Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

