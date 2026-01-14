В Архангельске осудили врача за смерть пациентки на МРТ

В Архангельске осужден врач за смерть пациентки на процедуре МРТ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший врач одной из больниц Архангельской области признана виновной по части 2 статьи 109 УК РФ, сообщает Октябрьский суд Архангельска. Она направила пациентку, у которой был имплантирован электрокардиостимулятор, на магнитно-резонансную томографию, что является абсолютным противопоказанием для данной процедуры.

Во время проведения МРТ у пациентки произошла остановка кровообращения из-за нарушения работы кардиостимулятора, затем развилась острая сердечная недостаточность, и женщина скончалась в стационаре после экстренной госпитализации.

Врач не признала свою вину, однако не отрицала, что именно она выдала направление на МРТ, принесла извинения родственникам погибшей и частично возместила им вред.

С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и исключительно положительных характеристик, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

