Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток

США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.
«Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.
Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.
Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.
Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.
Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.