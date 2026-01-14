  • Новость часаReuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    За скандалом вокруг китайского посольства в Лондоне стоит тайная игра США
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР
    Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи
    ЕК обязала Киев тратить кредит на закупку европейского оружия
    14 января 2026, 19:30

    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве

    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    13 января 2026, 20:56
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    14 января 2026, 14:47
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 21:14
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Японская компания Toyota и южнокорейская Kia зарегистрировали новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей, следует из данных Роспатента.

    Согласно данным ведомства, соответствующие свидетельства о регистрации опубликованы в официальном бюллетене от 13 января, передает ТАСС.

    Товарный знак Toyota получил регистрацию по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, а также различные запчасти и аксессуары к ним.

    Kia зарегистрировала товарный знак «Kia connect diagnosis» сразу по 9 и 42 классам МКТУ. Первый относится к программному обеспечению для диагностики автомобилей, а второй – к облачным платформам, предназначенным для удаленного мониторинга технического состояния транспортных средств и анализа их работы.

    В декабре прошлого года компания Toyota зарегистрировала три новые торговые марки на территории России, до этого она также зарегистрировала пять новых товарных знаков в России. Кроме того, Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado.

    Ранее Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России.

    14 января 2026, 15:28
    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР

    Инструкторы РФ вместе с военными ЦАР спасли заблокированных миротворцев ООН

    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР
    @ REUTERS/Pilar Olivares

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы ЦАР при поддержке российских специалистов провели успешную операцию по деблокированию базы миротворцев ООН в Бамбути.

    В приграничном городе Бамбути на территории Центрально-Африканской Республики более 120 боевиков заблокировали гарнизон миротворцев ООН и убили несколько мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на источник в Вооруженных силах ЦАР (FACA).

    Нападение произошло в ночь на 29 декабря, когда группа из более чем 60 вооруженных людей, преимущественно иностранных наемников и представителей общины азанде, пересекла границу из Южного Судана.

    Из-за сложностей с доставкой подкрепления миротворцы ООН и 20 военнослужащих FACA были вынуждены отступить на базу непальского контингента МИНУСКА, которую боевики быстро окружили. В течение суток к нападавшим присоединились еще около 70 человек, доведя их общее число до 120.

    «К утру 1 января 2026 года была спланирована и проведена ответная операция. Три сводные штурмовые группы FACA при поддержке российских союзников приступили к выполнению боевой задачи по деблокированию базы МИНУСКА и зачистке Бамбути и окрестностей», – рассказал собеседник агентства.

    Операция по освобождению базы и города длилась примерно четыре часа и завершилась полным возвращением Бамбути под контроль властей. В результате боев потери среди боевиков составили около 50 человек убитыми и ранеными, а основные задачи были выполнены с минимальными потерями среди сил безопасности. 2 января операция полностью завершилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера допустил возможность приобретения российского вооружения и назвал работу российских инструкторов успешной.

    Также Туадера осудил атаку дронами ВСУ на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    До этого в деревне Помболо группа из 20 боевиков передала оружие сотрудникам российской тренинговой миссии в ЦАР.


    14 января 2026, 15:35
    Умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов

    В возрасте 95 лет умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов

    Умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 95 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны и артист Московского театра сатиры Виктор Рухманов, сообщили коллеги актера.

    Заслуженный артист РФ, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов скончался на 96-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры.

    «Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов. Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей», – говорится в сообщении театра. Коллеги также отмечают, что Рухманов был не только выдающимся артистом, но и человеком необыкновенной души.

    За десятилетия работы на сцене Рухманов сыграл десятки ярких ролей. Среди них – пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в постановке «Ревизор», Двойкин в спектакле «Баня» и многие другие.

    Виктор Рухманов родился 19 декабря 1930 года в Харькове. Уже в 13 лет он ушел на фронт, став воспитанником и сыном полка, а после окончания войны в 1945 году прошел в парадном расчете по Красной площади. После обучения актерскому мастерству он начал карьеру в Харьковском академическом театре музыкальной комедии, а с 1957 года стал артистом Московского театра сатиры, где работал до последних дней.

    Сам артист говорил: «Мне важно знать, чем дышит зритель». Коллеги отмечают, что Рухманов навсегда останется в истории театра и в сердцах зрителей. Дата и место прощания с артистом будут объявлены дополнительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду в возрасте 64 лет умер российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.


    14 января 2026, 18:07
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи

    Галактионова возглавила Третьяковскую галерею после работы в Пушкинском музее

    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ольга Галактионова назначена новым директором Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

    «Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года она руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого – РОСИЗО», – написала Любимова в Max, передает РИА «Новости».

    Министр напомнила, что под руководством Галактионовой были реализованы масштабные выставочные проекты, включая «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига». Также среди ее достижений – проект «ДК СССР», который стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

    В 2023 году гендиректором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева.

    14 января 2026, 16:04
    Самарец задержан за шпионаж в пользу Украины

    В Самаре задержали мужчину по подозрению в шпионаже на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре местного жителя подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Украины с марта по октябрь 2024 года, он задержан, сообщили в спецслужбах.

    Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ».

    Следователи областного УФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого. Имя задержанного и детали собранных сведений не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мариуполе был задержан 17-летний юноша по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей.

    До этого пенсионер в Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину данных о местоположении российских военных и техники.

    А в декабре за передачу данных о местном заводе на Украину был задержан житель Ижевска .

    14 января 2026, 15:14
    Вынесен приговор напавшему на школу в Курске подростку

    Суд назначил подростку восемь лет за нападение на школу в Курске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о нападении подростка на одну из школ Курска в январе 2025 года.

    Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, передает ТАСС.

    Помимо срока, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, а также размещать обращения и иные материалы в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, сроком на три года.

    Подростка взяли под стражу прямо в зале суда.

    В январе прошлого года подросток в балаклаве и с молотком пытался устроить поджог в школе Курска.

    В том же месяце в подмосковном Реутове задержали 16-летнего школьника за планирование вооруженного нападения на свою школу.

    13 января 2026, 20:32
    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве

    Высота снега в Москве достигла 43 см и почти сравнялась с рекордом 1942 года

    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 43 сантиметра, что всего на шесть сантиметров ниже исторического максимума для этого дня.

    Высота снега в столице достигла 43 сантиметров, передает ТАСС. Этот показатель близок к рекордному значению января 1942 года, когда высота снежного покрова составляла 49 сантиметров.

    Как рассказал Роман Вильфанд, норма для этого дня составляет 26 сантиметров, однако нынешний уровень снега почти догнал рекорд.

    Вильфанд отметил, что в разных районах Московской области высота снега различается. В Кашире она составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, а в Черустях – 54 сантиметра.

    Он подчеркнул, что основные снегопады уже прекратились, но в среду ожидается увеличение высоты сугробов еще на несколько сантиметров.

    Вильфанд также напомнил, что знаменитая зима 1942 года вошла в историю благодаря контрнаступлению Красной армии и аномальным снегопадам, которые сопровождали события тех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион в начале недели окажется во власти южного циклона, который принесет снег, потепление и гололед.

    Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания авиарейсов, включая отмены и задержки, из-за ливневого снега в ночь на понедельник.

    14 января 2026, 19:07
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    14 января 2026, 17:56
    В Архангельске осудили врача за смерть пациентки на МРТ

    В Архангельске осужден врач за смерть пациентки на процедуре МРТ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу, ошибочно отправившему пациентку с кардиостимулятором на МРТ, после чего женщина умерла.

    Бывший врач одной из больниц Архангельской области признана виновной по части 2 статьи 109 УК РФ, сообщает Октябрьский суд Архангельска. Она направила пациентку, у которой был имплантирован электрокардиостимулятор, на магнитно-резонансную томографию, что является абсолютным противопоказанием для данной процедуры.

    Во время проведения МРТ у пациентки произошла остановка кровообращения из-за нарушения работы кардиостимулятора, затем развилась острая сердечная недостаточность, и женщина скончалась в стационаре после экстренной госпитализации.

    Врач не признала свою вину, однако не отрицала, что именно она выдала направление на МРТ, принесла извинения родственникам погибшей и частично возместила им вред.

    С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и исключительно положительных характеристик, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска в Ставропольском крае.

    До этого следователи Подольска открыли дело по факту смерти 47-летней москвички после пластической операции в частной клинике.

    А Росздравнадзор начал выяснять причины смерти ребенка на приеме у остеопата в Казани.

    14 января 2026, 18:05
    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке

    Политолог Данилин: Путин держит на личном контроле вопрос водоснабжения Донбасса

    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Проблема «водной блокады» Донбасса Украиной была затронута в программе «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что президент вернулся к этому вопросу на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства держит тему на личном контроле, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «В Донбассе сохраняется проблема с водоснабжением, и наиболее острый характер она носит именно в Донецке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Собеседник напомнил, что до 2022 года вода поступала в регион с севера по каналу «Северский Донец – Донбасс». Однако после начала СВО украинская сторона не только перекрыла эту водную артерию, но и неоднократно наносила удары по водоводам.

    «Проблему водной блокады Донбасса также поднимали в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что этот вопрос президент обсудил и сейчас на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства прекрасно осведомлен о ситуации и держит тему на личном контроле», – указал эксперт.

    Данилин пояснил, что местные власти пытаются решать проблему, однако им необходима федеральная поддержка – отсюда и поручение президента выработать предложения по стабилизации водоснабжения ДНР. «Строительство нового водовода представляется более перспективным шагом, нежели ремонт старого, которому уже более 50 лет», – считает политолог.

    «Как бы то ни было, нет сомнений, что вопрос с водой для Донецка и близлежащих городов будет решен – так же, как российское руководство эффективно сделало это в случае с Крымом. Основным препятствием пока остаются ведущиеся боевые действия», – подчеркнул Данилин.

    В среду Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент отдельно затронул вопрос водоснабжения ДНР. Он попросил представить план восстановления старого водовода либо возведения нового. Глава государства указал, что стоимость ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового строительства.

    «Ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить, [представить] предложения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Хуснуллин доложил, что для обеспечения региона водой возведены два дополнительных водовода – это «позволило под 180 тыс. кубов в сутки добавить». Зампред правительства ожидает, что в будущем ситуация с водоснабжением улучшится. Как отмечает ТАСС, ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.

    Проблема водоснабжения Донбасса была поднятом военкором Евгением Поддубным на совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента. Она может быть радикальным образом решена только после того, как территории под Славянском перейдут под контроль России, ответил Путин.

    «Но не только, – добавил российский лидер. – Есть возможности, и вы знаете об этом наверняка, строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурения и так далее. Один водовод построен. Есть возможность, и сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода».

    14 января 2026, 19:42
    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном Железнов оценил вероятное столкновение астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей
    @ NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астероид CE2XZW2, размером около двадцати метров, был обнаружен недавно и может столкнуться с Землей, прогнозируют ученые.

    Астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей, сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, «номинальная орбита – 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая».

    Эксперт подчеркнул, что информации о траектории пока недостаточно, чтобы точно определить дату и время возможного столкновения. Не исключено, что событие может произойти уже сегодня, однако эти оценки крайне предварительные.

    Размер CE2XZW2 составляет около 20 метров, и при входе в атмосферу такие объекты обычно взрываются, пояснил Железнов. Он уточнил, что в случае столкновения до поверхности долетят лишь мелкие фрагменты, представляющие минимальную угрозу для людей.

    Железнов добавил, что орбита подобных недавно открытых астероидов зачастую определяется неточно, а с накоплением наблюдений прогноз корректируется. В результате, Земля может оказаться вне предполагаемой траектории астероида.

    Напоминая о предыдущих случаях, астроном отметил, что первый астероид, обнаруженный за сутки до падения, был зафиксирован в 2008 году. Челябинский метеорит, схожий по размерам с CE2XZW2, был не замечен из-за приближения со стороны Солнца и вошел в атмосферу в 2013 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые указали на странности в поведении астероида, пролетевшего осенью над Подмосковьем.

    Также сообщалось, что США планируют взорвать астероид 2024 YR4 для предотвращения возможной угрозы Земле. Астрономы предупредили, что ядерный подрыв астероида может привести к созданию опасного космического мусора массой 230 тыс. тонн.

    14 января 2026, 10:38
    Париж не исключил будущие переговоры Путина с Макроном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Париж пока не начал прорабатывать возможные контакты французского лидера Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, однако такие переговоры не исключаются в перспективе, сообщил дипломатический источник Франции.

    Как сообщил дипломатический источник, в настоящий момент «никакого конкретного разговора на этом уровне не планируется, хотя ничто не исключено», передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что Франция сохраняет готовность к диалогу с Москвой как по двусторонним, так и по многосторонним дипломатическим каналам. По его словам, «диалог всегда возможен», вне зависимости от дипломатического формата.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    14 января 2026, 14:29
    Лавров сообщил о готовности России к серьезным переговорам по Украине

    Лавров: Россия готова к серьезным переговорам по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтверждает готовность к переговорам по Украине, если они будут иметь серьезный и конструктивный характер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    «Президент Путин неоднократно, в том числе за последние пару недель на различных мероприятиях, подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы и им есть что сказать», – отметил Лавров после встречи с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи, передает ТАСС.

    Министр также рассказал, что позиция Намибии заключается в поддержке урегулирования конфликта через поиск и устранение его первопричин. По словам Лаврова, в этом вопросе позиции Москвы и Виндхука полностью совпадают.

    Ранее Путин заявил о готовности ждать переговоров с Украиной.

