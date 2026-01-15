  • Новость часаЭкипаж миссии Crew-11 с космонавтом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    Военный эксперт: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    15 января 2026, 08:54 • Новости дня

    Трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

    NYT: Трейдеры выплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай, сообщает газета New York Times.

    По данным The New York Times, действующие от лица США трейдеры заплатили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти в рамках сделки по передаче нефти, передает РИА «Новости».

    В материале уточняется, что речь идет о компаниях Trafigura и Vitol, которые уже выплатили значительную часть суммы властям Венесуэлы и отгрузили больше 4 млн баррелей.

    Ранее, как пишет The New York Times, Венесуэла продавала нефть, поставляемую якобы в Китай, по цене примерно 30 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 3% после заявлений президента США, снизивших ожидания военных действий против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Комментарии (14)
    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    Комментарии (3)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    Комментарии (19)
    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    Комментарии (23)
    13 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки

    WP: США маскировали самолеты для ударов по лодкам у берегов Латинской Америки

    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post, США как минимум один раз маскировали военные самолеты под гражданские для нанесения ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев, передает ТАСС.

    По данным издания, первый такой случай произошел 2 сентября 2025 года, когда военный самолет, замаскированный под гражданский, атаковал лодку возле берегов Латинской Америки. Оружие на борту этого воздушного судна находилось внутри фюзеляжа и было применено только при непосредственном приближении к цели.

    The Washington Post отмечает, что такие действия вызвали споры внутри Пентагона, поскольку их можно было квалифицировать как военное преступление. С сентября 2025 года, по информации газеты, США нанесли почти три десятка ударов по катерам предполагаемых наркоторговцев в районах Венесуэлы и других государств Латинской Америки. В результате атак погибли более 100 человек.

    После одной из подобных операций президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди погибших оказался колумбийский рыбак, а не торговец наркотиками.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью для себя уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Двое выживших после удара по подлодке будут отправлены в Эквадор и Колумбию.

    Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от властей США официального ответа после нападения на рыбацкую лодку.

    Комментарии (4)
    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    Комментарии (7)
    13 января 2026, 19:52 • Новости дня
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    Комментарии (8)
    13 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле

    Американист Дробницкий: Проект Трампа в Венесуэле саботирует глубинное государство в США

    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле
    @ Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крупнейшие американские нефтяные компании не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они понимают, что в стране нарастает политическая нестабильность, а в самих США мешать развитию венесуэльских проектов будет Демпартия, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле.

    «Скептицизм американских нефтяников в части Венесуэлы объясняется не только экономическими факторами, но и осознанием общей нестабильности в Боливарианской республике», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. «Они понимают, что наведение порядка в стране может затянуться. При этом работа нефтегазового сектора обеспечивалась за счет тонкого внутриполитического баланса, который сейчас нарушен», – указал аналитик.

    «При этом, судя по всему, Трамп сам не в полной мере понимал, как будет действовать на территории страны в случае успеха операции. После наскока и свержения Мадуро он по традиции уперся в реальности, что называется, «на земле». Суть в том, что в Венесуэле обстановка в некотором смысле схожа с Афганистаном: сильные родоплеменные связи, а также разрозненные вооруженные группировки», – пояснил спикер.

    «Кроме того, даже внутри новых властей Венесуэлы уже начались разногласия, которые, скорее всего, будут усугубляться. Помимо этого, в стране действуют многочисленные агенты и неформальные организации Демократической партии. Они готовы вставлять палки в колеса любым проектам Трампа. Те, кого они в конечном счете приведу к власти, будут проводить собственную политику. И в ней не найдется места тем нефтяникам, которые поддержали главу Белого дома», – продолжил собеседник.

    «Более того, саботировать проекты Трампа в Венесуэле будет и так называемое глубинное государство внутри самих США. К тому же, в случае ослабления нынешней администрации, Конгресс может «вызвать на ковер» руководителей американских нефтяных гигантов и поставить вопрос о законности их действия на венесуэльской территории», – объяснил политолог.

    «Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний все это прекрасно понимают, и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что все держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно. Единственная ошибка, которую совершил Вудс, это несогласие с Трампом во всеуслышание. Я думаю, впредь нефтяной топ-менеджмент будет действовать более тонко, оттягивая окончательный ответ», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп разозлился на руководство нефтегиганта ExxonMobil и пригрозил компании недопуском к работе в Венесуэле. Причиной стал скептицизм главы корпорации Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – сказал Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    Он также напомнил, что активы компании уже «дважды конфисковались». Теперь же, для нового входа корпорации в Венесуэлу, потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он также пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Примечательно, что присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая венесуэльскую государственную компанию PDVSA. На что Трамп пообещал, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа.

    Комментарии (2)
    12 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Посол России рассказал об условиях содержания Мадуро в американской тюрьме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в тюрьме и, по информации его адвокатов, содержится в нормальных условиях, не выражая недовольства. Об этом рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    Дипломат в эфире Первого канала отметил, что у адвокатов Мадуро нет претензий к условиям содержания их подзащитного. По словам Мелик-Багдасарова, Мадуро «подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла», передает ТАСС.

    Накануне сын Мадуро Герра сообщил, что президент Венесуэлы, который вместе с супругой находится в тюрьме в Нью-Йорке, передает, что у него все хорошо.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    Комментарии (7)
    12 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике

    Американист Дудаков: Самая очевидная мишень Трампа после Венесуэлы – Куба

    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Угрозы Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены. Этот регион для Вашингтона не является приоритетным. Если исходить из стратегии нацбезопасности США, ключевое направление – это Куба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал попытки администрации США оказывать давление одновременно на несколько стран.

    «Эффект, который был достигнут после американской военной авантюры в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро, пока сохраняется. Дональд Трамп, пользуясь этим, задействует классическую стратегию из бизнеса: он хватается сразу за несколько направлений и наблюдает, где высоки шансы достичь нужного результата. Исходя из вероятности успеха, президент США и выберет какое-то одно», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его оценкам, самая очевидная мишень Вашингтона после Каракаса – Куба. «Островное государство для Штатов – это незакрытый гештальт, который тянется десятилетиями, еще со времен президентства Джона Кеннеди и провальной операции в заливе Свиней», – уточнил собеседник.

    «Ситуация в экономике Кубы сложная: там постоянно происходят блэкауты, веерные отключения электричества. Страна зависима от поставок топлива и нефти из Венесуэлы. И хотя власти смогли найти альтернативных поставщиков – в частности в Мексике, Гавана столкнется с последствиями», – детализировал эксперт.

    В Латинской Америке администрация Трампа также следит за Боготой и Мехико, продолжил Дудаков. «В Колумбии осенью пройдут президентские выборы. Штаты в надежде привести к победе правых, будут оказывать давление на страну», – отметил спикер. Что касается Мексики, там левые, которые сейчас находятся у власти, надеются прийти к компромиссу по ряду вопросов, но у них с Белым домом сохраняется довольно много противоречий.

    «Отдельный вопрос – Гренландия. Вашингтон давит как на сам остров, так и на Данию, и на Европейский союз. Штаты надеются, что европейцы в последний момент согласятся пойти на уступки, которые могли бы включать, например, передачу Гренландии в рамках Договора о свободной ассоциации», – рассуждает американист.

    Наконец, Трамп ухватился за Иран, добавил политолог. «Причина проста: в Исламской республике продолжаются протесты, которые администрации США очень хочется поддержать. При этом американские ресурсы на Ближнем Востоке сейчас ограничены», – напомнил Дудаков. По его мнению, угрозы главы Белого дома о возможных военных операциях в регионе преувеличены.

    «Штатам потребуется передислоцировать силы для того, чтобы в реальности быть готовыми одновременно и защищать свои базы, и наносить ракетные удары по территории Ирана. Серьезных приготовлений пока не наблюдается. Тем не менее, Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран», – указал собеседник.

    Впрочем, по оценкам эксперта, иранское направление для Белого дома сейчас не является приоритетным, о чем свидетельствует и стратегия нацбезопасности США. «Основное – это Куба и Венесуэла. Это отвечает доктрине возвращения американского влияния в Латинской Америке», – уточнил аналитик.

    При этом происходящее внутри США уже вызывает противоречия и ведет к серьезному расколу. «С одной стороны, есть ястребы среди представителей MAGA-электората, которые одобряют действия администрации. С другой, среди сторонников Трампа присутствуют изоляционисты, которые не поддерживают нынешний курс», – детализировал политолог.

    «Что касается общественного мнения, то большинство американцев, скорее, недовольны тем, что происходит вокруг Венесуэлы. Они хотели бы, чтобы Трамп занимался решением внутренних проблем. Чуть больше половины американцев не поддерживает операцию по захвату Мадуро», – рассказал Дудаков, ссылаясь на опросы. По его словам, тема присоединения Гренландии к США тоже крайне непопулярна. «Подавляющее большинство граждан Америки выступает против того, чтобы этому уделять внимание», – добавил он.

    «Впрочем, рейтинги Трампа слегка подросли после военной авантюры с захватом Мадуро – на два-три пункта. Но это в пределах обычных колебаний. Скорее всего, популярность президента в ближайшее время начнет сходить на нет – особенно когда выяснится, что никакого существенного преимущества Штаты не получат, не будет никаких масштабных поставок нефти и вестернизации», – заключил Дудаков.

    Напомним, с начала 2026 года США оказывают активное давление сразу на несколько стран мира. Так, Дональд Трамп после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро приписал себе новую должность – исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Отметим, суд Боливарианской республики назначил вице-президента Делси Родригес и. о. главы государства.

    Трамп также репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару. Он обвинил Кубу в зарабатывании денег на защите лидеров Венесуэлы. «Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам. Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу!», – подчеркнул глава Белого дома.

    Слова Трампа прокомментировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он отметил, что, в отличие от США, у Кубы «нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным принуждением против других государств». «США ведут себя как криминальный и неконтролируемый гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», – акцентировал дипломат.

    Еще одно направление работы американской администрации – Гренландия. Американский президент уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит остров. В противном случае его заберут Россия или Китай, считает глава Белого дома. Как указал Трамп, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал он.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    Наконец, Штаты продолжают следить за протестами в Иране. Иранские власти обвиняют в организации акций США и Израиль. Трамп же предупредил, что в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по стране удары. Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Исламской республики.

    Отметим, мировые СМИ после американской операции в Венесуэле заговорили о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    Комментарии (5)
    14 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Bloomberg: «Теневой флот» начал переходить под флаг России
    Bloomberg: «Теневой флот» начал переходить под флаг России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала прошлого месяца владельцы десятков танкеров, перевозящих подсанкционную нефть, начали массово регистрировать суда в России, рассчитывая на политическую защиту, сообщают западные информационные агентства.

    Владельцы как минимум 26 танкеров, перевозящих санкционную нефть, сменили регистрацию на российскую с начала прошлого месяца, пишет Bloomberg.

    Большинство переходов произошло после захвата американцами супертанкера Skipper у берегов Венесуэлы 10 декабря. Доля танкеров, перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть под российским флагом, достигла примерно 13% от общего числа таких судов.

    Раньше они предпочитали реестры небольших стран, таких как Панама или Гвинея. По данным агентства, использование чужих флагов остается распространенной практикой для обхода международных требований.

    По словам советника группы United Against Nuclear Iran Чарли Брауна, владельцы судов рассчитывают, что Москва сможет предоставить им политическую защиту. Он считает, что ситуация превращается из проблемы морского регулирования в стратегический вызов с государственным участием и геополитическими рисками.

    Риски проявились в случае с танкером Bella 1, который после попытки задержания США сменил регистрацию с Гайаны на Россию, сменил название и даже нанес российский триколор на корпус. Российский военный корабль направлялся для сопровождения судна, однако не успел подойти до захвата Marinera американскими силами к югу от Исландии.

    США уже задержали пять танкеров, связанных с венесуэльской нефтью. На фоне угроз американского президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт иранских товаров владельцы судов опасаются новых преследований со стороны американцев.

    Все 26 судов, сменивших флаг, находятся под санкциями одной или нескольких западных стран и распределены по разным регионам мира – от Балтики до Суэцкого канала и Желтого моря.

    Восемь судов связаны с компанией Glory Shipping HK Ltd., а три принадлежат российским компаниям New Fleet Ltd. и North Fleet Ltd., чьи адреса совпадают с офисами Совкомфлота в Петербурге.

    Эксперт Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас подчеркнул, что массовая смена регистраций темным флотом, скорее всего, продолжится, и это будет глобальной тенденцией.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов так называемого теневого флота.

    В Госдуме обсуждали возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы поменяли свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    В ЕК предоставили странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров.

    Комментарии (6)
    14 января 2026, 07:44 • Новости дня
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона потеряла право критиковать российскую за действия на Украине после собственной атаки на Венесуэлу, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» – задался Карлсон вопросом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что можно выражать недовольство подобными событиями, но нельзя указывать на «какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно».

    Журналист пояснил, что Вашингтон провел операцию в Венесуэле для пресечения поставок нефти из этой страны в КНР, но признание подобного поставило бы под сомнения высказывания о «неспровоцированной агрессии» со стороны России.

    Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, поскольку ощущает угрозу у своих границ и принимает меры для своей защиты, добавил журналист.

    В начале января США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас после нападения США заявлял о продолжении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (2)
    12 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Белый дом анонсировал захват новых танкеров из Венесуэлы

    Белый дом заявил о планах захвата вышедших из Венесуэлы без разрешения США танкеров

    Белый дом анонсировал захват новых танкеров из Венесуэлы
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт подчеркнула, что президент Дональд Трамп «очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу». По ее словам, администрация продолжит захватывать суда, не имеющие государственной принадлежности или не обладающие разрешением на торговлю от американской стороны, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что задержание нефтяного танкера состоялось при координации между властями США и временным руководством Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Береговая охрана США провела операцию по задержанию нефтяного танкера Olina у берегов Тринидада. США ранее уже прибегали к агрессивным акциям на море в рамках противостояния с Венесуэлой. В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти.

    Комментарии (5)
    12 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о невозможности повторения венесуэльского сценария в стране

    Госсекретарь Совбеза Вольфович: Сценарий Венесуэлы в Белоруссии нереален

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сценарий развития событий по венесуэльскому сценарию в Белоруссии невозможен, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    Он прокомментировал телеканалу «Первый информационный» ситуацию в Венесуэле после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко, посвященного вопросам охраны государственной границы, передает РИА «Новости»

    Вольфович отметил, что в Венесуэле сыграл свою роль фактор предательства по отношению к президенту и действующей власти. «Вот так беспардонно, безопасно пролететь по территории чужого государства вертолетами, и не получив никаких предупредительных даже выстрелов, – на нашей территории это невозможно», – сказал он.

    Госсекретарь подчеркнул, что белорусские военнослужащие не способны на предательство, а народ республики не может предать своего президента.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Комментарии (6)
    13 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз стоимости Brent на 2026 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство энергетики США повысило свой прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,43%.

    Теперь ведомство ожидает, что цена составит 55,87 доллара за баррель вместо ранее предполагаемых 55,08 доллара за баррель, передает ТАСС. Об этом говорится в свежем отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

    По прогнозу Минэнерго США, в 2027 году средняя цена Brent снизится до 54,02 доллара за баррель. В министерстве пояснили, что ожидают снижения цен на нефть в 2026 году, поскольку мировое производство опередит спрос, что отразится на росте запасов.

    Эксперты прогнозируют, что тенденция увеличения мировых запасов сохранится и в 2027 году, хотя темпы роста будут более сдержанными.

    Ранее мировые цены на нефть выросли после заявления президента США о введении 25-процентной пошлины на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном. Цена нефти марки Brent впервые с ноября 2025 года превысила 65 долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    США начали торговать венесуэльской нефтью
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану
    TWZ: США были готовы уничтожить три военных аэродрома Венесуэлы
    Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    Директор нацпарка «Куршская коса» арестован по делу о вырубке леса
    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса