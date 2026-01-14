  • Новость часаReuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    14 января 2026, 19:57 • Новости дня

    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов

    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки, считают европейские чиновники, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters, один из источников отметил, что события могут начать развиваться уже в ближайшие 24 часа, передает РИА «Новости».

    Неназванный израильский чиновник убежден: президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение по военному вмешательству в Иран, сообщает агентство.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    14 января 2026, 12:26 • Новости дня
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран

    Востоковед Семенов: Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана

    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация США продолжает обсуждать меры против Ирана. Среди возможных вариантов – ограниченные удары по Исламской республике и массированная операция. Оба сценария приведут к большой войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения и заявил, что «помощь уже в пути».

    «Я думаю, что Дональд Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана», – отметил востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он указал на противоречие в словах президента США: политик упоминает большое число погибших в ходе протестов, но в то же время призывает иранцев продолжать выходить на улицы, провоцируя новые беспорядки и, как следствие, новые жертвы.

    Кроме того, заявление главы Белого дома о помощи протестующим в Исламской республике «абсолютно провокационное», продолжил собеседник. «Обращение Трампа направлено на дальнейший подрыв ситуации в иранских городах. Его обещания о поддержке обнадеживают мятежников и бунтовщиков и подталкивают их сосредоточиться на более активных действиях», – указал Семенов.

    Впрочем, непонятно, получат ли участники акций реальную помощь от американцев, добавил специалист. Как напомнил спикер, в Вашингтоне продолжается обсуждение, что администрация в текущей ситуации может сделать, и однозначного решения нет. Среди возможных вариантов – ограниченные удары по Ирану.

    «Они не приведут к смене власти в государстве, но могут сподвигнуть Тегеран на ответные меры против Израиля и американских баз. Это спровоцирует большую войну на Ближнем Востоке, в том числе в Газе. Другими словами, развитие событий по такому сценарию обрушит все планы Трампа на регион», – рассуждает политолог.

    Еще один вариант – массированная операция США, добавил востоковед. «Она нуждается в более длительной и детальной подготовке. Результат же известен заранее – действия Вашингтона также развяжут большую войну, которую глава Белого дома, как я уже сказал, стремился избежать. Таким образом, Трамп оказался в достаточно сложном положении», – подчеркнул Семенов.

    Несколько иной точки зрения придерживается эксперт РСМД Алексей Наумов. По его мнению, у американского лидера не остается ни одной причины не нанести удары по Тегерану. «Во-первых, Исламская республика сталкивается с масштабными протестами – у внешнего агрессора вполне могут найтись союзники внутри», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Во-вторых, Израиль – главный союзник США на Ближнем Востоке – будет только рад и поддержит свержение правящего режима. Война минувшего года показала, что Тегеран может нанести урон Израилю, но урон этот будет ограниченным – а сейчас на кону свержение Али Хаменеи, можно и рискнуть», – продолжил международник.

    «В-третьих, ни одна страна мира не будет рвать отношения с США из-за такого нападения. В-четвертых, сам Иран бессилен: когда в прошлый раз Штаты разбомбили ядерные объекты Исламской республики, Тегеран сначала нанес скромный ответный удар, а потом вновь выразил готовность к переговорам. Так, полагает Трамп, будет и на этот раз. Наконец, о международном праве уже и вспоминать как-то неприлично», – детализировал политолог.

    В результате Вашингтон может попытаться свергнуть один из самых враждебных для него и еврейского государства режимов на Ближнем Востоке, закрыв и вопрос иранской ядерной программы, и получив контроль над нефтью Ирана, указал Наумов. «В случае успеха вас ждет джекпот, в случае неудачи – демонстративная, но неэффективная «месть», а потом опять возврат к переговорам, то есть возвращение к статус-кво», – рассуждает эксперт.

    Впрочем, по мнению эксперта по Ближнему востоку и Израилю, политолога Александра Каргина, ожидать прямо сейчас удара США по Ирану не следует. «Но это не значит, что его не будет вообще. Просто Трамп вначале попробует отвлечь внимание и только затем что-то начнет. Исходя из анализа событий последнего года, можно сделать вывод, что именно такой тактики он придерживается», – написал он в своем Telegram-канале.

    «При этом, скорее всего, счет до момента глобального обострения идет на дни. Предугадать последствия нынешнего обострения сложно, но из практически точного – начнется новая ирано-израильская война, ибо Израиль либо сам примет участие в атаке, либо будет втянут в конфликт помимо своего желания», – считает аналитик.

    Ранее Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social.

    Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов в иранских городах. Вместе с тем глава Белого дома рекомендовал американцам и союзникам покинуть Исламскую республику. «Думаю, это неплохая идея – убраться оттуда», – сказал Трамп.

    Он не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Как сообщает The Washington Post, американская администрация попросила европейских союзников поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в стране.

    «У нас нет свидетельств того, что президент Трамп собирается атаковать ядерные объекты. Более вероятно, что он будет преследовать руководство организаций и сил, ответственных за убийства протестующих и причастных к ним», – заявил один из собеседников издания. Впрочем, как указывает Politico, Штаты не могут начать военную операцию против Ирана.

    Дело в том, что американские войска и корабли, которые базировались на Ближнем Востоке, переброшены в Карибский бассейн. Если администрация нанесет удар, и иранцы ответят силой, у США будет слишком мало перехватчиков для защиты своих войск от ракет Тегерана. Пентагон имеет десять тысяч военнослужащих на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и меньшие контингенты в Ираке, Сирии и Иордании, говорится в статье.

    Тем не менее Трамп по-прежнему может отдать приказ о нанесении авиаударов по иранскому руководству или военным объектам. Поблизости от Ирана находятся несколько эсминцев и, предположительно, подводные лодки, которые способны запускать ракеты большой дальности. Кроме того, Вашингтон может задействовать базирующиеся на континентальной части США стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, пишет The Washington Post.

    Но главе Белого дома придется считаться с законодателями, которые всего спустя неделю после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро задаются вопросом, не втянет ли атака Америку в еще одну войну в ближневосточном регионе, подчеркивает Politico. В Иране резко отреагировали на заявления Трампа. Аятолла Али Хаменеи призвал американского президента сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики.

    Примечательно, что Израиль и несколько арабских стран просят США пока не наносить удары по Ирану. По данным источников телеканала NBC, представители этих государств считают, что Тегеран сейчас не настолько ослаблен, поэтому атака окажется неэффективной. Они предложили администрации Трампа повременить с операцией до тех пор, пока ситуация в стране «не станет еще более напряженной».

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 11:41 • Новости дня
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    @ Samuel Corum/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по массовым протестам в Иране и США отличается в зависимости от политических симпатий, одни демонстранты получают поддержку, другие – критику, пишут американские СМИ.

    Трамп публично выразил солидарность с протестующими в Тегеране, призвав их продолжать акции и пообещав «большую цену» для причастных к гибели митингующих, пишет New York Times.

    В то же время протестующих в американском штате Миннесота Трамп назвал «анархистами и профессиональными провокаторами», пообещав им «день возмездия и расплаты».

    Трамп обсуждал возможные военные удары из-за жестких разгонов митингов в Иране, но проигнорировал гибель Рене Николь Гуд в Миннесоте, объяснив это «неуважением» к федеральным офицерам. Администрация Трампа заблокировала независимое расследование по этому делу и сосредоточилась на критике протестующих.

    По данным издания, подобная избирательность в поддержке демократии проявляется и во внешней политике: Трамп осуждает режимы Ирана и Кубы, но защищает Россию, Китай и арабские страны. В Венесуэле он инициировал операцию по поимке Мадуро, но отказался поддерживать оппозицию и заявил о намерении лично управлять страной без выборов.

    По словам экспертов, Трамп склонен рассматривать протестные движения с точки зрения личной выгоды. Когда митинги направлены против его оппонентов, то они получают его поддержку, когда против него, то встречают жесткую реакцию.

    Администрация Трампа усилила риторику против мигрантов и протестующих внутри страны, в то время как участников событий в Капитолии в январе 2021 года Трамп называл «невиновными патриотами» и помиловал более 1,5 тыс. человек.

    В Белом доме подчеркивают, что протесты в Миннесоте связаны с защитой «преступников-мигрантов», а не демократии. Эксперты считают, что несмотря на разницу масштабов между событиями в Иране и США, подход Трампа к протестам отличается крайней ситуативностью.

    Напомним, в США усилились протесты после того, как сотрудник ведомства застрелил жительницу Миннеаполиса во время операции по поиску нелегальных мигрантов 7 января.

    Власти штата Миннесота, где находится Миннеаполис, потребовали от федерального правительства США прекратить развертывание сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) после убийства женщины.

    13 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп обратился к союзникам США с призывом срочно покинуть территорию Ирана.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения.

    До этого он заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану.

    13 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви

    Axios: Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Пехлеви

    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Резой Пехлеви, сообщает Axios.

    По данным Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные провел закрытую встречу с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что переговоры были посвящены политической ситуации на территории Ирана. Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации уточняет, что обсуждение касалось протестной активности в Иране.

    Ранее наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение против действующей власти.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов разнести Иран «в пух и прах».

    Белый дом допустил возможность применения военной силы против Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    13 января 2026, 23:17 • Новости дня
    WSJ: Саудовская Аравия предостерегла США от попытки смены власти в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в странах региона.

    По информации Wall Street Journal, эти государства опасаются, что попытка сменить власть в Иране приведет к дестабилизации нефтяных рынков и «в конечном счете навредит экономике США». Особое беспокойство у стран региона вызывают возможные последствия происходящего для их собственной безопасности и стабильности, передает РИА «Новости».

    «Саудовские чиновники заверили Тегеран, что не будут вмешиваться в потенциальный конфликт и не разрешат США использовать их воздушное пространство для ударов», – пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    13 января 2026, 22:18 • Новости дня
    CBS заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в результате протестов в Иране

    CBS: Источник в Иране заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в ходе протестов

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате протестов в Иране, по оценкам источников, может составлять от 12 тыс. до 20 тыс. человек, заявил американский телеканал CBS.

    Источник CBS в Иране ссылается на данные активистов, якобы собирающих информацию у медиков по всей стране. Указывается, что «по меньшей мере 12 тыс., а может и все 20 тыс. погибли», передает РИА «Новости».

    CBS подчеркивает, что подтвердить данные на фоне ограничений связи крайне сложно, подчеркивает телеканал.

    Оппозиционная телекомпания Iran International также заявила о примерно 12 тыс. погибших. Еще один источник в Вашингтоне, который поддерживает контакты в Иране, сообщил телеканалу, что речь может идти о 10-12 тыс. жертв, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Президент США Дональд Трамп призвал союзников США срочно покинуть Иран. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    14 января 2026, 00:56 • Новости дня
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.

    Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.

    Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он направлять ВС США в Иран, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.

    14 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Wall Street Journal: Белый дом счел вероятной атаку на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти считают, что атака США на Иран «cкорее вероятна, чем нет», пишет Wall Street Journal.

    При этом Wall Street Journal ссылается на слова чиновников в арабских странах Персидского залива, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что представители администрации США не уточнили, о каком типе военной операции идет речь. «Но заявили, что атака cкорее вероятна, чем нет», – сообщает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Оман и Катар, по данным Wall Street Journal, предупредили США о рисках попытки смены власти в Иране. В Иране начались протесты из-за падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    14 января 2026, 02:54 • Новости дня
    Иран призвал СБ ООН пресечь дестабилизирующую политику США и Израиля

    Постпред Ирана Иравани: СБ ООН должен пресечь дестабилизирующую политику США

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману письмо, в котором потребовал пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    «Иран настоятельно призывает Совет Безопасности потребовать от США и израильского режима немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и полностью соблюдать свои обязательства по международному праву», – приводит ТАСС текст документа.

    Тегеран также призвал Совбез ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США. В документе указывается, что власти США и Израиля несут прямую юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц в Иране.

    Кроме того, Иран просит Совет Безопасности предостеречь США от военных актов агрессии против республики. В письме подчеркивается, что заявления президента США Дональда Трампа являются вопиющим нарушением фундаментальных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал поддержку протестующим в Иране. Массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.

    13 января 2026, 22:31 • Новости дня
    Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Иран
    Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Иран
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданам Канады следует избегать любых поездок в Иран, а тем, кто уже там находится – немедленно покинуть страну, если есть такая возможность, заявило правительство Канады.

    В предупреждении от 13 января сказано: «Уровень риска – вам следует немедленно покинуть Иран». «Избегайте любых поездок в Иран из-за продолжающихся общенациональных демонстраций, напряженности в регионе, высокого риска произвольного задержания и непредсказуемого применения местных законов», – говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

    Оттава заявила, что иранские власти могут задерживать иностранцев для оказания политического влияния. Указывается, что в Иране продолжаются протесты, которые сопровождаются перебоями в работе интернета и столкновениями с силовиками. Канада предупреждает, что ситуация нестабильна и может обостриться без предупреждения.

    Отмечается, что многие авиакомпании приостановили полеты в Иран и из Ирана, но сухопутные границы с Арменией и Турцией открыты. Консульские возможности Канады на территории Ирана «чрезвычайно ограничены».

    Среди других рисков упоминаются повышенное наблюдение за канадцами, похищения людей, особенно в приграничных с Афганистаном и Пакистаном районах, и бытовые преступления. Женщинам сказано о строгом дресс-коде и возможных проблемах с выездом из страны без разрешения мужа или родственника-мужчины.

    Также сообщается о нехватке воды, частых отключениях электроэнергии и опасной дорожной обстановке. Канадцев призывают не фотографировать в общественных местах, не привлекать внимания и избегать поездок в ночное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране продолжаются протесты, которые начались из-за резкого падения курса риала и переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Президент США Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана. Белый дом допустил возможность применения военной силы против Тегерана.

    14 января 2026, 08:16 • Новости дня
    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальные представители Израиля и ряда неназванных арабских государств обратились к США с просьбой пока не наносить удары по Ирану, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал NBC со ссылкой на свои источники, эти государства считают, что Иран сейчас недостаточно ослаблен, и удары США не приведут к смене власти в Исламской республике, передает ТАСС.

    Представители предложили администрации Дональда Трампа воздержаться от масштабных военных действий до тех пор, пока ситуация внутри Ирана не обострится еще сильнее. Они убеждены, что только в условиях максимального внутреннего напряжения можно ожидать ощутимого эффекта от военного давления.

    В Белом доме во вторник прошло заседание Совета национальной безопасности под председательством вице-президента Джей Ди Вэнса, где для Трампа подготовили различные варианты действий по Ирану. Как сообщает портал Axios, после возвращения из Детройта Дональд Трамп также принял участие в обсуждении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману письмо, в котором потребовал пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    Ранее сообщалось, что американские власти считают, что атака США на Иран «cкорее вероятна, чем нет».

    Напомним, массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.

    14 января 2026, 06:48 • Новости дня
    SpaceX сделала бесплатным доступ к Starlink в Иране

    Bloomberg: SpaceX сделала Starlink бесплатным для пользователей в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Илона Маска SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковой связи Starlink жителям Ирана на фоне беспорядков, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Сервис мониторинга NetBlocks ранее сообщил о самом масштабном отключении интернет-услуг в Иране за все время протестов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Исполнительный директор американской организации Holistic Resilience Ахмад Ахмадиан рассказал, что SpaceX отменила абонентскую плату за Starlink для иранских пользователей. Поясняется, что Holistic Resilience «работает с иранцами над обеспечением безопасного доступа в интернет». Теперь «владельцы приставок в стране могут пользоваться услугой бесплатно». Информацию о бесплатном доступе подтвердил и другой источник, знакомый с деятельностью Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить с Маском использование Starlink для восстановления интернет-связи на фоне ее блокировки властями Ирана. Протесты в Иране, начавшиеся две недели назад из-за резкого падения курса риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    14 января 2026, 07:37 • Новости дня
    Иран решил подготовиться к отключению от глобального интернета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти разработали «белый список» для внутренней работы Сети, в нем оказались местные поисковые системы, карты и мессенджеры, сообщают британские СМИ.

    В «белом» списке также есть стриминговый сервис, в котором размещаются лишь ролики, одобренные государством, пишет Guardian, передает RT.

    Также эксперт по цифровым правам Амир Рашиди отметил, что в Иране работает «скелетная версия» внутреннего интернета.

    Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковой связи Starlink жителям Ирана.

    До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет обсудить с Маском использование Starlink для восстановления интернета в Иране.

    14 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Главный правительственный самолет Израиля покинул воздушное пространство страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главный правительственный самолет Израиля, известный как «Крыло Сиона», покинул воздушное пространство страны, сообщили СМИ.

    Как пишет The Times of Israel, воздушное судно вылетело с военной авиабазы Неватим, расположенной на юге Израиля, и затем взяло курс на запад, в сторону Средиземного моря, передает ТАСС.

    Причины вылета официально не раскрываются, о зарубежных поездках премьер-министра Биньямина Нетаньяху на данный момент не сообщалось. Издание отмечает, что ранее самолет уже покидал израильское воздушное пространство в периоды повышенной угрозы – например, в июне и апреле 2025 года на фоне эскалации конфликта с Ираном.

    В среду официальные представители Израиля и ряда неназванных арабских государств обратились к США с просьбой пока не наносить удары по Ирану, сообщили СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти усилили меры безопасности после сообщений о возможной военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

