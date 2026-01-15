Китай призвал США и Россию возобновить ядерное разоружение

Tекст: Вера Басилая

Китай призывает США и Россию возобновить выполнение договорённостей по контролю над ядерными вооружениями и двигаться к дальнейшему сокращению арсеналов на проверяемой и юридически обязывающей основе, передает РИА «Новости».

«Важно, чтобы США и Россия выработали путь к дальнейшему существенному сокращению своих ядерных арсеналов на проверяемой, необратимой и юридически обязывающей основе», – заявил Лю Пэнъюй.

По его словам, именно такого подхода от Москвы и Вашингтона ожидает международное сообщество. В настоящее время действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США истекает 5 февраля 2026 года.

ДСНВ был подписан в 2010 году, заменив соглашения, действовавшие с 1991 и 2002 года. Документ предусматривал существенное, поддающееся проверке и необратимое сокращение стратегических вооружений, в том числе ограничение на 700 развёрнутых ракет и 1550 ядерных боезарядов для каждой стороны.

В 2021 году договор был продлён на пять лет после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ.

Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что срок действия ДСНВ может истечь, но выразил надежду на более выгодное соглашение с участием Китая.

МИД России в январе подтвердил, что Москва ожидает официальный ответ США на свои предложения по договору о СНВ.