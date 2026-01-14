США приостанавливают выдачу виз гражданам России и 74 стран

По информации Fox News, ограничение начнет действовать с 21 января, передает ТАСС.
В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.
Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.
По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».
По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.
НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.
В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.
Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.
Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.
В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.
Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.
Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.
Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.
Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун назвал уместным и недвусмысленным жест Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган, передает ТАСС.
«Какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ», – заявил Чун.
Инцидент произошел после того, как один из сотрудников завода выкрикнул в адрес Трампа оскорбление, назвав его «защитником педофилов». В ответ президент США несколько раз выругался и показал средний палец работнику. По данным The Washington Post, сотрудник завода временно отстранен от работы, а руководство предприятия проводит внутреннее разбирательство.
В СМИ напомнили, что Дональд Трамп входил в круг знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.
Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года, ему вменялась организация встреч с несовершеннолетними девушками в 2002–2005 годах. В числе его знакомых также фигурировали политики, предприниматели и представители шоу-бизнеса разных стран.
Уголовное преследование против Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.
Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth зловещее поздравление с Рождеством, адресованное «мерзавцам», которые любили Джеффри Эпштейна.
Газета ВЗГЛЯД писала, что «дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям
NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии
По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.
«США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».
Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.
«Что ж, это их проблема. Это их проблема», – заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать слова премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.
О самом Нильсене Трамп сказал, что «не знает, кто он». «Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.
Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу. Любые предложения о продаже территории отвергаются, сказал он.
Востоковед Семенов: Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана
«Я думаю, что Дональд Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана», – отметил востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он указал на противоречие в словах президента США: политик упоминает большое число погибших в ходе протестов, но в то же время призывает иранцев продолжать выходить на улицы, провоцируя новые беспорядки и, как следствие, новые жертвы.
Кроме того, заявление главы Белого дома о помощи протестующим в Исламской республике «абсолютно провокационное», продолжил собеседник. «Обращение Трампа направлено на дальнейший подрыв ситуации в иранских городах. Его обещания о поддержке обнадеживают мятежников и бунтовщиков и подталкивают их сосредоточиться на более активных действиях», – указал Семенов.
Впрочем, непонятно, получат ли участники акций реальную помощь от американцев, добавил специалист. Как напомнил спикер, в Вашингтоне продолжается обсуждение, что администрация в текущей ситуации может сделать, и однозначного решения нет. Среди возможных вариантов – ограниченные удары по Ирану.
«Они не приведут к смене власти в государстве, но могут сподвигнуть Тегеран на ответные меры против Израиля и американских баз. Это спровоцирует большую войну на Ближнем Востоке, в том числе в Газе. Другими словами, развитие событий по такому сценарию обрушит все планы Трампа на регион», – рассуждает политолог.
Еще один вариант – массированная операция США, добавил востоковед. «Она нуждается в более длительной и детальной подготовке. Результат же известен заранее – действия Вашингтона также развяжут большую войну, которую глава Белого дома, как я уже сказал, стремился избежать. Таким образом, Трамп оказался в достаточно сложном положении», – подчеркнул Семенов.
Несколько иной точки зрения придерживается эксперт РСМД Алексей Наумов. По его мнению, у американского лидера не остается ни одной причины не нанести удары по Тегерану. «Во-первых, Исламская республика сталкивается с масштабными протестами – у внешнего агрессора вполне могут найтись союзники внутри», – написал он в своем Telegram-канале.
«Во-вторых, Израиль – главный союзник США на Ближнем Востоке – будет только рад и поддержит свержение правящего режима. Война минувшего года показала, что Тегеран может нанести урон Израилю, но урон этот будет ограниченным – а сейчас на кону свержение Али Хаменеи, можно и рискнуть», – продолжил международник.
«В-третьих, ни одна страна мира не будет рвать отношения с США из-за такого нападения. В-четвертых, сам Иран бессилен: когда в прошлый раз Штаты разбомбили ядерные объекты Исламской республики, Тегеран сначала нанес скромный ответный удар, а потом вновь выразил готовность к переговорам. Так, полагает Трамп, будет и на этот раз. Наконец, о международном праве уже и вспоминать как-то неприлично», – детализировал политолог.
В результате Вашингтон может попытаться свергнуть один из самых враждебных для него и еврейского государства режимов на Ближнем Востоке, закрыв и вопрос иранской ядерной программы, и получив контроль над нефтью Ирана, указал Наумов. «В случае успеха вас ждет джекпот, в случае неудачи – демонстративная, но неэффективная «месть», а потом опять возврат к переговорам, то есть возвращение к статус-кво», – рассуждает эксперт.
Впрочем, по мнению эксперта по Ближнему востоку и Израилю, политолога Александра Каргина, ожидать прямо сейчас удара США по Ирану не следует. «Но это не значит, что его не будет вообще. Просто Трамп вначале попробует отвлечь внимание и только затем что-то начнет. Исходя из анализа событий последнего года, можно сделать вывод, что именно такой тактики он придерживается», – написал он в своем Telegram-канале.
«При этом, скорее всего, счет до момента глобального обострения идет на дни. Предугадать последствия нынешнего обострения сложно, но из практически точного – начнется новая ирано-израильская война, ибо Израиль либо сам примет участие в атаке, либо будет втянут в конфликт помимо своего желания», – считает аналитик.
Ранее Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social.
Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов в иранских городах. Вместе с тем глава Белого дома рекомендовал американцам и союзникам покинуть Исламскую республику. «Думаю, это неплохая идея – убраться оттуда», – сказал Трамп.
Он не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Как сообщает The Washington Post, американская администрация попросила европейских союзников поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в стране.
«У нас нет свидетельств того, что президент Трамп собирается атаковать ядерные объекты. Более вероятно, что он будет преследовать руководство организаций и сил, ответственных за убийства протестующих и причастных к ним», – заявил один из собеседников издания. Впрочем, как указывает Politico, Штаты не могут начать военную операцию против Ирана.
Дело в том, что американские войска и корабли, которые базировались на Ближнем Востоке, переброшены в Карибский бассейн. Если администрация нанесет удар, и иранцы ответят силой, у США будет слишком мало перехватчиков для защиты своих войск от ракет Тегерана. Пентагон имеет десять тысяч военнослужащих на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и меньшие контингенты в Ираке, Сирии и Иордании, говорится в статье.
Тем не менее Трамп по-прежнему может отдать приказ о нанесении авиаударов по иранскому руководству или военным объектам. Поблизости от Ирана находятся несколько эсминцев и, предположительно, подводные лодки, которые способны запускать ракеты большой дальности. Кроме того, Вашингтон может задействовать базирующиеся на континентальной части США стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, пишет The Washington Post.
Но главе Белого дома придется считаться с законодателями, которые всего спустя неделю после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро задаются вопросом, не втянет ли атака Америку в еще одну войну в ближневосточном регионе, подчеркивает Politico. В Иране резко отреагировали на заявления Трампа. Аятолла Али Хаменеи призвал американского президента сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики.
Примечательно, что Израиль и несколько арабских стран просят США пока не наносить удары по Ирану. По данным источников телеканала NBC, представители этих государств считают, что Тегеран сейчас не настолько ослаблен, поэтому атака окажется неэффективной. Они предложили администрации Трампа повременить с операцией до тех пор, пока ситуация в стране «не станет еще более напряженной».
Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.
Трамп публично выразил солидарность с протестующими в Тегеране, призвав их продолжать акции и пообещав «большую цену» для причастных к гибели митингующих, пишет New York Times.
В то же время протестующих в американском штате Миннесота Трамп назвал «анархистами и профессиональными провокаторами», пообещав им «день возмездия и расплаты».
Трамп обсуждал возможные военные удары из-за жестких разгонов митингов в Иране, но проигнорировал гибель Рене Николь Гуд в Миннесоте, объяснив это «неуважением» к федеральным офицерам. Администрация Трампа заблокировала независимое расследование по этому делу и сосредоточилась на критике протестующих.
По данным издания, подобная избирательность в поддержке демократии проявляется и во внешней политике: Трамп осуждает режимы Ирана и Кубы, но защищает Россию, Китай и арабские страны. В Венесуэле он инициировал операцию по поимке Мадуро, но отказался поддерживать оппозицию и заявил о намерении лично управлять страной без выборов.
По словам экспертов, Трамп склонен рассматривать протестные движения с точки зрения личной выгоды. Когда митинги направлены против его оппонентов, то они получают его поддержку, когда против него, то встречают жесткую реакцию.
Администрация Трампа усилила риторику против мигрантов и протестующих внутри страны, в то время как участников событий в Капитолии в январе 2021 года Трамп называл «невиновными патриотами» и помиловал более 1,5 тыс. человек.
В Белом доме подчеркивают, что протесты в Миннесоте связаны с защитой «преступников-мигрантов», а не демократии. Эксперты считают, что несмотря на разницу масштабов между событиями в Иране и США, подход Трампа к протестам отличается крайней ситуативностью.
Напомним, в США усилились протесты после того, как сотрудник ведомства застрелил жительницу Миннеаполиса во время операции по поиску нелегальных мигрантов 7 января.
Власти штата Миннесота, где находится Миннеаполис, потребовали от федерального правительства США прекратить развертывание сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) после убийства женщины.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения.
До этого он заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.
Спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану.
Трамп заявил о планах присоединить Гренландию из-за системы ПРО «Золотой купол»
«[Гренландия] имеет ключевое значение для системы «Золотой купол», над которой мы работаем», – написал он в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.
Трамп также подчеркнул, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности. По его мнению, процесс присоединения этого острова к США должен возглавить Североатлантический альянс.
Ранее Трамп, комментируя заявление о том, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Дании, сказал, что «это их проблема».
Как писала газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.
Накануне глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.
«Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» – задался Карлсон вопросом, передает РИА «Новости».
Он добавил, что можно выражать недовольство подобными событиями, но нельзя указывать на «какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно».
Журналист пояснил, что Вашингтон провел операцию в Венесуэле для пресечения поставок нефти из этой страны в КНР, но признание подобного поставило бы под сомнения высказывания о «неспровоцированной агрессии» со стороны России.
Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, поскольку ощущает угрозу у своих границ и принимает меры для своей защиты, добавил журналист.
В начале января США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас после нападения США заявлял о продолжении сотрудничества с Россией.
«На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.
Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.
Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он направлять ВС США в Иран, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.
«Этот кретин скоро покинет свой пост», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Трамп на фоне сообщений о готовности минюста предъявить обвинения Пауэллу заявил, что тот либо некомпетентен, либо коррумпирован.
Срок полномочий Пауэлла на посту главы ФРС истекает 15 мая 2026 года, однако он может оставаться в составе совета управляющих до 31 января 2028 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пауэлл разместил на сайте ФРС сообщение о том, что министерство юстиции США направило в ФРС повестки в суд. Минюст США угрожает уголовным обвинением в связи с его показаниями перед банковским комитетом Сената в июне 2025 года.
Постпред Ирана Иравани: СБ ООН должен пресечь дестабилизирующую политику США
«Иран настоятельно призывает Совет Безопасности потребовать от США и израильского режима немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и полностью соблюдать свои обязательства по международному праву», – приводит ТАСС текст документа.
Тегеран также призвал Совбез ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США. В документе указывается, что власти США и Израиля несут прямую юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц в Иране.
Кроме того, Иран просит Совет Безопасности предостеречь США от военных актов агрессии против республики. В письме подчеркивается, что заявления президента США Дональда Трампа являются вопиющим нарушением фундаментальных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал поддержку протестующим в Иране. Массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.
Лавров: США взяли линию на разлом системы международных отношений
США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.
«Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.
Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.
Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.
Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.
Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.
Лавров: Глобализация провалилась из-за действий США
По словам министра, Вашингтон, осуществляя операцию в Венесуэле, нарушает международное право и подрывает систему международных отношений, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что речь идет не только о структуре ООН, но и о принципах глобализации, которые ранее активно продвигали сами США, апеллируя к свободе рынка, честной конкуренции и неприкосновенности собственности.
«Теперь уже, как говорится, пошло, по сути дела, коту под хвост», – заявил министр. Он отметил, что вместо глобализации теперь наблюдается фрагментация мирового хозяйства.
Лавров также прокомментировал продвижение в США инициативы о введении 500% пошлин на страны, поддерживающие торговлю с Россией. По его словам, такие меры могут вызывать улыбку или гнев, однако Россия продолжит реализовывать договоренности с Ираном и другими партнерами.
Министр привел в пример сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который, по словам Лаврова, активно продвигает инициативу о резком повышении пошлин на торговлю с Россией. Глава МИД добавил, что, несмотря на подобные инициативы, Москва будет укреплять экономические связи с партнерами.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об окончании эры «наивной глобализации» и начале эры «экономического национализма».
Лавров: Москва открыта к диалогу с Уиткоффом и Кушнером
«Мы открыты к контактам со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером. Президент России встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента США Дональда Трампа. Я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием», – сказал министр, передает ТАСС.
По словам Лаврова, российской стороне было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с коалицией желающих из Европы с участием Владимира Зеленского. Министр отметил, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились. Он добавил, что Москва пока не располагает конкретной информацией о содержании встречи и ждет возможного брифинга от американских коллег.
Лавров напомнил, что взаимодействие между Россией и США по вопросу Украины опирается на договоренности, достигнутые ранее на встрече в Аляске, которые обе стороны считают прочной основой для последующего диалога.
Ранее Лавров сообщил о готовности России к серьезным переговорам по Украине.