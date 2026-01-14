  • Новость часаReuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    14 января 2026, 19:23 • Новости дня

    Франция заявила о готовности защищать суверенитет Гренландии

    Премьер Франции Лекорню заявил о солидарности с Данией по Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж подчеркнул важность защиты суверенитета Гренландии, отметив наличие собственных заморских территорий и солидарность с Данией по этому вопросу.

    Франция выразила полную солидарность с властями Дании и Гренландии в вопросе защиты суверенитета Гренландии, передает ТАСС. Премьер-министр Себастьен Лекорню выступил с этим заявлением в парламенте, подчеркнув, что Франция, как и Дания, имеет собственные заморские территории и не может согласиться с попытками подрыва их суверенитета.

    «Позиция французской дипломатии заключается в выражении полной солидарности с властями Дании и Гренландии. Я напоминаю, в том числе тем, кто, возможно, бывает очарован демонстрацией силы или ее проявлениями, что защита суверенитета других государств является условием защиты нашего собственного суверенитета», – отметил Лекорню.

    Он напомнил, что Гренландия является датской автономной территорией, а Франция также владеет заморскими департаментами. По словам премьера, любые попытки поставить под сомнение суверенитет таких территорий могут создать угрозу и для Франции.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в разных формах предлагал выкупить или аннексировать Гренландию, а его соратники ставили под вопрос право Дании контролировать этот остров.

    Сейчас Гренландия официально входит в состав Дании с широкими правами автономии. В 1951 году США и Дания подписали отдельный договор о защите Гренландии: Вашингтон обязался оборонять остров от внешних угроз в рамках союзнических соглашений по НАТО.

    Европейские страны во главе с Британией и Германией также обсуждают планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Европа сталкивается с выбором между поддержкой Украины и усилением позиций в Гренландии.

    А заместитель председателя нижней палаты парламента Франции предложила рассмотреть вопрос выхода страны из НАТО из-за политики США.

    14 января 2026, 12:31 • Новости дня
    В Мах зарегистрировались 85 млн пользователей

    Число пользователей мессенджера Мах достигло 85 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Национальный мессенджер Max достиг отметки в 85 млн зарегистрированных пользователей, при этом суточная аудитория сервиса превысила 55 млн человек.

    Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max достигло 85 млн человек, передает ТАСС.

    В пресс-службе платформы отметили, что суточный охват сервиса превысил 55 млн активных пользователей.

    С момента запуска пользователи Max написали более 18 млрд сообщений и совершили более 2,5 млрд звонков. Пользователи также записали свыше 200 млн видеокружков и отправили более миллиарда стикеров.

    Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Max, которые собрали суммарную аудиторию более 54 млн подписчиков, уточнили в пресс-службе.

    Кроме того, более 40 тыс. магазинов внедрили функцию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID».

    Ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей в конце декабря.

    Образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.

    Мессенджер Max стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры».

    13 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    14 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти субъектов смогут получить право вводить ограничения для предотвращения появления этнических анклавов, соответствующие предложения должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов к середине 2026 года.

    МВД, ФСБ и Минэкономразвития совместно с региональными органами исполнительной власти должны подготовить предложения по изменению законодательства до 1 июля 2026 года, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что высшие органы исполнительной власти регионов смогут устанавливать ограничения и запреты, чтобы не допустить формирования этнических анклавов и пространственной сегрегации.

    Данные предложения станут частью плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. К установленному сроку в правительство России будет представлен соответствующий доклад по результатам работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Евгений Минченко отметил, что этнические анклавы и диаспоры могут быть инструментами недружественной политики против России.

    В 2025 году более 54 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства были выдворены из России за различные нарушения законодательства.

    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    14 января 2026, 10:34 • Новости дня
    Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
    Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 64 лет умер известный российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    О смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщил источник, передает ТАСС.

    «Умер Игорь Золотовицкий», – сказал собеседник агентства.

    Причиной смерти, как уточнил собеседник агентства, стало онкологическое заболевание.

    Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Он был советским и российским актером театра и кино, педагогом, а также заслуженным артистом России с 2001 года.

    Золотовицкий приобрел широкую известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Такси-блюз», «Ландыш серебристый», «Удачный обмен», «Краткий курс счастливой жизни» и «Актрисы».

    14 января 2026, 07:10 • Новости дня
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    14 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «вечной» заморозке российских активов в ЕС

    Фон дер Ляйен: ЕС не отказался от экспроприации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение об использовании российских активов для поддержки Украины «остается на столе», если страны ЕС примут соответствующее решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что предложение об экспроприации российских активов для поддержки Украины по-прежнему остается актуальным. По ее словам, европейские страны могут реализовать это решение в любой момент, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия не планирует размораживать российские активы даже в случае прекращения боевых действий. «Они заморожены перманентно, и это решение больше не должно продлеваться каждые шесть месяцев», – отметила глава ЕК.

    По словам главы Еврокомиссии, разморозка активов возможна только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза – то есть 55% стран ЕС, или 16 из 27 государств, где проживает 65% населения объединения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.

    Премьер-министр Бельгии Александр де Вевер заявил, что Евросоюз не намерен возвращать России активы.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    14 января 2026, 16:55 • Новости дня
    Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами
    Эксперты предложили способы борьбы с этническими анклавами
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Для борьбы с этническими анклавами мигрантов прежде всего следует лишить источников заработка, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета по межнациональным отношениям при президенте РоссииБогдан Безпалько. Другие эксперты предложили и ряд иных мер для недопущения появления районов с компактным расселением иностранцев.

    Власти российских регионов получат право на введение ограничений, направленных  на предотвращение формирования этнических анклавов. Соответствующие предложения по внесению изменений в российские законы должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов РФ. Об этом сказано в постановлении правительства, касающегося плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы.

    Проблема диаспор обострилась в прошлом году. Так, например, в августе главу азербайджанской диаспоры Челябинской области и крупного бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и выдворили из страны. Причина - пропаганда этнического сепаратизма.

    Ранее лишили российского гражданства главу азербайджанской диаспоры Московской области Эльшана Ибрагимова. За «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации» его вызвали в полицию, изъяли российский паспорт и поместили в спецприемник для отправки в Азербайджан.

    В Екатеринбурге объединение, которое ранее называлось азербайджанской диаспорой, вообще перестало существовать. Ее главу - Шахина Шыхлински – поместили в СИЗО по обвинению в применении насилия к представителю власти и покушении на убийство.  Руководителем новой структуры стал Видади Мустафаев, возглавивший «Центр культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Урала». Он сообщил, что теперь главная задача организации - объяснять молодежи основы правильного поведения и необходимость жить в соответствии с законами России.

    Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, пояснил газете ВЗГЛЯД, что вопрос национальных анклавов не случайно отдают на откуп регионам. «Региональные власти лучше знают, где и какие проблемы с созданием анклавов у них есть», – пояснил эксперт.

    Например, в Челябинской и Тверской областях, как пояснил Богдан Беспалько, есть компактные поселения цыган, которые по данным полиции, порою бывают замешаны в наркотрафике и наркоторговле. «Анклав – это компактное расселение народа какой-то национальности. В Подмосковье, например, это город Котельники, где живет огромное количество иностранцев – в основном, из Средней Азии, работающих на рынке «Садовод». Конечно, местным жителям это не очень нравится», – рассказывает эксперт.

    В Москве очень много выходцев из Средней Азии живет в районе Люблино, где находится торгово-ярмарочный комплекс «Москва». «Практически все анклавы создаются рядом с местом работы. Когда в Москве существовал Черкизовский рынок, рядом с ним тоже был анклав. Переехал рынок – переехал и анклав», - пояснил Богдан Безпалько.

    По мнению эксперта, главный способ борьбы с анклавом – ликвидация источника заработка. «Не будет рынка – не будет и компактного расселения иностранцев», - считает эксперт.

    Показателен пример московского района Бирюлево Западное. Здесь работала Покровская овощебаза, одна из самых крупных в России, где трудились и вокруг которой компактно селились представители азербайджанской диаспоры. В октябре 2013 года в ходе стычки с представителем диаспоры был убит 25-летний местный житель Егор Щербаков, что спровоцировало массовые выступления местных жителей, погромы и столкновения с полицией. Столичные власти, проведя проверку базы, нашли на ней массовые нарушения, и базу закрыли.

    Кирилл Кабанов, в свою очередь, считает, что дело не только в лишении источника дохода. «Сначала нужно дать четкое определение, что такое анклав. Я считаю, это компактное расселение людей какой-то национальности, имеющих свое национальное государство. Т. е. не коренных народов России», - пояснил эксперт.

    Если признаки анклава уже есть, то нужно принимать меры. Первое – отказывать в регистрации новым жителям, приехавшим «к землякам». Второе – отказывать детям иностранцев к доступу в социальные учреждения – детсады и школы. «Да, мера крайне жесткая, но Дания, например, ее уже применяет», - пояснил Кабанов.

    Третье, по мнению эксперта: если не закрытие, то регулярные проверки всех «национальных» бизнесов, вокруг которых анклавы и формируются. Как правило, эти бизнесы работают с серьезными нарушениями законодательства, поэтому и так успешны. Четвертое: сокращение региональных квот на ввоз мигрантов – если их уже и так достаточно. При этом, считает Кабанов, борьбу с анклавами нужно выводить с регионального на федеральный уровень.

    Вячеслав Поставнин, руководитель Научного центра Евразийской экономической интеграции и сотрудничества, считает, что можно пойти и другим путем. «Анклавы не будут появляться, если мы выведем мигранта из диаспоры», - считает эксперт.

    Первое, что нужно сделать – учить мигрантов русскому языку еще в стране пребывания. Второе – максимально облегчить натурализацию иностранца – его вхождение в общество и, главное, трудоустройство.

    «Сегодня мигрант, даже не знающий русского, спокойно приезжает в Россию, покупает через диаспору все нужные документы – в том числе о сдаче экзамена по русскому языку, устраивается «через своих» на работу, все правовые вопросы – например, с регистрацией, тоже решает через «старших» диаспоры. Живет со своими. Вот и получается анклав», - пояснил эксперт.

    По мнению Поставнина, нужно максимально снизить бюрократические барьеры: сделать так, чтобы в течение пяти дней после приезда в Россию мигрант уже мог самостоятельно найти работу и на нее выйти, чтобы мог легко снять жилье – не прибегая к помощи земляков. Тогда значение диаспоры, которое сейчас для мигрантов определяющее, снизится. А значит, не будет и анклавов.

    14 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    14 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая скупка хлеба и питьевой воды в Киеве и Киевской области Украины произошла на фоне опасений, связанных с длительным отключением электричества, сообщают украинские СМИ.

    На распространенных в соцсетях фотографиях и видео видно, что полки магазинов, где обычно размещался хлеб, полностью опустели, передает ТАСС.

    Причиной ажиотажа стало решение ряда торговых сетей закрыть часть магазинов из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Ряд украинских СМИ заявил, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба. После этого в соцсетях распространяются видео с пустыми полками, на которых раньше стояла бутилированная вода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Киева испытывают большие проблемы с энергоснабжением с начала года. В украинской столице, по словам корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Супермаркеты крупнейших торговых сетей начали закрываться в Киеве после перебоев с электроснабжением.

    14 января 2026, 16:20 • Новости дня
    В Совфеде назвали Стубба неудачным выбором для переговоров с Россией

    Сенатор Джабаров напомнил о русофобии Стубба и назвал его врагом России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное назначение президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от Евросоюза по вопросам Украины.

    Сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что выбор Александра Стубба на роль переговорщика от Евросоюза с Россией является неудачным решением. Джабаров отметил, что Стубб известен русофобскими заявлениями и в России его считают врагом.

    В качестве одной из причин обсуждения кандидатуры Стубба газета Pоlitico называет давление со стороны европейских правительств, включая Францию и Италию, на Евросоюз для создания должности переговорщика по вопросам Украины.

    Но по словам Джабарова, финский президент имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, с которым играет в гольф, однако это не делает его подходящим кандидатом для диалога с Россией.

    «Стубб – игрок в гольф, но не переговорщик. Европейцы думают, что Финляндия – наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», – отметил сенатор. Он добавил, что европейцам стоит выбрать более подходящую кандидатуру, если они рассчитывают на результативные переговоры с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна примет участие в обеспечении мира на Украине, но детали участия пока не определены.

    Напомним, что Финляндия занимает шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД.


    14 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

    ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сумма поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с начала конфликта на Украине, достигла 193,3 млрд евро, из которых 3,7 млрд евро получили за счет реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    14 января 2026, 08:57 • Новости дня
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал жест Дональда Трампа, адресованный рабочему завода Ford в Мичигане, уместным и недвусмысленным ответом, сообщает The Washington Post.

    Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун назвал уместным и недвусмысленным жест Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган, передает ТАСС.

    «Какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ», – заявил Чун.

    Инцидент произошел после того, как один из сотрудников завода выкрикнул в адрес Трампа оскорбление, назвав его «защитником педофилов». В ответ президент США несколько раз выругался и показал средний палец работнику. По данным The Washington Post, сотрудник завода временно отстранен от работы, а руководство предприятия проводит внутреннее разбирательство.

    В СМИ напомнили, что Дональд Трамп входил в круг знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.

    Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года, ему вменялась организация встреч с несовершеннолетними девушками в 2002–2005 годах. В числе его знакомых также фигурировали политики, предприниматели и представители шоу-бизнеса разных стран.

    Уголовное преследование против Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth зловещее поздравление с Рождеством, адресованное «мерзавцам», которые любили Джеффри Эпштейна.

    Газета ВЗГЛЯД писала,  что «дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

