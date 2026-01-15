Tекст: Вера Басилая

Армандо Мема резко высказался о заявлении министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая призвала к усилению санкций против России.

Мема считает, что министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций. По его словам, в Финляндии самый высокий уровень безработицы в ЕС из-за политики властей, передает РИА «Новости».

Политик также подчеркнул, что страна получила бы больше преимуществ от деэскалации и восстановления диалога с Россией, но нынешнее правительство, по его словам, продолжает действовать против интересов финского народа.

Ранее на этой неделе Валтонен сообщила, что Финляндия вместе со Швецией предложили Евросоюзу ввести дополнительные санкции против России. По заявлению министра, ЕС должен продолжать давление на Москву вне зависимости от возможного перемирия или заключения мирного соглашения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала отправить главе МИД Финляндии книгу о русофобии.

Еврокомиссия начала подготовку 20-го пакета санкций против России 21 ноября.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Евросоюз в нежелании завершить конфликт на Украине.

Финляндия занимает шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.