    14 января 2026, 15:56 • Новости дня

    Премьер Грузии допустил вступление в ЕС при изменениях в Брюсселе

    Кобахидзе сообщил о возможном членстве Грузии в ЕС при иной ситуации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Грузии выразил уверенность в будущем членстве страны в Евросоюзе при изменении политической ситуации в Брюсселе, отметив успехи в экономике страны.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что Грузия сможет стать членом Евросоюза после изменения политической обстановки в Брюсселе, передает ТАСС. По его словам, республика принадлежит Европе и делает максимум для продвижения вперед, развития экономики и совершенствования системы управления.

    «Между Евросоюзом и Грузией существуют определенные сложности, однако мы надеемся, что после изменения политической обстановки произойдет наша интеграция», – заявил Кобахидзе на Неделе устойчивого развития в Абу-Даби.

    Он подчеркнул, что за последние пять лет средний показатель экономического роста в стране составил 9,3%. Кобахидзе добавил, что Грузия демонстрирует лучшие результаты в борьбе с коррупцией, опережая по этим показателям одиннадцать стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поддержал премьер-министра Словакии Роберта Фицо в его критике еврокомиссара Каи Каллас.

    Также Папуашвили заявил, что Евросоюз годами использовал граждан Грузии как «подопытных животных», навязывая искаженные либеральные идеи.

    А президент Грузии Михаил Кавелашвили отметил, что членство в Евросоюзе не является самоцелью для страны, а лишь способом усиления собственных возможностей.

    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    Дипломат Долгов задал фон дер Ляйен вопрос, сколько у нее дивизий

    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    13 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт

    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    12 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси
    @ Из личного архива

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетняя Елена Бужеева из села Оса Иркутской области стала обладательницей главного титула в финале конкурса World Rising Star 2026, прошедшем в Тбилиси.

    Елена Бужеева из Иркутской области одержала победу на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026, который завершился в Тбилиси, передает ТАСС.

    Организаторы сообщили: «17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января».

    В этом году конкурс объединил 50 участников в возрасте от пяти до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии, Ирана и других стран. Победителей определяли в различных возрастных категориях, однако главный титул достался россиянке.

    Елена живет в селе Оса в Иркутской области, воспитывается в многодетной семье и занимается народными танцами с раннего возраста. Подготовка к финалу заняла около трех месяцев. Осенью 2025 года она также выиграла гран-при регионального конкурса «Мини-Мисс Иркутская область», а в декабре стала победительницей национального этапа «Маленькие Мисс и Мистер Россия Мира 2025» в старшей возрастной категории.

    World Rising Stars проходит в Тбилиси уже почти десять лет. В 2026 году программа конкурса включала благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов и финальные дефиле, а также экскурсионные мероприятия для участников и их родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России.

    В декабре Екатерина Никитина стала победительницей Mrs Supranational 2025 в Индии. А многодетная мать из Казани Диляра Залялиева победила в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

    Между тем россиянка Анастасия Белик рассказала, как избегала конфликтов на конкурсе «Миссис Европа».

    14 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    13 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ухудшение отношений между Манфредом Вебером и Иратксе Гарсиа, лидерами двух крупнейших фракций Европарламента, ставит под угрозу реализацию планов Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, сообщает Politico.

    Обострение отношений между Манфредом Вебером и Иратксе Гарсия, лидерами Европейской народной партии и группы социалистов и демократов, стало одной из главных проблем для Европарламента, пишет Politico.

    Их противостояние началось еще в 2019 году, когда Гарсия отказалась поддержать кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии, что положило начало затяжной вражде.

    В последние годы напряжение только усилилось на фоне того, что ЕНП стала поддерживать ультраправых для продвижения своих инициатив, а социалисты усилили критику в адрес Урсулы фон дер Ляйен за сближение с консервативными силами. Источники в Европарламенте отмечают, что разногласия между двумя крупнейшими фракциями делают голосования менее предсказуемыми и подрывают традиционную стабильность работы законодательного органа.

    Публично Вебер и Гарсия заявляют о рабочем диалоге, однако сотрудники и депутаты подчеркивают, что взаимное недоверие сохраняется уже шесть лет. Вебер считает Гарсию слабой из-за внутренних разногласий в S&D, а Гарсия обвиняет Вебера в чрезмерном сближении с ультраправыми ради политических выгод.

    На пленарных заседаниях конфронтация нередко выходит за рамки политической полемики, переходя в личные нападки. Это особенно проявилось после выборов 2024 года, когда ЕНП и социалисты стали чаще выступать с противоположных позиций по вопросам экологии и миграции. В результате коалиция, поддерживающая фон дер Ляйен, оказалась под угрозой.

    В преддверии новых кадровых перестановок в 2027 году борьба за ключевые посты между ЕНП и социалистами обещает только усилиться. Внутрипартийное давление на Гарсию возрастает, а попытки наладить личные отношения между лидерами пока остаются безуспешными.

    Ранее глава Ассоциации вооруженных сил Германии Фабио Де Мази передал свой спор с Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд из-за сокрытия контактов с оружейниками.

    Урсула фон дер Ляйен в октябре поблагодарила Европарламент за провал вотумов недоверия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в 2025 году встал вопрос о существовании Евросоюза.

    12 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США

    Политолог Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО

    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США
    @ U.S. Army National Guard/1st Lt. Benjamin Haulenbeek/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Больше всего европейские лидеры опасаются не американского военного захвата Гренландии, а раскола и конца Североатлантического альянса. Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он спрогнозировал, к каким последствиям приведет взятие под контроль США острова.

    «Если США возьмут под свой контроль Гренландию, то это лишь в очередной раз обличит Европу в двойной морали. Те, кто ссылается на право, покричат, помашут кулаком и потопчут ногами. Но в конце концов они смирятся с тем, что в мировой политике давно действует не мораль, а право сильного», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Я не вижу ни одной европейской страны, которая бы посмела ради спасения Дании высадить десант против США в Гренландии», – заметил собеседник. По его мнению, больше всего европейцы опасаются не американского военного захвата острова, а раскола и конца Североатлантического альянса.

    «Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в объединении. Лишившись Трампа как главного капитана НАТО, блок сразу утратит силу и, вероятно, расколется, потому что многие оставшиеся европейские страны не захотят видеть во главе этой организации немцев или англичан», – подчеркнул Рар.

    «В то же время, в частности, в Берлине питают надежды на то, что Трамп опять исчезнет с международный арены. Пока этого не произошло, у Фридриха Мерца нет других возможностей, кроме как попытаться через «правильную мораль» давить на главу Белого дома и ждать», – заключил политолог.

    Ранее стало известно о намерении Германии предложить НАТО создать совместную миссию в Гренландии. Целью инициативы станет мониторинг безопасности в Арктике. Этот шаг рассматривается как способ урегулирования напряженности в отношениях с США из-за угроз аннексии острова, пишет Bloomberg.

    Как отмечает агентство, образцом для миссии под названием Arctic Sentry («Арктический страж») может стать миссия Baltic Sentry («Балтийский страж»), которая была запущена НАТО в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. В свою очередь премьер-министр Британии Кир Стармер призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере.

    Примечательно, что активизация Берлина и Лондона происходит на фоне отсутствия реакции руководства НАТО на амбиции Дональда Трампа в отношении Гренландии. Газета Financial Times сообщает, что европейских лидеров смутило явное стремление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте «отмолчаться». Они усомнились в способности блока защищать интересы Дании.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Желание президента США овладеть крупнейшим островом, пожалуй, еще сильнее его желания получить Нобелевскую премию мира, указал Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО. В своем Telegram-канале эксперт объясняет: «Как политик-националист, он стремится укрепить американские позиции (в международных отношениях, экономике и военной сфере) в «ближнем зарубежье» США».

    «Как «политик на втором сроке», он хочет, чтобы каждое решение по этой части было стратегическим и долгосрочным, «оставляло наследие», – добавил Сучков. – Присоединение самого большого в мире острова, расположенного на стыке ключевых транспортно-логистических коммуникаций и военных расчетов, да еще и богатого полезными ископаемыми, – то, что надо для утоления амбиций и государства, и его лидера».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, во что могут вылиться противоречия между США и Европой по вопросу Гренландии и как вовлеченность в украинский кризис мешает европейским политикам дать адекватный ответ Вашингтону.

    14 января 2026, 09:00 • Новости дня
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    В числе возможных кандидатов на эту должность рассматриваются президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

    Впервые идея создания поста спецпосланника обсуждалась на саммите ЕС в марте 2025 года, однако тогда она не была реализована. По информации издания, в последние недели в Европе усилились призывы к диалогу с Россией, что поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Один из французских чиновников заявил, что Макрон и Мелони не наивны и понимают, чего можно достичь в таких переговорах.

    Politico отмечает, что параметры инициативы пока остаются дискуссионными – не определен ранг спецпредставителя, его подотчетность, а также формат должности. Европейские чиновники подчеркивают, что в настоящее время должность спецпредставителя не создана, а обсуждения кандидатов преждевременны.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе нужно начать диалог с Россией.

    Финский политик Мема поддержал призыв Мелони к переговорам с Россией.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в реальности намерений Мелони вести переговоры.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным как можно скорее.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    12 января 2026, 10:24 • Новости дня
    Bloomberg: Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР бросает вызов Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, которое создает зону свободной торговли и является крупной геополитической победой для ЕС, сообщает Bloomberg.

    Европейский союз и объединение МЕРКОСУР заключили долгожданное торговое соглашение, которое создаст одну из крупнейших зон свободной торговли в мире, сообщает Bloomberg. Этот шаг стал значимой геополитической победой для Брюсселя, который укрепляет позиции в богатом ресурсами регионе на фоне обостряющейся конкуренции с США и Китаем.

    Соглашение подразумевает постепенную отмену тарифов на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары, что должно поспособствовать росту экономик стран MЕРКОСУР и ЕС. По оценке Bloomberg Economics, к 2040 году страны МЕРКОСУР смогут прибавить до 0,7% к ВВП, а Европа – 0,1%. Для ЕС это возможность продемонстрировать, что он является надежным и самостоятельным партнером, а для МЕРКОСУР– шанс привлечь новые инвестиции и расширить торговые связи.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Бразилии Лула да Силва расценивают сделку как символ независимости от крупнейших экономик мира и доказательство того, что глобальные многосторонние соглашения все еще возможны. «Исторический день для мультилатерализма», – написал Лула в соцсетях. Ранее заключение сделки сдерживали разногласия по вопросам экологии, стандартов агропрома и сопротивление ряда крупных фермерских стран ЕС.

    Для Урсулы фон дер Ляйен и таких лидеров, как президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, это соглашение призвано продемонстрировать независимость от двух крупнейших экономик мира и показать, что широкие многосторонние соглашения по-прежнему возможны в глобальном порядке, подорванном Дональдом Трампом.

    В результате принятие мер по защите европейских фермеров позволило заручиться поддержкой премьер-министра Италии Джорджи Мелони, и Франция не смогла заблокировать договор в Совете ЕС. Соглашение также означает, что Европа получит более широкий доступ к стратегическим сырьевым ресурсам региона – в частности, литий из Аргентины и Бразилии, а также марганец, необходимый для технологического и экологического перехода ЕС.

    С момента возвращения Трампа к власти Европа оказалась во всё более антагонистических отношениях как с США, так и с Китаем. 2025 год ознаменовался эскалацией торговой войны с Китаем, а планы Пекина по ужесточению контроля над редкоземельными элементами и другими критически важными минералами выявили уязвимость европейской промышленности. ЕС также принял торговое соглашение с Трампом, в рамках которого согласился на тарифы на большую часть экспорта, даже несмотря на отмену пошлин на американские промышленные товары.

    Ожидается, что теперь МЕРКОСУР будет активнее искать новые торговые партнерства, в том числе с Японией, Индией и странами Персидского залива, укрепляя свой имидж на международной арене. Для Лулы эта победа пришлась очень вовремя – на фоне обострения ситуации в Венесуэле и предстоящих выборов сделка стала важным элементом его политического наследия и подтверждением статуса эффективного регионального лидера.

    Ранее европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    В то же время в Европе проходят массовые протесты среди фермеров против этого решения.

    13 января 2026, 10:04 • Новости дня
    Власти Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром

    Tекст: Вера Басилая

    Гражданин Израиля был вынужден вернуться в Россию после того, как эстонские пограничники признали его самовар подпадающим под санкции.

    Власти Эстонии не разрешили въезд гражданину Израиля, который пытался пересечь границу с самоваром, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 6 января на контрольно-пропускном пункте в Нарве, когда мужчина направлялся на территорию Эстонии и проходил контроль по зеленому коридору.

    Как отмечает портал ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны, во время дополнительной проверки в багаже израильтянина был найден самовар, который попал под действие санкций. Представители ведомства пояснили, что предмет был признан запрещенным к ввозу на территорию Эстонии.

    Путешественнику вынесли предупреждение, после чего он вернулся обратно в Россию.

    Напомним, что Эстония занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    12 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикально оппозиционное «Единое национальное движение» гражданина Украины, осужденного на длительный срок заключения экс-президента Михаила Саакашвили раскололась и вынуждено поменять председателя, сообщила телекомпания «Имеди», , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее данным, в партии произошел «большой раскол», в связи с чем отбывающий наказание в тюрьме в Рустави Саакашвили инициировал процесс смены председателя.

    Причина раскола не уточняется, в самой партии пока это не комментировали.

    «Имеди» сообщает, что нынешнего председателя Тинатин Бокучаву сменит один из партийных лидеров Леван Саникидзе, представляющий новое поколение ЕНД.

    В 2026 году КС Грузии рассмотрит иск правящей «Грузинской мечты» о запрете трех радикальных партий, включая «Единое национальное движение».

    Саакашвили отбывает наказание в 12 с половиной лет за коррупцию, растраты госбюджета в личных целях, организацию избиения оппозиционного депутата. Против него ведется еще несколько дел, в том числе за призывы к государственному перевороту.

    14 января 2026, 11:55 • Новости дня
    Грузия назвала «очень печальной» готовность Санду объединить Молдавию с Румынией
    Грузия назвала «очень печальной» готовность Санду объединить Молдавию с Румынией
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «очень печальным» заявление президента Молдавии Майи Санду о ее готовности проголосовать за объединение с Румынией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Для меня это заявление в первую очередь очень удивительно, так как политический лидер страны говорит о готовности отдать голос за потерю собственной независимости, – заявил председатель правительства Грузии журналистам. – Это очень печально для Молдавии, которая, как и Грузия, обрела независимость в начале 1990-х годов».

    По его словам, «все остальное – это дело самой Молдавии».

    «Сами разберутся в собственных вопросах», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Ранее Грузия неоднократно высказывала недоумение тем, что ЕС ставит ей в пример Молдавию и Украину, а также критиковала Санду за симпатии к грузинской радикальной оппозиции.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду призналась, что поддержала бы объединение с Румынией, если бы такой вопрос был вынесен на референдум.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ликвидацию Молдавии притормозят сразу два региона.

    14 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «вечной» заморозке российских активов в ЕС

    Фон дер Ляйен: ЕС не отказался от экспроприации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение об использовании российских активов для поддержки Украины «остается на столе», если страны ЕС примут соответствующее решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что предложение об экспроприации российских активов для поддержки Украины по-прежнему остается актуальным. По ее словам, европейские страны могут реализовать это решение в любой момент, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Еврокомиссия не планирует размораживать российские активы даже в случае прекращения боевых действий. «Они заморожены перманентно, и это решение больше не должно продлеваться каждые шесть месяцев», – отметила глава ЕК.

    По словам главы Еврокомиссии, разморозка активов возможна только при условии, что за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза – то есть 55% стран ЕС, или 16 из 27 государств, где проживает 65% населения объединения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС, после выплаты Россией всего причиненного ущерба Украине.

    Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.

    Премьер-министр Бельгии Александр де Вевер заявил, что Евросоюз не намерен возвращать России активы.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    13 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Володин призвал лидеров Евросоюза покинуть свои посты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал санкционную политику Евросоюза причиной экономической стагнации и призвал к смене политического руководства ЕС.

    Санкционная политика Евросоюза привела страны объединения к экономической стагнации, передает ТАСС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нынешнюю ситуацию в экономике ЕС.

    По словам Володина, экономика стран Евросоюза не показывает роста, а действующие лидеры этих государств должны задуматься о последствиях своей политики. Он отметил: «Их экономика стагнирует, там нет роста. Им надо задуматься, к чему эти действия привели. Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций.

    Ранее санкционные списки ЕС дополнили 17 физических лиц и четыре организации из России. Также совет Евросоюза ввел санкции против 41 нефтяного танкера, которые подозреваются в перевозке российской нефти.

    12 января 2026, 15:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию в два раза, доведя их до примерно 530 млн евро за семилетний период с 2028 по 2034 год, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью нескольким европейским изданиям.

    «В нашем проекте бюджета (на 2028-2034 годы) мы удвоили финансирование, доведя его до примерно 530 миллионов, что демонстрирует нашу приверженность партнерству и важность безопасности в Арктике», – приводит ее слова итальянская газета Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

    Издание также указывает, что Соединенные Штаты готовы выделить до 6 млрд долларов для усиления своего влияния на Гренландию.

    Накануне Politico сообщило, что в дипломатических кругах Евросоюза возникли опасения, что администрация Дональда Трампа может включить вопрос покупки Гренландии в общее соглашение по Украине.

    Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии. Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если разногласия с США вокруг Гренландии не удастся урегулировать.

