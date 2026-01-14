  • Новость часаИзраильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский решил убрать Тимошенко
    Вашингтон остановил выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда
    Ученые опровергли слухи о возможности падения 10-метрового астероида на Землю
    Посол России в Копенгагене рассказал о позиции Москвы по Гренландии
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир несуществующее слово
    В Новокузнецке заменили персонал роддома после гибели младенцев
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    14 января 2026, 21:52 • Новости дня

    Белый дом предложил Гренландии выбрать между США и Китаем с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом обратился к жителям Гренландии с предложением сделать выбор между США и Китаем с Россией.

    Сообщение Белого дома в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сопровождается изображением двух собачьих упряжек, стоящих на перепутье.

    «Какой путь, гренландец?», – говорится в публикации.

    Ранее Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    В общенациональном исследовании только небольшая часть граждан США выразила одобрение инициативе Трампа по покупке Гренландии, остальные выступили против.

    13 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    Комментарии (6)
    13 января 2026, 07:39 • Новости дня
    Baidu: Москва и Пекин нанесли синхронный экономический «удар» по Токио

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По Японии нанесли два экономических «удара» два ее крупнейших соседа, они ограничили поставки ключевых ресурсов, чтобы затруднить развитие японской промышленности и военной отрасли, пишут китайские СМИ.

    Россия первой ввела ограничения в отношении Японии, расширив в декабре список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, отметило китайское издание Baidu, передает АБН24.

    Под эмбарго попали химические соединения и материалы, необходимые для производства военного оборудования. Такое решение стало решение серьезным ударом по Токио.

    Следом Китай отказался заключать с Японией новые контракты на поставку редкоземельных металлов, используемых в микроэлектронике и военной отрасли. Китайская сторона уведомила Токио о своем решении в начале января, указав, что под запрет попадает сырье, критически важное для японской промышленности.

    Япония является государством, бедным природными ресурсами, и любые ограничения со стороны России и Китая способны перекрыть жизненно важные цепочки поставок для ее экономики.

    В публикации также указано, что синхронные действия Москвы и Пекина стали ответом на планы Японии обзавестись ядерным оружием.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что ускоренная милитаризация Японии может снизить стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Высокопоставленный советник японского премьера Санэ Такаити до этого говорил о целесообразности получения Японией ядерного оружия.

    Комментарии (6)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 17:36 • Новости дня
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    Комментарии (20)
    13 января 2026, 10:53 • Новости дня
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    @ PvkCenter

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилось видео работы украинских вооруженных сил с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Кадры с применением новой системы обнародовал командный центр воздушных сил Украины, передает The War Zone.

    В ролике зафиксирован пуск двух ракет AGM-114 Hellfire, предположительно по российским беспилотникам, при этом в небе видны трассирующие снаряды. В октябре прошлого года в Сети уже появлялась размытая версия этого видео, на которой невозможно было распознать тип техники.

    Свежие фотографии раскрыли детали: Tempest размещена на легком вездеходе Can-Am Maverick X3, имеет модульную конструкцию и оснащена радаром миллиметрового диапазона, позволяющим обнаруживать и сопровождать цели на малых и средних дистанциях.

    На корпусе также видны антенны пассивной радиочастотной системы, что позволяет выявлять дроны по сигналам их управления без демаскирующего излучения с самой установки.

    Tempest использует тактику «выстрелил и ушел», позволяющую быстро менять позицию после атаки, и снижающую риск ответного удара. Комплекс создан с использованием коммерческих комплектующих, что удешевляет и ускоряет производство по сравнению с классическими системами.

    В качестве основного вооружения используется версия ракеты AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационным наведением и дальностью до восьми километров. Эта модификация предназначена для борьбы с беспилотниками, вертолетами и некоторыми типами крылатых ракет, но против самолетов ее эффективность ограничена малой дальностью.

    В США Tempest была представлена компанией V2X в октябре прошлого года, однако о поставках этих систем на Украину официально не сообщалось. Стационарная версия комплекса также предлагается для защиты важных объектов, но неизвестно, поставлялась ли она Киеву.

    В декабре генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что военный блок обеспечит киевский режим «плотным потоком» вооружений.

    Комментарии (5)
    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    Комментарии (23)
    14 января 2026, 07:44 • Новости дня
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона потеряла право критиковать российскую за действия на Украине после собственной атаки на Венесуэлу, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» – задался Карлсон вопросом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что можно выражать недовольство подобными событиями, но нельзя указывать на «какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно».

    Журналист пояснил, что Вашингтон провел операцию в Венесуэле для пресечения поставок нефти из этой страны в КНР, но признание подобного поставило бы под сомнения высказывания о «неспровоцированной агрессии» со стороны России.

    Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, поскольку ощущает угрозу у своих границ и принимает меры для своей защиты, добавил журналист.

    В начале января США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас после нападения США заявлял о продолжении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 19:07 • Новости дня
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал себя спасителем НАТО на фоне спора о Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию.

    Президент США Дональд Трамп объявил себя спасителем НАТО, об этом сообщает РИА «Новости». В понедельник на фоне разногласий внутри альянса из-за обсуждения владения Гренландией Трамп написал в соцсети Truth Social: «Я тот, кто спас НАТО!!!».

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее подчеркнула, что слова американского президента о необходимости Гренландии стоит воспринимать всерьез. Она также отметила, что возможная агрессия со стороны США против члена НАТО приведет к остановке всех процессов в альянсе.

    Заявления Фредериксен прозвучали на фоне обсуждения притязаний США на территорию Гренландии и вызвали широкий резонанс среди членов НАТО. В Вашингтоне обсуждают перспективы усиления американского влияния в Арктике через контроль над островом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США Дональду Трампу.

    Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию до примерно 530 млн евро за семь лет с 2028 по 2034 год.

    Комментарии (4)
    13 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Комментарии (2)
    12 января 2026, 11:08 • Новости дня
    МИД Китая напомнил США о правах стран в Арктике и Латинской Америке

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтону не следует использовать другие страны как предлог для продвижения своих интересов в Арктике и Латинской Америке, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Законные права и свободы всех государств на деятельность в Арктике должны быть полностью соблюдены, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Соединенным Штатам не стоит ссылаться на другие страны в качестве предлога для продвижения собственных интересов в арктическом регионе. По словам дипломата, любые действия должны основываться на уважении интересов всех сторон.

    Мао Нин также указала, что страны Латинской Америки обладают суверенитетом и самостоятельностью в выборе торговых партнеров. Она отметила, что Вашингтон не должен вмешиваться в решения суверенных государств по поводу сотрудничества с другими странами, в том числе в сфере экспорта нефти из Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов.

    Трамп отметил, что страна нуждается в контроле над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике.

    Президент США заявил, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии.

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские корабли представляют угрозу для Гренландии.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Полянский спрогнозировал поглощение Гренландии США и смирение Европы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединённые Штаты могут вскоре взять под контроль Гренландию, а европейские страны, несмотря на недовольство, не станут этому препятствовать, считает постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

    Соединенные Штаты «проглотят» Гренландию, а европейские страны просто смирятся с этим, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия-24».

    По его словам, европейцы будут искать объяснение происходящему, чтобы оправдать это для своей публики, несмотря на очевидные двойные стандарты.

    Полянский уверен, что даже возможное присоединение Гренландии к Соединенным Штатам не приведет к расколу НАТО, поскольку альянс полностью зависит от Вашингтона. Он отметил, что другие действия США, такие как отказ от поддержки союзников или вывод войск, могли бы спровоцировать развал Североатлантического альянса гораздо скорее, чем ситуация с Гренландией.

    Дипломат подчеркнул, что в настоящее время Европа слишком сильно зависит от США в военной, стратегической и экономической сферах, и эта зависимость только усилилась после введения санкций против России. Полянский выразил мнение, что без поддержки Вашингтона Европа уже не является значимым экономическим игроком.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Рэнди Файн представил законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата, заявив о необходимости укрепления национальной безопасности США в Арктике.

    Эксперты отметили, что отказ Соединенных Штатов от аннексии Гренландии противоречит их внешнеполитической культуре, а захват острова выглядит неизбежным.

    Белый дом опубликовал фото президента Дональда Трампа за картой Гренландии и призвал «следить за ситуацией».

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Китай запустил транспортный дрон «Тяньма-1000» большой грузоподъемности

    Tекст: Денис Тельманов

    В Китае испытали новый беспилотный летательный аппарат, способный перевозить грузы весом до одной тонны на расстояние 1,8 тыс. километров.

    Испытательный полет транспортного беспилотника «Тяньма-1000» прошел успешно, передает Синьхуа.

    В сообщении агентства говорится, что все летные параметры аппарата подтвердили его надежность и соответствие заявленным характеристикам. Беспилотник разработан компанией Xi'an Aisheng Technology Group при поддержке государственной корпорации Norinco.

    «Беспилотный летательный аппарат "Тяньма-1000" успешно завершил первый испытательный полет 11 января, все летные параметры показали отличные результаты, что свидетельствует о полном успехе первого полета», – отмечается в публикации. Дрон способен подниматься на высоту до 8 тыс. метров, его взлетно-посадочная дистанция составляет менее 200 метров, а максимальная дальность полета достигает 1,8 тыс. километров.

    По информации агентства, аппарат отличается недорогой стоимостью и возможностью выполнять полеты на средних высотах, включая эксплуатацию в сложных горных районах. Он может быстро переключаться между режимами транспортировки и сброса грузов, что делает его универсальным для различных задач.

    Грузоподъемность дрона сопоставима с массой легкового автомобиля, а модульная конструкция грузового отсека позволяет оперативно адаптироваться к разным типам перевозок. Среди возможных применений – доставка продовольствия и медикаментов в труднодоступные регионы Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай представил новое судно с 60 вертикальными пусковыми установками, а также современными радарами и системами ближнего боя.

    Китайские инженеры установили мировой рекорд, разогнав вагон-платформу на магнитной подушке до 700 км/ч за две секунды на тестовой трассе. В Китае ведется строительство первого в мире искусственного плавучего острова, который способен выдержать ядерный взрыв и разместить 238 человек на четыре месяца.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 21:28 • Новости дня
    Газпром впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Газпром в 2025 году впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу, сообщила компания.

    По сообщению компании, объем поставок по газопроводу «Сила Сибири» составил 38,8 млрд кубометров, что на 24,8% превышает показатель 2024 года, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что этот объем превысил суммарные поставки трубопроводного газа в европейские страны дальнего зарубежья, включая Турцию. Это свидетельствует о переориентации экспортных потоков российского газа с западного направления на восточное.

    Ранее Газпром установил новый исторический рекорд по суточным поставкам голубого топлива в Китайскую народную республику.

    В начале января компания сообщала, что достигла исторического максимума суточных поставок в Казахстан: 29 декабря объемы превысили все предыдущие значения за всю историю экспорта.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров обвинил США в подрыве системы международных отношений

    Лавров: США взяли линию на разлом системы международных отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана вызывают вопросы к надежности Вашингтона и подрывают сложившуюся систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.

    «Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

    Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.

    Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.

    Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.

    Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров заявил об открытости Москвы к диалогу с эмиссарами США

    Лавров: Москва открыта к диалогу с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к контактам с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Мы открыты к контактам со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером. Президент России встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента США Дональда Трампа. Я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием», – сказал министр, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, российской стороне было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с коалицией желающих из Европы с участием Владимира Зеленского. Министр отметил, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились. Он добавил, что Москва пока не располагает конкретной информацией о содержании встречи и ждет возможного брифинга от американских коллег.

    Лавров напомнил, что взаимодействие между Россией и США по вопросу Украины опирается на договоренности, достигнутые ранее на встрече в Аляске, которые обе стороны считают прочной основой для последующего диалога.

    Ранее Лавров сообщил о готовности России к серьезным переговорам по Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    СК начал проверку смертей младенцев в новокузнецкой больнице в 2018-2024 годах
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    Эксперт рассказал о запусках США боевых ракет с гражданских самолетов
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи
    Футболист Лайонел Адамс найден мертвым в Подмосковье