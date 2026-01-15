  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 34 украинских беспилотника
    Зеленский решил убрать Тимошенко
    Вашингтон остановил выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда
    Ученые опровергли слухи о возможности падения 10-метрового астероида на Землю
    Посол России в Копенгагене рассказал о позиции Москвы по Гренландии
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир несуществующее слово
    В Новокузнецке заменили персонал роддома после гибели младенцев
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    15 января 2026, 02:44 • Новости дня

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток

    Журналист NewsNation Майер: США направили авианосец на Ближний Восток

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток
    @ Eric S. Powell/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток, сообщила журналист NewsNation Келли Майер.

    Майер сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что АУГ прибудет в зону ответственности CENTCOM примерно через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп пообещал поддержку иранским протестующим. СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.

    На какую следующую страну нападут США?







    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    13 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 22:18 • Новости дня
    CBS заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в результате протестов в Иране

    CBS: Источник в Иране заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в ходе протестов

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате протестов в Иране, по оценкам источников, может составлять от 12 тыс. до 20 тыс. человек, заявил американский телеканал CBS.

    Источник CBS в Иране ссылается на данные активистов, якобы собирающих информацию у медиков по всей стране. Указывается, что «по меньшей мере 12 тыс., а может и все 20 тыс. погибли», передает РИА «Новости».

    CBS подчеркивает, что подтвердить данные на фоне ограничений связи крайне сложно, подчеркивает телеканал.

    Оппозиционная телекомпания Iran International также заявила о примерно 12 тыс. погибших. Еще один источник в Вашингтоне, который поддерживает контакты в Иране, сообщил телеканалу, что речь может идти о 10-12 тыс. жертв, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Президент США Дональд Трамп призвал союзников США срочно покинуть Иран. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    13 января 2026, 23:17 • Новости дня
    WSJ: Саудовская Аравия предостерегла США от попытки смены власти в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в странах региона.

    По информации Wall Street Journal, эти государства опасаются, что попытка сменить власть в Иране приведет к дестабилизации нефтяных рынков и «в конечном счете навредит экономике США». Особое беспокойство у стран региона вызывают возможные последствия происходящего для их собственной безопасности и стабильности, передает РИА «Новости».

    «Саудовские чиновники заверили Тегеран, что не будут вмешиваться в потенциальный конфликт и не разрешат США использовать их воздушное пространство для ударов», – пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    14 января 2026, 00:56 • Новости дня
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.

    Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.

    Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он направлять ВС США в Иран, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.

    12 января 2026, 11:38 • Новости дня
    Иран заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам в стране

    МИД Ирана заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о наличии у республики множества документов, подтверждающих участие США и Израиля в террористических действиях и организации беспорядков в стране.

    Иран обладает значительным объемом документов, доказывающих причастность США и Израиля к террористическим действиям в последние дни, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел Аббас Аракчи на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий в Тегеране.

    Аракчи также заявил, что готовность Ирана противостоять любой агрессии сейчас выше, чем когда-либо. Он отметил: «Иран не стремится к войне, но готов противостоять любой агрессии».

    Министр добавил, что ситуация в стране находится под полным контролем, а доступ в интернет для жителей Ирана будет восстановлен в ближайшее время в координации со службами безопасности.

    Бывший наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.

    Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан заявил, что акции протеста в Иране снизились после пика 8 января.

    Израильские власти усилили меры безопасности после сообщений о возможной военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

    По данным Bloomberg, существует вероятность падения правящего режима в Иране на фоне массовых протестов и экономического кризиса, что привело к гибели более 500 человек за две недели.

    14 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Wall Street Journal: Белый дом счел вероятной атаку на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти считают, что атака США на Иран «cкорее вероятна, чем нет», пишет Wall Street Journal.

    При этом Wall Street Journal ссылается на слова чиновников в арабских странах Персидского залива, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что представители администрации США не уточнили, о каком типе военной операции идет речь. «Но заявили, что атака cкорее вероятна, чем нет», – сообщает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Оман и Катар, по данным Wall Street Journal, предупредили США о рисках попытки смены власти в Иране. В Иране начались протесты из-за падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    14 января 2026, 02:54 • Новости дня
    Иран призвал СБ ООН пресечь дестабилизирующую политику США и Израиля

    Постпред Ирана Иравани: СБ ООН должен пресечь дестабилизирующую политику США

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману письмо, в котором потребовал пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    «Иран настоятельно призывает Совет Безопасности потребовать от США и израильского режима немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и полностью соблюдать свои обязательства по международному праву», – приводит ТАСС текст документа.

    Тегеран также призвал Совбез ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США. В документе указывается, что власти США и Израиля несут прямую юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц в Иране.

    Кроме того, Иран просит Совет Безопасности предостеречь США от военных актов агрессии против республики. В письме подчеркивается, что заявления президента США Дональда Трампа являются вопиющим нарушением фундаментальных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал поддержку протестующим в Иране. Массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.

    13 января 2026, 22:31 • Новости дня
    Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Иран
    Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Иран
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданам Канады следует избегать любых поездок в Иран, а тем, кто уже там находится – немедленно покинуть страну, если есть такая возможность, заявило правительство Канады.

    В предупреждении от 13 января сказано: «Уровень риска – вам следует немедленно покинуть Иран». «Избегайте любых поездок в Иран из-за продолжающихся общенациональных демонстраций, напряженности в регионе, высокого риска произвольного задержания и непредсказуемого применения местных законов», – говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

    Оттава заявила, что иранские власти могут задерживать иностранцев для оказания политического влияния. Указывается, что в Иране продолжаются протесты, которые сопровождаются перебоями в работе интернета и столкновениями с силовиками. Канада предупреждает, что ситуация нестабильна и может обостриться без предупреждения.

    Отмечается, что многие авиакомпании приостановили полеты в Иран и из Ирана, но сухопутные границы с Арменией и Турцией открыты. Консульские возможности Канады на территории Ирана «чрезвычайно ограничены».

    Среди других рисков упоминаются повышенное наблюдение за канадцами, похищения людей, особенно в приграничных с Афганистаном и Пакистаном районах, и бытовые преступления. Женщинам сказано о строгом дресс-коде и возможных проблемах с выездом из страны без разрешения мужа или родственника-мужчины.

    Также сообщается о нехватке воды, частых отключениях электроэнергии и опасной дорожной обстановке. Канадцев призывают не фотографировать в общественных местах, не привлекать внимания и избегать поездок в ночное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране продолжаются протесты, которые начались из-за резкого падения курса риала и переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Президент США Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана. Белый дом допустил возможность применения военной силы против Тегерана.

    14 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров обвинил США в подрыве системы международных отношений

    Лавров: США взяли линию на разлом системы международных отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана вызывают вопросы к надежности Вашингтона и подрывают сложившуюся систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.

    «Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

    Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.

    Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.

    Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.

    Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

    15 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    @ Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране пройдет в четверг, 15 января, сообщило председательствующее в СБ в январе постпредство Сомали.

    Встреча состоится по запросу Соединенных Штатов в 23.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). Обсуждение Ирана пройдет в рамках пункта повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране. В Иране произошли вооруженные столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    14 января 2026, 06:48 • Новости дня
    SpaceX сделала бесплатным доступ к Starlink в Иране

    Bloomberg: SpaceX сделала Starlink бесплатным для пользователей в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Илона Маска SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковой связи Starlink жителям Ирана на фоне беспорядков, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Сервис мониторинга NetBlocks ранее сообщил о самом масштабном отключении интернет-услуг в Иране за все время протестов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Исполнительный директор американской организации Holistic Resilience Ахмад Ахмадиан рассказал, что SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink для иранских пользователей. Поясняется, что Holistic Resilience «работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в интернет». Теперь «владельцы приставок в стране могут пользоваться услугой бесплатно». Информацию о бесплатном доступе подтвердил и другой источник, знакомый с деятельностью Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить с Маском использование Starlink для восстановления интернет-связи на фоне ее блокировки властями Ирана. Протесты в Иране, начавшиеся две недели назад из-за резкого падения курса риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    14 января 2026, 09:12 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране

    Захарова заявила о поддержке Евросоюзом антиправительственных протестов в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неприкрытой поддержке Евросоюзом попыток мятежа и давления на Иран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз в открытой поддержке антиправительственных действий в Иране, передает радио Sputnik.

    Она отметила, что страны ЕС, применяя санкции против Тегерана, одновременно призывают соблюдать свободу выражения мнений и уважать свободу объединений и мирных собраний.

    «Это какой же должен быть цинизм, а на самом деле это неприкрытая, лобовая атака, чтобы дойти до таких оценок», – сказала Захарова.

    Она подчеркнула, что подобная политика ЕС действительно является открытой поддержкой антиправительственных действий, а по сути – мятежа.

    Дипломат подчеркнула, что Запад занимается демонтажем международно-правовых положений, оказывая противозаконное давление на Иран.

    Официальные представители Израиля и ряда неназванных арабских государств обратились к США с просьбой пока не наносить удары по Ирану.

    Глава американского государства Дональд Трамп объявил, что помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генсеку ООН и председателю Совбеза с требованием пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    14 января 2026, 12:37 • Новости дня
    Иран предупредил о последствиях новых пошлин США для торговли

    МИД Ирана предупредил о рисках для мировой торговли из-за пошлин США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины США способны дестабилизировать международную торговую систему и нарушить верховенство закона, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Введенные США пошлины за сотрудничество с Ираном могут привести к опасным последствиям для мировой торговли, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что односторонние карательные действия Вашингтона способны подорвать работу всей международной торговой системы.

    МИД Ирана призвал ООН и ее структуры принять меры для защиты международного права и предотвращения нарушений со стороны США. В ведомстве подчеркнули, что ответственность по поддержанию стабильности в мировой экономике лежит на всех участниках международного сообщества.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном.

    На этом фоне нефть подорожала.

    МИД Китая заявил, что Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин на торговлю с Тегераном.

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти.

    15 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней»

    Трамп: Убийства в Иране прекратились и казней не будет

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон получил от надежных источников информацию об отмене казней протестующих в Иране, там «прекратились убийства», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон получил «очень хорошую информацию» от осведомленных лиц. «Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана. Он уточнил, что США продолжат внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

