочисленные проверки не выявили нарушений, несмотря на негативные отзывы пациентов о неприемлемых условиях для рожениц и детей.

    «Невозможно поверить, что сейчас, когда все силы брошены на повышение рождаемости, поддержку семей, дети погибают – и при этом издеваются над их родителями», – заявила Лантратова.

    Депутат пообещала внимательно следить за развитием ситуации и отметила, что «это не должно всем причастным сойти с рук».

    В родильном доме Новокузнецка за новогодние праздники погибли девять младенцев.

    Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил этот факт и сообщил об оценке ситуации ведомственной комиссией региона.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и о халатности.

    Академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что причиной смерти младенцев могла стать стафилококковая инфекция.

    12 января 2026, 14:59 • Новости дня
    ДОМ.РФ расширил список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке

    Tекст: Вера Басилая

    Количество городов, где семьи с детьми могут приобрести жилье по семейной ипотеке с льготной ставкой, увеличилось до 891 в 83 регионах, сообщает ДОМ.РФ.

    ДОМ.РФ обновил список городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке в рамках семейной ипотеки, а также дальневосточной и арктической ипотечных программ, передает ТАСС.

    Согласно сообщениям компании, теперь семьи с детьми могут купить готовое жилье по льготной ставке не более 6% годовых в 891 городе в 83 регионах России.

    Как уточнили в ДОМ.РФ, в новый перечень были включены 22 новых города, среди которых Елец (Липецкая область), Орск (Оренбургская область), Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО – Югра). Эти изменения коснулись 15 регионов страны.

    В компании также сообщили, что в обновленный список по дальневосточной и арктической ипотеке вошло 90 городов в 19 регионах России. Благодаря расширенному перечню, у россиян появляется больше возможностей для покупки жилья по льготным ставкам в разных частях страны.

    Ранее президент России Владимир Путин на программе «Итоги года» объявил, что в городах с низкими темпами строительства семейная ипотека теперь распространяется и на вторичное жилье. Это должно повысить доступность жилья для семей.

    12 января 2026, 23:57 • Новости дня
    База экстремистского «Миротворца» пополнилась данными шести детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Дети из Белоруссии, России и Австралии на этот раз стали угрозой безопасности Украины и попали в экстремистскую базу «Миротворец».

    Украинский экстремистский сайт «Миротворец» добавил в базу персональные данные ещё четверых детей из России, Белоруссии и Австралии. В частности, в список попали двое несовершеннолетних из Белоруссии, которым шесть и 13 лет, по обвинению в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на территориальную целостность и суверенитет» Украины, передаёт ТАСС.

    Среди фигурировавших в базе новичков также 14-летняя девочка с австралийским гражданством, которую создатели ресурса обвинили в тех же действиях.

    В списке оказалась и 16-летняя жительница Донецка.

    Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинские власти стремятся сеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия направлены на формирование у молодежи чувства вражды по национальному признаку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» внес в базу персональные данные 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, среди них оказались граждане России, Таджикистана и Украины. 21 декабря в базу «Миротворца» внесли 12 детей из России. А днем ранее данные еще 20 детей появились на сайте «Миротворец».

В базу «Миротворца» в новогоднюю ночь внесли данные шестерых детей.

    В базу «Миротворца» в новогоднюю ночь внесли данные шестерых детей.


    14 января 2026, 06:48 • Новости дня
    SpaceX сделала бесплатным доступ к Starlink в Иране

    Bloomberg: SpaceX сделала Starlink бесплатным для пользователей в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Илона Маска SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковой связи Starlink жителям Ирана на фоне беспорядков, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Сервис мониторинга NetBlocks ранее сообщил о самом масштабном отключении интернет-услуг в Иране за все время протестов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Исполнительный директор американской организации Holistic Resilience Ахмад Ахмадиан рассказал, что SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink для иранских пользователей. Поясняется, что Holistic Resilience «работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в интернет». Теперь «владельцы приставок в стране могут пользоваться услугой бесплатно». Информацию о бесплатном доступе подтвердил и другой источник, знакомый с деятельностью Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить с Маском использование Starlink для восстановления интернет-связи на фоне ее блокировки властями Ирана. Протесты в Иране, начавшиеся две недели назад из-за резкого падения курса риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    12 января 2026, 20:07 • Новости дня
    Школьный автобус столкнулся с погрузчиком в Челябинской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате аварии с участием школьного автобуса на трассе пострадали два мальчика и одна девочка 2012 года рождения.

    Авария с участием школьного автобуса произошла на 17-м километре автодороги «подъезд к городу Екатеринбургу» в Сосновском районе 12 января около 19.00, передает РИА «Новости».

    По информации регионального ГУМВД, автобус ПАЗ следовал по маршруту «поселок Рощино – поселок Славино» и столкнулся с буксируемым экскаватором погрузчиком, который водитель не заметил на дороге.

    В результате происшествия травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров автобуса – два мальчика и девочка 2012 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств ДТП, уточнили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на 120-м километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск экскурсионный автобус с детьми и взрослыми столкнулся с легковым автомобилем.

    В Подмосковье на Ильинском шоссе автобус столкнулся с препятствием, из-за чего четверо человек, включая двух детей, пострадали.

    14 января 2026, 13:59 • Новости дня
    После гибели новорожденного в Крыму возбуждено дело

    Следователи возбудили дело после гибели новорожденного в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    В Крыму возбуждено уголовное дело из-за смерти новорожденного, который погиб в перинатальном центре Республиканской больницы имени Семашко, сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

    Следователи сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Республиканской больницы имени Семашко в Симферополе, передает ТАСС.

    В Следственном комитете по Крыму и Севастополю сообщили, что поводом для проверки стало обращение жительницы города в социальных сетях.

    По данным силовиков, в обращении женщина сообщала, что из-за халатных действий сотрудников медицинского учреждения она потеряла ребенка, а также заявила о возможной подделке медицинских документов.

    В социальных сетях ранее появилась информация, что ребенок умер через два дня после родов, причиной трагедии якобы стали сепсис, гипоксия и кровоизлияние в мозг.

    Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

    Ранее власти Крыма инициировали служебную проверку работы медицинского персонала после трагической гибели младенца в перинатальном центре Симферополя.

    15 января 2026, 00:22 • Новости дня
    «Википедии» исполнилось 25 лет
    «Википедии» исполнилось 25 лет
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг, 15 января, интернет-энциклопедии «Википедия» (Wikipedia) исполняется 25 лет, отмечается «День Википедии».

    Как сообщается на сайте самого проекта, 15 января 2001 года, «просидев пять дней в «инкубаторе» (в Нупедии), стала доступной первая версия «Википедии».

    «Википедия» предоставила возможность создания и редактирования статей пользователями. Изначально проект задумывался как дополнение к энциклопедии Nupedia, где статьи писали исключительно эксперты. Впоследствии «Википедия» обошла Nupedia по популярности и наполняемости. К началу 2026 года в «Википедии» было опубликовано более 66 млн статей на более чем 340 языках.

    15 января 2026, 11:46 • Новости дня
    Потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке признаны девять матерей

    Tекст: Вера Басилая

    По делу о смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка Кемеровской области девять матерей признаны потерпевшими, сообщил представитель следствия.

    Девять матерей признаны потерпевшими по уголовному делу о смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка, передает ТАСС.

    Как сообщил представитель следствия на заседании по избранию меры пресечения, среди потерпевших – две женщины, которым подозреваемый оказывал медицинскую помощь.

    Следствие ходатайствует о заключении под стражу и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха на период в один месяц и 27 суток до 13 марта 2026 года.

    Ранее исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации роддома Новокузнецка отказался признать свою вину по делу о гибели девяти младенцев.

    Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.

    Шестерых новорожденных из роддома, где погибли девять младенцев, транспортировали в детскую клиническую больницу имени Малаховского.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как роддом в Новокузнецке стал местом массовой гибели новорожденных.

