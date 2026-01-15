  • Новость часаЭкипаж миссии Crew-11 с космонавтом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю
    15 января 2026, 09:10 • Новости дня

    Мема удивился призыву главы МИД Финляндии усилить санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил недоумение из-за слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости новых антироссийских санкций, отметив ущерб для финской экономики.

    Армандо Мема резко высказался о заявлении министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая призвала к усилению санкций против России.

    Мема считает, что министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций. По его словам, в Финляндии самый высокий уровень безработицы в ЕС из-за политики властей, передает РИА «Новости».

    Политик также подчеркнул, что страна получила бы больше преимуществ от деэскалации и восстановления диалога с Россией, но нынешнее правительство, по его словам, продолжает действовать против интересов финского народа.

    Ранее на этой неделе Валтонен сообщила, что Финляндия вместе со Швецией предложили Евросоюзу ввести дополнительные санкции против России. По заявлению министра, ЕС должен продолжать давление на Москву вне зависимости от возможного перемирия или заключения мирного соглашения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала отправить главе МИД Финляндии книгу о русофобии.

    Еврокомиссия начала подготовку 20-го пакета санкций против России 21 ноября.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Евросоюз в нежелании завершить конфликт на Украине.

    Финляндия занимает шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    14 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    14 января 2026, 19:30 • Новости дня
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи

    Галактионова возглавила Третьяковскую галерею после работы в Пушкинском музее

    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ольга Галактионова назначена новым директором Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

    «Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года она руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого – РОСИЗО», – написала Любимова в Max, передает РИА «Новости».

    Министр напомнила, что под руководством Галактионовой были реализованы масштабные выставочные проекты, включая «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига». Также среди ее достижений – проект «ДК СССР», который стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

    В 2023 году гендиректором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева.

    14 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «вечной» заморозке российских активов в ЕС

    Фон дер Ляйен: ЕС не отказался от экспроприации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение об использовании российских активов для поддержки Украины «остается на столе», если страны ЕС примут соответствующее решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что предложение об экспроприации российских активов для поддержки Украины по-прежнему остается актуальным. По ее словам, европейские страны могут реализовать это решение в любой момент, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия не планирует размораживать российские активы даже в случае прекращения боевых действий. «Они заморожены перманентно, и это решение больше не должно продлеваться каждые шесть месяцев», – отметила глава ЕК.

    По словам главы Еврокомиссии, разморозка активов возможна только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза – то есть 55% стран ЕС, или 16 из 27 государств, где проживает 65% населения объединения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.

    Премьер-министр Бельгии Александр де Вевер заявил, что Евросоюз не намерен возвращать России активы.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    14 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

    ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сумма поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с начала конфликта на Украине, достигла 193,3 млрд евро, из которых 3,7 млрд евро получили за счет реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    14 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР

    Инструкторы РФ вместе с военными ЦАР спасли заблокированных миротворцев ООН

    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР
    @ REUTERS/Pilar Olivares

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы ЦАР при поддержке российских специалистов провели успешную операцию по деблокированию базы миротворцев ООН в Бамбути.

    В приграничном городе Бамбути на территории Центрально-Африканской Республики более 120 боевиков заблокировали гарнизон миротворцев ООН и убили несколько мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на источник в Вооруженных силах ЦАР (FACA).

    Нападение произошло в ночь на 29 декабря, когда группа из более чем 60 вооруженных людей, преимущественно иностранных наемников и представителей общины азанде, пересекла границу из Южного Судана.

    Из-за сложностей с доставкой подкрепления миротворцы ООН и 20 военнослужащих FACA были вынуждены отступить на базу непальского контингента МИНУСКА, которую боевики быстро окружили. В течение суток к нападавшим присоединились еще около 70 человек, доведя их общее число до 120.

    «К утру 1 января 2026 года была спланирована и проведена ответная операция. Три сводные штурмовые группы FACA при поддержке российских союзников приступили к выполнению боевой задачи по деблокированию базы МИНУСКА и зачистке Бамбути и окрестностей», – рассказал собеседник агентства.

    Операция по освобождению базы и города длилась примерно четыре часа и завершилась полным возвращением Бамбути под контроль властей. В результате боев потери среди боевиков составили около 50 человек убитыми и ранеными, а основные задачи были выполнены с минимальными потерями среди сил безопасности. 2 января операция полностью завершилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера допустил возможность приобретения российского вооружения и назвал работу российских инструкторов успешной.

    Также Туадера осудил атаку дронами ВСУ на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    До этого в деревне Помболо группа из 20 боевиков передала оружие сотрудникам российской тренинговой миссии в ЦАР.


    14 января 2026, 16:20 • Новости дня
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    14 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов

    В возрасте 95 лет умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов

    Умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 95 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны и артист Московского театра сатиры Виктор Рухманов, сообщили коллеги актера.

    Заслуженный артист РФ, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов скончался на 96-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры.

    «Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов. Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей», – говорится в сообщении театра. Коллеги также отмечают, что Рухманов был не только выдающимся артистом, но и человеком необыкновенной души.

    За десятилетия работы на сцене Рухманов сыграл десятки ярких ролей. Среди них – пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в постановке «Ревизор», Двойкин в спектакле «Баня» и многие другие.

    Виктор Рухманов родился 19 декабря 1930 года в Харькове. Уже в 13 лет он ушел на фронт, став воспитанником и сыном полка, а после окончания войны в 1945 году прошел в парадном расчете по Красной площади. После обучения актерскому мастерству он начал карьеру в Харьковском академическом театре музыкальной комедии, а с 1957 года стал артистом Московского театра сатиры, где работал до последних дней.

    Сам артист говорил: «Мне важно знать, чем дышит зритель». Коллеги отмечают, что Рухманов навсегда останется в истории театра и в сердцах зрителей. Дата и место прощания с артистом будут объявлены дополнительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду в возрасте 64 лет умер российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.


    14 января 2026, 14:48 • Новости дня
    ЕК обязала Киев тратить кредит на закупку европейского оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия установила условие, согласно которому большая часть кредита на 90 млрд евро должна быть потрачена на покупку европейского оружия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    Еврокомиссия ввела обязательное условие, согласно которому кредит Киеву в 90 млрд евро должен быть потрачен преимущественно на закупку вооружений, произведенных в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, «использование этих денег предусматривает, что оружие должно закупаться главным образом на Украине, в ЕС или в странах Европейской зоны свободной торговли». Она подчеркнула, что речь идет о крупных суммах, которые, по замыслу Еврокомиссии, должны способствовать созданию рабочих мест и укреплению европейской военно-промышленной базы.

    В то же время глава Еврокомиссии уточнила, что если необходимые Киеву вооружения не производятся в Европе, разрешается приобретать их за пределами Евросоюза. В этом случае допускается закупка американского и другого оружия, если аналогов в европейских странах не находится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза возникли разногласия по поводу распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине.

    Политолог Александр Рар заявил, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

    15 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента Вебер призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как на выборах в Европарламент 2024 года усилились правые и крайне правые партии, лидер крупнейшей фракции Манфред Вебер призвал центристов учитывать это при выработке политики и начать сотрудничество с партией Джорджи Мелони.

    Центристские партии в Европарламенте должны сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность, заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью Politico.

    По его словам, исход выборов в Европарламент в 2024 году, после которых соотношение сил изменилось в пользу правых и крайне правых партий, «должен быть отражён» в политике Евросоюза, чтобы граждане увидели, что Брюссель их слышит.

    Вебер подчеркнул, что готов работать с центристскими силами, но настаивает: «Я хочу остановить популизм и противников Европы», а для этого социалисты и либералы должны прислушиваться к избирателям. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

    По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зелёной» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

    Вебер выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих Мелони популистом и противником ценностей ЕС. Вебер заявил, что время доказало его правоту: назначение Раффаэле Фитто на высокую должность в Еврокомиссии не привело к радикализации, а сам Фитто проявил себя как серьёзный политик, способный к компромиссам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе нашли способ избавиться от Урсулы фон дер Ляйен.

    Каая Каллас предложила начать пить из-за мировых событий.

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    14 января 2026, 19:07 • Новости дня
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    14 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Самарец задержан за шпионаж в пользу Украины

    В Самаре задержали мужчину по подозрению в шпионаже на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре местного жителя подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Украины с марта по октябрь 2024 года, он задержан, сообщили в спецслужбах.

    Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ».

    Следователи областного УФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого. Имя задержанного и детали собранных сведений не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мариуполе был задержан 17-летний юноша по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей.

    До этого пенсионер в Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину данных о местоположении российских военных и техники.

    А в декабре за передачу данных о местном заводе на Украину был задержан житель Ижевска .

    14 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном Железнов оценил вероятное столкновение астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей
    @ NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астероид CE2XZW2, размером около двадцати метров, был обнаружен недавно и может столкнуться с Землей, прогнозируют ученые.

    Астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей, сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, «номинальная орбита – 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая».

    Эксперт подчеркнул, что информации о траектории пока недостаточно, чтобы точно определить дату и время возможного столкновения. Не исключено, что событие может произойти уже сегодня, однако эти оценки крайне предварительные.

    Размер CE2XZW2 составляет около 20 метров, и при входе в атмосферу такие объекты обычно взрываются, пояснил Железнов. Он уточнил, что в случае столкновения до поверхности долетят лишь мелкие фрагменты, представляющие минимальную угрозу для людей.

    Железнов добавил, что орбита подобных недавно открытых астероидов зачастую определяется неточно, а с накоплением наблюдений прогноз корректируется. В результате, Земля может оказаться вне предполагаемой траектории астероида.

    Напоминая о предыдущих случаях, астроном отметил, что первый астероид, обнаруженный за сутки до падения, был зафиксирован в 2008 году. Челябинский метеорит, схожий по размерам с CE2XZW2, был не замечен из-за приближения со стороны Солнца и вошел в атмосферу в 2013 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые указали на странности в поведении астероида, пролетевшего осенью над Подмосковьем.

    Также сообщалось, что США планируют взорвать астероид 2024 YR4 для предотвращения возможной угрозы Земле. Астрономы предупредили, что ядерный подрыв астероида может привести к созданию опасного космического мусора массой 230 тыс. тонн.

    14 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Вынесен приговор напавшему на школу в Курске подростку

    Суд назначил подростку восемь лет за нападение на школу в Курске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о нападении подростка на одну из школ Курска в январе 2025 года.

    Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, передает ТАСС.

    Помимо срока, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, а также размещать обращения и иные материалы в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, сроком на три года.

    Подростка взяли под стражу прямо в зале суда.

    В январе прошлого года подросток в балаклаве и с молотком пытался устроить поджог в школе Курска.

    В том же месяце в подмосковном Реутове задержали 16-летнего школьника за планирование вооруженного нападения на свою школу.

