    14 января 2026, 18:10 • Новости дня

    «Газпром» сообщил о стремительном падении запасов газа в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа снизился до 53%, что составляет 53,9 млрд кубометров и близок к историческому минимуму.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы приближаются к историческому минимуму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Газпрома».

    В компании отметили: «Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 53% – в них осталось 53,9 млрд кубометров газа».

    Эксперты уточняют, что этот показатель на 4,1 млрд кубометров меньше, чем на аналогичную дату в зимний период 2017/2018 года, который был самым суровым для европейских хранилищ. Тогда был зафиксирован рекордный объем отбора газа, а запас оказался на самом низком уровне за все годы наблюдений.

    Европейские страны продолжают активно расходовать газ из своих хранилищ. В частности, в Нидерландах, по данным на 12 января, уровень заполненности ПХГ снизился ниже 40% – до 39,5%. В «Газпроме» обратили внимание, что меньше газа в нидерландских хранилищах было только зимой 2021/2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» заявил, что запасы газа в крупнейших экономиках Европы в подземных хранилищах снизились ниже половины.

    Суточный отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг новых исторических максимумов на фоне устойчивого похолодания.

    14 января 2026, 12:31 • Новости дня
    В Мах зарегистрировались 85 млн пользователей

    Число пользователей мессенджера Мах достигло 85 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Национальный мессенджер Max достиг отметки в 85 млн зарегистрированных пользователей, при этом суточная аудитория сервиса превысила 55 млн человек.

    Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max достигло 85 млн человек, передает ТАСС.

    В пресс-службе платформы отметили, что суточный охват сервиса превысил 55 млн активных пользователей.

    С момента запуска пользователи Max написали более 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали свыше 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.

    Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Max, которые собрали суммарную аудиторию более 54 млн подписчиков, уточнили в пресс-службе.

    Кроме того, более 40 тыс. магазинов внедрили функцию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID».

    Ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей в конце декабря.

    Образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.

    Мессенджер Max стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».

    13 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом «Орешник» изменил формулировку цели для Киева, передает РИА «Новости».

    Ранее он неизменно подчеркивал, что Украина должна победить в конфликте. На форуме во вторник Рютте заявил: «Мы это делаем, потому что ваша борьба – это наша борьба, вы… вы должны выжить в этой войне».

    Модератор уточнил у Рютте, означает ли это смену цели с победы на выживание. Генсек ушел от прямого ответа, подчеркнув, что задача Запада – «привести Украину сильной за стол переговоров». До этого в своих публичных заявлениях он не использовал подобных формулировок относительно Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Корреспондент Die Welt назвал удар «Орешником» намеком европейцам из-за их планов разместить войска на Украине.

    14 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти субъектов смогут получить право вводить ограничения для предотвращения появления этнических анклавов, соответствующие предложения должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов к середине 2026 года.

    МВД, ФСБ и Минэкономразвития совместно с региональными органами исполнительной власти должны подготовить предложения по изменению законодательства до 1 июля 2026 года, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что высшие органы исполнительной власти регионов смогут устанавливать ограничения и запреты, чтобы не допустить формирования этнических анклавов и пространственной сегрегации.

    Данные предложения станут частью плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. К установленному сроку в правительство России будет представлен соответствующий доклад по результатам работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Евгений Минченко отметил, что этнические анклавы и диаспоры могут быть инструментами недружественной политики против России.

    В 2025 году более 54 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства были выдворены из России за различные нарушения законодательства.

    13 января 2026, 18:59 • Новости дня
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам

    Захарова рекомендовала российским гражданам соблюдать осторожность в Иране

    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    Россиян, находящихся в Иране, призывают соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ведомство поддерживает связь с загранучреждениями в Иране, которые работают в обычном режиме и взаимодействуют с российскими гражданами.

    «Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб», – подчеркнула Захарова.

    МИД России подчеркивает важность соблюдения этих рекомендаций из-за текущей обстановки в стране. Российские представительства продолжают оказывать необходимую помощь и информировать граждан по всем возникающим вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в провинции Керманшах на западе Ирана задержали двух участников беспорядков, у которых нашли оружие и боеприпасы. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Вашингтон и Тель-Авив стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране для достижения целей, которых не смогли достичь военным путем.

    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    14 января 2026, 07:10 • Новости дня
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    14 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    14 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая скупка хлеба и питьевой воды в Киеве и Киевской области Украины произошла на фоне опасений, связанных с длительным отключением электричества, сообщают украинские СМИ.

    На распространенных в соцсетях фотографиях и видео видно, что полки магазинов, где обычно размещался хлеб, полностью опустели, передает ТАСС.

    Причиной ажиотажа стало решение ряда торговых сетей закрыть часть магазинов из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Ряд украинских СМИ заявил, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба. После этого в соцсетях распространяются видео с пустыми полками, на которых раньше стояла бутилированная вода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Киева испытывают большие проблемы с энергоснабжением с начала года. В украинской столице, по словам корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Супермаркеты крупнейших торговых сетей начали закрываться в Киеве после перебоев с электроснабжением.

    14 января 2026, 08:57 • Новости дня
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал жест Дональда Трампа, адресованный рабочему завода Ford в Мичигане, уместным и недвусмысленным ответом, сообщает The Washington Post.

    Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун назвал уместным и недвусмысленным жест Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган, передает ТАСС.

    «Какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ», – заявил Чун.

    Инцидент произошел после того, как один из сотрудников завода выкрикнул в адрес Трампа оскорбление, назвав его «защитником педофилов». В ответ президент США несколько раз выругался и показал средний палец работнику. По данным The Washington Post, сотрудник завода временно отстранен от работы, а руководство предприятия проводит внутреннее разбирательство.

    В СМИ напомнили, что Дональд Трамп входил в круг знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.

    Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года, ему вменялась организация встреч с несовершеннолетними девушками в 2002–2005 годах. В числе его знакомых также фигурировали политики, предприниматели и представители шоу-бизнеса разных стран.

    Уголовное преследование против Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth зловещее поздравление с Рождеством, адресованное «мерзавцам», которые любили Джеффри Эпштейна.

    Газета ВЗГЛЯД писала,  что «дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    14 января 2026, 09:37 • Новости дня
    Главврач и завотделением реанимации больницы в Новокузнецке задержаны после смерти младенцев
    Главврач и завотделением реанимации больницы в Новокузнецке задержаны после смерти младенцев
    @ sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новокузнецке после трагической гибели девяти младенцев задержаны руководители больницы, подозреваемые в халатности и причинении смерти по неосторожности, сообщил Следственный комитет России.

    Задержаны главный врач и временно исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подозреваемым вменяют халатность и причинение смерти по неосторожности двум или более лицам при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

    По данным следствия, с 4 по 12 января 2026 года в Новокузнецком роддоме скончались девять новорожденных, родившихся с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

    По мнению следствия, трагедия произошла из-за неправомерных действий задержанных при оказании медицинской помощи.

    Сейчас подозреваемые участвуют в следственных действиях, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

    В рамках дела уже допрошены потерпевшие и свидетели, изъята медицинская и кадровая документация, а также электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

    Назначено девять комиссионных судмедэкспертиз.

    Ранее сообщалось, что шестерых новорожденных из новокузнецкого роддома, где погибли девять малышей, отправили в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

    Напомним, дело о гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

    14 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    13 января 2026, 21:14 • Новости дня
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Японская компания Toyota и южнокорейская Kia зарегистрировали новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей, следует из данных Роспатента.

    Согласно данным ведомства, соответствующие свидетельства о регистрации опубликованы в официальном бюллетене от 13 января, передает ТАСС.

    Товарный знак Toyota получил регистрацию по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, а также различные запчасти и аксессуары к ним.

    Kia зарегистрировала товарный знак «Kia connect diagnosis» сразу по 9 и 42 классам МКТУ. Первый относится к программному обеспечению для диагностики автомобилей, а второй – к облачным платформам, предназначенным для удаленного мониторинга технического состояния транспортных средств и анализа их работы.

    В декабре прошлого года компания Toyota зарегистрировала три новые торговые марки на территории России, до этого она также зарегистрировала пять новых товарных знаков в России. Кроме того, Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado.

    Ранее Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России.

    14 января 2026, 10:34 • Новости дня
    Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
    Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 64 лет умер известный российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    О смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщил источник, передает ТАСС.

    «Умер Игорь Золотовицкий», – сказал собеседник агентства.

    Причиной смерти, как уточнил собеседник агентства, стало онкологическое заболевание.

    Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Он был советским и российским актером театра и кино, педагогом, а также заслуженным артистом России с 2001 года.

    Золотовицкий приобрел широкую известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Такси-блюз», «Ландыш серебристый», «Удачный обмен», «Краткий курс счастливой жизни» и «Актрисы».

