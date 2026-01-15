На Солнце произошла вторая с начала года мощная вспышка класса М

В ночь на 15 января на Солнце зафиксировали вспышку M162

Tекст: Мария Иванова

Вторая по счету в 2026 году мощная вспышка класса M была зафиксирована на Солнце в ночь на 15 января, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка произошла в активной области № 4341, которая недавно вышла на видимую с Земли сторону светила. Максимум излучения пришёлся на 23.33 по московскому времени, а мощность события составила M1.62, что соответствует четвертому уровню по пятибалльной шкале.

Ранее в этом году в той же области уже фиксировалась M-вспышка три дня назад. По данным лаборатории, эта солнечная зона характеризуется длительными паузами между взрывами, когда энергия накапливается и затем высвобождается в виде сильных всплесков. Предполагается, что наиболее крупные события здесь произошли 8 и 12 января, но их точная мощность не определена, так как они были за краем Солнца.

«Ночная вспышка, несмотря на отнесение её к категории M, объективно сильной не является и может быть охарактеризована как средняя. Её влияние на Землю исключено», – подчеркнули исследователи. По их наблюдениям, если сохраняется прежний ритм, следующую вспышку можно ожидать в ближайшие 1–2 суток, однако строгих физических закономерностей в этом пока не выявлено.

В настоящее время данной солнечной области присвоена классификация Beta-Gamma, которая близка к максимальной по степени «вспышечной опасности». Ожидается, что в ближайшее время статус будет повышен до высшего уровня – Beta-Gamma-Delta.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка класса М.

Крупный активный центр на Солнце за последние дни уже вызвал два мощных взрыва и в ближайшее время выйдет на сторону, обращенную к Земле, отмечали эксперты.

Ученые 8 января зафиксировали крупный взрыв на Солнце.