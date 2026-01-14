Жительницу Выборга задержали за передачу данных террористам

В Выборге женщину задержали за передачу данных террористам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Ленинградской области возбуждено по признакам пособничества террористической деятельности, передает СУСК РФ по региону.

По данным следствия, в январе 2026 года женщина получила предложение денежного вознаграждения от неустановленных лиц через интернет-мессенджер. В целях содействия подготовке террористического акта она посетила охраняемые объекты в Выборге и сделала их фото- и видеосъемку.

Полученные материалы подозреваемая переслала заказчикам в мессенджере. Женщина была задержана в порядке статьи 91 УПК. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве приговорил гражданку Узбекистана к 15 годам лишения свободы за пособничество финансированию боевиков международного террористического сообщества.

А до этого, также в Москве были арестованы сразу шесть человек, включая одного несовершеннолетнего, по обвинению в участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.



