В Челябинской области осудили бывшего замглавы Троицка

В Челябинской области за взятку на 5 лет осудили бывшего замглавы Троицка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший заместитель главы города Троицка по городскому хозяйству был признан виновным в получении взятки в значительном размере. Как уточняет пресс-служба СУ СК России по Челябинской области, чиновник получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Суд также запретил ему занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах в течение двух лет и десяти месяцев.

В марте прошлого года экс-чиновника задержали сотрудники ФСБ и полиции. По данным следствия, с 1 по 13 августа 2024 года, будучи исполняющим обязанности главы Троицка, он получил взятку от местного жителя за трудоустройство того на должность администратора парка культуры и отдыха имени Н. Д. Томина. Уголовное дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство.

Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Суд установил, что за денежное вознаграждение бывший заместитель главы города обеспечил общее покровительство и дал распоряжение о трудоустройстве жителя города на должность в муниципальном бюджетном учреждении «Центр досуга города Троицка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова лишили поста из-за утраты доверия после возбуждения уголовного дела о превышении полномочий.

Также Следственный комитет задержал первого вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова по подозрению в получении взятки за содействие незаконной коммерческой деятельности.

А Московский гарнизонный военный суд назначил экс-председателю научно-технического комитета ГРАУ Минобороны Андрею Жежуку пять лет строгого режима за получение взятки.