Принятый за астероид объект оказался межзвездной кометой

В НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после длительных миссий

Tекст: Мария Иванова

Мозг астронавтов меняет форму и положение после пребывания в космосе, выяснили ученые, передает NBC News.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и может повлиять на планы НАСА по созданию базы на Луне и организации длительных экспедиций на Марс.

Авторы работы обнаружили, что после возвращения на Землю мозг астронавтов смещается вверх и назад относительно привычного положения. Больше всего изменения затронули зоны, связанные с восприятием движения, укачиванием, потерей равновесия и дезориентацией. Эти сдвиги фиксировались даже у тех, кто провел в космосе всего пару недель, но наиболее выражены у астронавтов, находившихся на орбите шесть месяцев или даже год.

«У людей, пробывших на орбите год, наблюдались самые крупные изменения», – рассказала профессор Рэйчел Сайдер из Университета Флориды, соавтор исследования. Она уточнила, что смещение мозга составляет всего пару миллиметров, но для мозга это значительная величина, видимая невооруженным глазом. Исследование показало, что подобные перемены могут вызывать кратковременную дезориентацию или укачивание в невесомости, а после возвращения домой – проблемы с равновесием, однако серьезных осложнений вроде головных болей или нарушений когнитивных функций выявлено не было.

Для сравнения ученые применили МРТ-сканирование и к участникам эксперимента на Земле: 24 добровольца лежали с головой ниже ног в течение 60 суток для имитации невесомости. У них также зафиксировали изменения формы и положения мозга, хотя выраженность изменений была ниже, чем у астронавтов.

Эксперты подчеркивают, что вопрос долгосрочных последствий пока остается открытым, а размер выборки ограничен, поскольку ежегодно на МКС отправляются не больше дюжины астронавтов. Пока известно, что после возвращения на Землю большинство изменений обратимы, но как поведет себя мозг людей, если им предстоит длительное пребывание на Луне или Марсе с другим уровнем гравитации, еще предстоит выяснить.

Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что с учетом современных технологий путешествие на Марс, занимающее примерно 250 дней в одну сторону, пока слишком рискованно для человечества.

