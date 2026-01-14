  • Новость часаСША приостанавливают выдачу виз гражданам России и 74 стран
    14 января 2026, 18:05

    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке

    Политолог Данилин: Путин держит на личном контроле вопрос водоснабжения Донбасса

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Проблема «водной блокады» Донбасса Украиной была затронута в программе «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что президент вернулся к этому вопросу на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства держит тему на личном контроле, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «В Донбассе сохраняется проблема с водоснабжением, и наиболее острый характер она носит именно в Донецке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Собеседник напомнил, что до 2022 года вода поступала в регион с севера по каналу «Северский Донец – Донбасс». Однако после начала СВО украинская сторона не только перекрыла эту водную артерию, но и неоднократно наносила удары по водоводам.

    «Проблему водной блокады Донбасса также поднимали в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что этот вопрос президент обсудил и сейчас на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства прекрасно осведомлен о ситуации и держит тему на личном контроле», – указал эксперт.

    Данилин пояснил, что местные власти пытаются решать проблему, однако им необходима федеральная поддержка – отсюда и поручение президента выработать предложения по стабилизации водоснабжения ДНР. «Строительство нового водовода представляется более перспективным шагом, нежели ремонт старого, которому уже более 50 лет», – считает политолог.

    «Как бы то ни было, нет сомнений, что вопрос с водой для Донецка и близлежащих городов будет решен – так же, как российское руководство эффективно сделало это в случае с Крымом. Основным препятствием пока остаются ведущиеся боевые действия», – подчеркнул Данилин.

    В среду Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент отдельно затронул вопрос водоснабжения ДНР. Он попросил представить план восстановления старого водовода либо возведения нового. Глава государства указал, что стоимость ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового строительства.

    «Ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить, [представить] предложения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Хуснуллин доложил, что для обеспечения региона водой возведены два дополнительных водовода – это «позволило под 180 тыс. кубов в сутки добавить». Зампред правительства ожидает, что в будущем ситуация с водоснабжением улучшится. Как отмечает ТАСС, ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.

    Проблема водоснабжения Донбасса была поднятом военкором Евгением Поддубным на совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента. Она может быть радикальным образом решена только после того, как территории под Славянском перейдут под контроль России, ответил Путин.

    «Но не только, – добавил российский лидер. – Есть возможности, и вы знаете об этом наверняка, строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурения и так далее. Один водовод построен. Есть возможность, и сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода».

    13 января 2026, 20:56
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    14 января 2026, 14:47
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 21:14
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Японская компания Toyota и южнокорейская Kia зарегистрировали новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей, следует из данных Роспатента.

    Согласно данным ведомства, соответствующие свидетельства о регистрации опубликованы в официальном бюллетене от 13 января, передает ТАСС.

    Товарный знак Toyota получил регистрацию по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, а также различные запчасти и аксессуары к ним.

    Kia зарегистрировала товарный знак «Kia connect diagnosis» сразу по 9 и 42 классам МКТУ. Первый относится к программному обеспечению для диагностики автомобилей, а второй – к облачным платформам, предназначенным для удаленного мониторинга технического состояния транспортных средств и анализа их работы.

    В декабре прошлого года компания Toyota зарегистрировала три новые торговые марки на территории России, до этого она также зарегистрировала пять новых товарных знаков в России. Кроме того, Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado.

    Ранее Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России.

    13 января 2026, 19:52
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    14 января 2026, 03:58
    Бастрыкин: В результате агрессии Киева убиты 7184 мирных жителя Донбасса
    @ Следственный комитет Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    В результате действий киевского режима с 2014 года в Донбассе были убиты 7184 мирных жителя, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

    «В результате агрессии киевского режима убиты 7184 мирных жителя, 21 тыс. человек получили ранения», – приводит слова Бастрыкина ТАСС.

    Он отметил, что пострадавшими признаны более 132 тыс. человек. По словам главы СК, с 2014 года следователи возбудили 8800 уголовных дел в отношении 2240 человек, среди которых представители военно-политического руководства Украины, силовых структур и иностранные наемники.

    Бастрыкин также заявил, что ущерб от уничтожения гражданской инфраструктуры в Донбассе и приграничных российских регионах, установленный Следственным комитетом, превышает 706 млрд рублей.

    Российские суды вынесли обвинительные приговоры более 1 тыс. украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса. Бастрыкин подчеркнул, что масштабы преступлений со стороны киевского режима значительно возросли. Следственный комитет начал расследовать преступления Киева с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговор боевику украинского националистического батальона, уроженцу Сумской области, по обвинению в терроризме и военных преступлениях в Донбассе. Его приговорили к 19 годам колонии. Уроженец Одесской области приговорен к 18 годам лишения свободы за военные преступления в Донбассе.

    14 января 2026, 15:28
    Российские инструкторы спасли миротворцев ООН в ЦАР

    Инструкторы РФ вместе с военными ЦАР спасли заблокированных миротворцев ООН

    @ REUTERS/Pilar Olivares

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы ЦАР при поддержке российских специалистов провели успешную операцию по деблокированию базы миротворцев ООН в Бамбути.

    В приграничном городе Бамбути на территории Центрально-Африканской Республики более 120 боевиков заблокировали гарнизон миротворцев ООН и убили несколько мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на источник в Вооруженных силах ЦАР (FACA).

    Нападение произошло в ночь на 29 декабря, когда группа из более чем 60 вооруженных людей, преимущественно иностранных наемников и представителей общины азанде, пересекла границу из Южного Судана.

    Из-за сложностей с доставкой подкрепления миротворцы ООН и 20 военнослужащих FACA были вынуждены отступить на базу непальского контингента МИНУСКА, которую боевики быстро окружили. В течение суток к нападавшим присоединились еще около 70 человек, доведя их общее число до 120.

    «К утру 1 января 2026 года была спланирована и проведена ответная операция. Три сводные штурмовые группы FACA при поддержке российских союзников приступили к выполнению боевой задачи по деблокированию базы МИНУСКА и зачистке Бамбути и окрестностей», – рассказал собеседник агентства.

    Операция по освобождению базы и города длилась примерно четыре часа и завершилась полным возвращением Бамбути под контроль властей. В результате боев потери среди боевиков составили около 50 человек убитыми и ранеными, а основные задачи были выполнены с минимальными потерями среди сил безопасности. 2 января операция полностью завершилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера допустил возможность приобретения российского вооружения и назвал работу российских инструкторов успешной.

    Также Туадера осудил атаку дронами ВСУ на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    До этого в деревне Помболо группа из 20 боевиков передала оружие сотрудникам российской тренинговой миссии в ЦАР.


    14 января 2026, 15:35
    Умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов

    В возрасте 95 лет умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 95 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны и артист Московского театра сатиры Виктор Рухманов, сообщили коллеги актера.

    Заслуженный артист РФ, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов скончался на 96-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры.

    «Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов. Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей», – говорится в сообщении театра. Коллеги также отмечают, что Рухманов был не только выдающимся артистом, но и человеком необыкновенной души.

    За десятилетия работы на сцене Рухманов сыграл десятки ярких ролей. Среди них – пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в постановке «Ревизор», Двойкин в спектакле «Баня» и многие другие.

    Виктор Рухманов родился 19 декабря 1930 года в Харькове. Уже в 13 лет он ушел на фронт, став воспитанником и сыном полка, а после окончания войны в 1945 году прошел в парадном расчете по Красной площади. После обучения актерскому мастерству он начал карьеру в Харьковском академическом театре музыкальной комедии, а с 1957 года стал артистом Московского театра сатиры, где работал до последних дней.

    Сам артист говорил: «Мне важно знать, чем дышит зритель». Коллеги отмечают, что Рухманов навсегда останется в истории театра и в сердцах зрителей. Дата и место прощания с артистом будут объявлены дополнительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду в возрасте 64 лет умер российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.


    14 января 2026, 16:04
    Самарец задержан за шпионаж в пользу Украины

    В Самаре задержали мужчину по подозрению в шпионаже на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре местного жителя подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Украины с марта по октябрь 2024 года, он задержан, сообщили в спецслужбах.

    Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ».

    Следователи областного УФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого. Имя задержанного и детали собранных сведений не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мариуполе был задержан 17-летний юноша по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей.

    До этого пенсионер в Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину данных о местоположении российских военных и техники.

    А в декабре за передачу данных о местном заводе на Украину был задержан житель Ижевска .

    13 января 2026, 19:30
    Названа лучшая новогодняя ель России

    Названа лучшая новогодняя ель в городах России

    @ t.me/spbprav

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кронштадтская новогодняя ель, украшенная в ретро-стиле на Якорной площади города, набрала свыше 268 тыс. голосов во всероссийском конкурсе и стала лучшей в России среди крупных городов.

    Кронштадтская ель признана лучшей в России по итогам всероссийского конкурса в номинации «Елка России в крупном городе», сообщила официальная группа проекта «Города меняются для нас». Организаторы рассказали: «По результатам голосования победителями в номинации »Елка России в крупном городе« становятся: первое место – Санкт-Петербург. Кронштадт – 268 389 голосов».

    Ель была доставлена из Копорского лесничества и по традиции была установлена на Якорной площади Кронштадта. Оформление ели выполнено в ретро-стиле с использованием винтажных игрушек и гирлянд, что создало атмосферу семейного праздника.

    Второе место в голосовании заняла ель из Тулы, набравшая 110 440 голосов, а на третьей позиции оказалась новогодняя ель из Тюмени с 95 509 голосами.

    В номинации «Елка России в среднем городе» победила елка в городе Щекино Тульской области, набравшая 48 652 голоса. Второе и третье места заняли города Татарстана – Альметьевск (17 253 голоса) и Нижнекамск (14 293 голоса).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в деревне Землино Рузского округа Подмосковья спилили главную новогоднюю ель России высотой 26 метров для установки на Соборной площади Кремля.

    13 января 2026, 23:48
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск четыре дрона были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще три беспилотника удалось ликвидировать над территорией Крыма. Два аппарата были уничтожены над Ростовской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА за два часа.

    13 января 2026, 19:59
    В Таганроге погибла женщина при обстреле города

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из разрушенных зданий Таганрога после утреннего обстрела ВСУ обнаружили тело 65-летней женщины, находившейся на рабочем месте.

    Как передает ТАСС, тело погибшей женщины нашли в доме, разрушенном после утреннего обстрела города. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертвой стала 65-летняя сотрудница, которая убирала помещения в момент атаки.

    «К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который подвергся сегодня утром вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшей. Гибель родного человека не восполнить, но мы окажем близким материальную помощь», – заявил Слюсарь.

    Губернатор также пообещал оказать материальную поддержку семье погибшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили десятки украинских беспилотников различных типов над Крымом, Азовским морем и регионами России за пять часов.

    В Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации из-за удара ВСУ по территории одного из предприятий. В результате атаки дронов ВСУ в Таганроге пострадали промышленный объект и газовые коммуникации.

    14 января 2026, 15:14
    Вынесен приговор напавшему на школу в Курске подростку

    Суд назначил подростку восемь лет за нападение на школу в Курске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о нападении подростка на одну из школ Курска в январе 2025 года.

    Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, передает ТАСС.

    Помимо срока, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, а также размещать обращения и иные материалы в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет, сроком на три года.

    Подростка взяли под стражу прямо в зале суда.

    В январе прошлого года подросток в балаклаве и с молотком пытался устроить поджог в школе Курска.

    В том же месяце в подмосковном Реутове задержали 16-летнего школьника за планирование вооруженного нападения на свою школу.

    13 января 2026, 20:32
    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве

    Высота снега в Москве достигла 43 см и почти сравнялась с рекордом 1942 года

    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 43 сантиметра, что всего на шесть сантиметров ниже исторического максимума для этого дня.

    Высота снега в столице достигла 43 сантиметров, передает ТАСС. Этот показатель близок к рекордному значению января 1942 года, когда высота снежного покрова составляла 49 сантиметров.

    Как рассказал Роман Вильфанд, норма для этого дня составляет 26 сантиметров, однако нынешний уровень снега почти догнал рекорд.

    Вильфанд отметил, что в разных районах Московской области высота снега различается. В Кашире она составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, а в Черустях – 54 сантиметра.

    Он подчеркнул, что основные снегопады уже прекратились, но в среду ожидается увеличение высоты сугробов еще на несколько сантиметров.

    Вильфанд также напомнил, что знаменитая зима 1942 года вошла в историю благодаря контрнаступлению Красной армии и аномальным снегопадам, которые сопровождали события тех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион в начале недели окажется во власти южного циклона, который принесет снег, потепление и гололед.

    Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания авиарейсов, включая отмены и задержки, из-за ливневого снега в ночь на понедельник.

    13 января 2026, 20:15
    Акция «Новый год в каждый дом» объединила более 4,6 млн россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» объединила свыше 4,6 млн человек по всей стране.

    Организатором выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), а к организации мероприятий подключились более 655 тыс. волонтеров во всех регионах России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В рамках акции прошло свыше 95 тыс. мероприятий, которые подарили праздник детям, ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников СВО и самим военнослужащим.

    «Новый год в каждый дом» стала одной из самых масштабных акций, она объединила более 4,6 млн россиян... Каждый, пусть даже небольшой добрый поступок, доказал, что несмотря на обстоятельства мы готовы поддерживать друг друга, напоминать о важном и протянуть руку помощи, когда это необходимо», – подчеркнул руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравляли детей из больниц и детских домов, а волонтеры-медики и общественники в костюмах снегурочек вручали подарки военнослужащим в госпиталях.

    Волонтеры Победы навестили ветеранов, одиноких пожилых людей, многодетные и малообеспеченные семьи, помогли с украшением домов и приготовлением новогодних блюд. Более 5 тыс. человек получили адресную помощь. Также Российские студенческие отряды поздравляли пассажиров и сотрудников поездов и самолётов на дальних маршрутах.

    Особое внимание уделялось детским и молодежным инициативам: активисты движения «Движение Первых» охватили новогодними поздравлениями 1,3 млн человек и провели 50,5 тыс. выездов к врачам, спасателям, полицейским и коммунальщикам, даря подарки и поддержку. Самым массовым стал формат «Российский детский Дед Мороз», а акция «Первые елки» собрала 71 тыс. малышей на камерных праздниках.

    Благотворительный блок включал адресную помощь семьям и детям – в рамках проекта «Волшебные варежки» для детей из малообеспеченных семей и интернатов собрали теплые вещи, а акция «Елка в каждый дом» исполнила мечты 561 участника, подарив им праздничные ели. Не забыли и о животных: для приютов было собрано 2 млн 335 тыс. рублей на корм, лечение и обустройство вольеров.

    Для участников СВО и жителей приграничных территорий россияне собрали более 50 тыс. новогодних подарков в рамках гуманитарной помощи. Студенты и молодые артисты поздравляли жителей военных городков концертами, которые посетили более 8 тыс. человек. По всей стране новогодние поздравления транслировались на 30 медиафасадах аэропортов и вокзалов, что дало охват в 29,5 млн человек.

    Праздничные мероприятия поддержали и коммерческие компании, а в соцсетях прошел флешмоб под новогоднюю песню Движения Первых, в котором приняли участие 57 тыс. человек. По оценке организаторов, акция объединила всю страну и подарила миллионам россиян ощущение праздника и поддержки.

    13 января 2026, 20:07
    В НЦ «Россия» прошла презентация Школы юного журналиста

    Tекст: Валерия Городецкая

    Презентация Школы юного журналиста прошла в Национальном центре «Россия», обучение стартует 1 марта.

    Программа рассчитана на подростков от 12 до 17 лет, которые хотят связать жизнь с медиа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отборочный конкурс начался 8 января на сайте центра и завершится 10 февраля.

    В рамках вступительного испытания участники должны опубликовать эссе и видеовизитку с рассказом о себе и объяснением, почему они хотят учиться журналистике, а также добавить специальные хештеги и заполнить заявку на сайте. Список прошедших отбор опубликуют 18 февраля, очные собеседования пройдут с 19 по 24 февраля, а финальный список участников объявят 25 февраля.

    Обучение включает пять модулей: изучение русского языка, основ журналистики и медиаправа, профессиональную этику, практику создания мультимедийного контента и развитие аналитического мышления. Участники встретятся с экспертами федеральных СМИ и медиахолдингов, поработают над собственными медиапроектами и примут участие в мероприятиях центра. Программа реализуется при участии «Движения Первых», АНО «Диалог» и Мастерской новых медиа.

    Выпускники получат свидетельство, первое портфолио, продвижение в соцсетях, рекомендации для поступления в вузы и направления в медиапроекты. Лучшим слушателям предложат практику в пресс-службе Национального центра «Россия». Занятия стартуют в Москве, но опыт планируют расширить на регионы.

    Заместитель генерального директора центра Анастасия Звягина отметила, что программа поможет молодежи не только освоить профессию, но и глубже узнать страну. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким подчеркнула, что в условиях информационной войны важно учиться отличать правду от лжи. Руководитель департамента медиакоммуникаций Движения Первых Елена Кунина считает, что проект позволит участникам сразу применять знания на практике. Юлия Аблец из АНО «Диалог» подчеркнула необходимость медиаграмотности и цифровой гигиены. Обозреватель телеканала РБК Денис Горшков рассказал о значении случая в выборе профессии и призвал использовать предоставленные возможности.

