Назначен новый директор Третьяковской галереи

Галактионова возглавила Третьяковскую галерею после работы в Пушкинском музее

Tекст: Валерия Городецкая

«Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года она руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого – РОСИЗО», – написала Любимова в Max, передает РИА «Новости».

Министр напомнила, что под руководством Галактионовой были реализованы масштабные выставочные проекты, включая «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига». Также среди ее достижений – проект «ДК СССР», который стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

В 2023 году гендиректором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева.