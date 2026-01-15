NBC сообщил о возможности быстрого удара США по Ирану

Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран

Востоковед Семенов: Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана

Tекст: Анастасия Куликова

«Я думаю, что Дональд Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана», – отметил востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он указал на противоречие в словах президента США: политик упоминает большое число погибших в ходе протестов, но в то же время призывает иранцев продолжать выходить на улицы, провоцируя новые беспорядки и, как следствие, новые жертвы.

Кроме того, заявление главы Белого дома о помощи протестующим в Исламской республике «абсолютно провокационное», продолжил собеседник. «Обращение Трампа направлено на дальнейший подрыв ситуации в иранских городах. Его обещания о поддержке обнадеживают мятежников и бунтовщиков и подталкивают их сосредоточиться на более активных действиях», – указал Семенов.

Впрочем, непонятно, получат ли участники акций реальную помощь от американцев, добавил специалист. Как напомнил спикер, в Вашингтоне продолжается обсуждение, что администрация в текущей ситуации может сделать, и однозначного решения нет. Среди возможных вариантов – ограниченные удары по Ирану.

«Они не приведут к смене власти в государстве, но могут сподвигнуть Тегеран на ответные меры против Израиля и американских баз. Это спровоцирует большую войну на Ближнем Востоке, в том числе в Газе. Другими словами, развитие событий по такому сценарию обрушит все планы Трампа на регион», – рассуждает политолог.

Еще один вариант – массированная операция США, добавил востоковед. «Она нуждается в более длительной и детальной подготовке. Результат же известен заранее – действия Вашингтона также развяжут большую войну, которую глава Белого дома, как я уже сказал, стремился избежать. Таким образом, Трамп оказался в достаточно сложном положении», – подчеркнул Семенов.

Несколько иной точки зрения придерживается эксперт РСМД Алексей Наумов. По его мнению, у американского лидера не остается ни одной причины не нанести удары по Тегерану. «Во-первых, Исламская республика сталкивается с масштабными протестами – у внешнего агрессора вполне могут найтись союзники внутри», – написал он в своем Telegram-канале.

«Во-вторых, Израиль – главный союзник США на Ближнем Востоке – будет только рад и поддержит свержение правящего режима. Война минувшего года показала, что Тегеран может нанести урон Израилю, но урон этот будет ограниченным – а сейчас на кону свержение Али Хаменеи, можно и рискнуть», – продолжил международник.

«В-третьих, ни одна страна мира не будет рвать отношения с США из-за такого нападения. В-четвертых, сам Иран бессилен: когда в прошлый раз Штаты разбомбили ядерные объекты Исламской республики, Тегеран сначала нанес скромный ответный удар, а потом вновь выразил готовность к переговорам. Так, полагает Трамп, будет и на этот раз. Наконец, о международном праве уже и вспоминать как-то неприлично», – детализировал политолог.

В результате Вашингтон может попытаться свергнуть один из самых враждебных для него и еврейского государства режимов на Ближнем Востоке, закрыв и вопрос иранской ядерной программы, и получив контроль над нефтью Ирана, указал Наумов. «В случае успеха вас ждет джекпот, в случае неудачи – демонстративная, но неэффективная «месть», а потом опять возврат к переговорам, то есть возвращение к статус-кво», – рассуждает эксперт.

Впрочем, по мнению эксперта по Ближнему востоку и Израилю, политолога Александра Каргина, ожидать прямо сейчас удара США по Ирану не следует. «Но это не значит, что его не будет вообще. Просто Трамп вначале попробует отвлечь внимание и только затем что-то начнет. Исходя из анализа событий последнего года, можно сделать вывод, что именно такой тактики он придерживается», – написал он в своем Telegram-канале.

«При этом, скорее всего, счет до момента глобального обострения идет на дни. Предугадать последствия нынешнего обострения сложно, но из практически точного – начнется новая ирано-израильская война, ибо Израиль либо сам примет участие в атаке, либо будет втянут в конфликт помимо своего желания», – считает аналитик.

Ранее Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social.

Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов в иранских городах. Вместе с тем глава Белого дома рекомендовал американцам и союзникам покинуть Исламскую республику. «Думаю, это неплохая идея – убраться оттуда», – сказал Трамп.

Он не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Как сообщает The Washington Post, американская администрация попросила европейских союзников поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в стране.

«У нас нет свидетельств того, что президент Трамп собирается атаковать ядерные объекты. Более вероятно, что он будет преследовать руководство организаций и сил, ответственных за убийства протестующих и причастных к ним», – заявил один из собеседников издания. Впрочем, как указывает Politico, Штаты не могут начать военную операцию против Ирана.

Дело в том, что американские войска и корабли, которые базировались на Ближнем Востоке, переброшены в Карибский бассейн. Если администрация нанесет удар, и иранцы ответят силой, у США будет слишком мало перехватчиков для защиты своих войск от ракет Тегерана. Пентагон имеет десять тысяч военнослужащих на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и меньшие контингенты в Ираке, Сирии и Иордании, говорится в статье.

Тем не менее Трамп по-прежнему может отдать приказ о нанесении авиаударов по иранскому руководству или военным объектам. Поблизости от Ирана находятся несколько эсминцев и, предположительно, подводные лодки, которые способны запускать ракеты большой дальности. Кроме того, Вашингтон может задействовать базирующиеся на континентальной части США стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, пишет The Washington Post.

Но главе Белого дома придется считаться с законодателями, которые всего спустя неделю после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро задаются вопросом, не втянет ли атака Америку в еще одну войну в ближневосточном регионе, подчеркивает Politico. В Иране резко отреагировали на заявления Трампа. Аятолла Али Хаменеи призвал американского президента сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики.

Примечательно, что Израиль и несколько арабских стран просят США пока не наносить удары по Ирану. По данным источников телеканала NBC, представители этих государств считают, что Тегеран сейчас не настолько ослаблен, поэтому атака окажется неэффективной. Они предложили администрации Трампа повременить с операцией до тех пор, пока ситуация в стране «не станет еще более напряженной».

Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.