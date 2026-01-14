  • Новость часаЛавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    Деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри
    Власти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану
    Дания начала переброску войск в Гренландию
    «Автоваз» в 2025 году увеличил экспорт на 31%
    14 января 2026, 15:21 • Новости дня

    Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов

    Кремль: Путин в четверг примет верительные грамоты у послов 34 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств, сообщили в Кремле.

    Мероприятие по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. В этот раз в нем примут участие представители 34 зарубежных стран.

    Особое внимание привлекло участие посла Афганистана Гуля Хасана, который будет представлен как дипломат от Исламского Эмирата Афганистан – именно так страна теперь официально называется после прихода к власти движения «Талибан*» в 2021 году.

    Среди вновь прибывших европейских дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, Норвегии – Хейди Олуфсен, Швеции – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии – Юрг Стефан Бурри, Италии – Стефано Бельтраме и Австрии – Герхард Зайллер.

    В сентябре новый посол Швеции Юханнессон передала верительные грамоты в МИД России.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    13 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря, сообщил Центробанк.

    Международные резервы России достигли нового исторического максимума – 763,9 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Центробанк, уточнив, что на конец 26 декабря 2025 года показатель вырос за неделю на 11,3 млрд долларов, или на 1,5%, в основном благодаря положительной переоценке.

    Неделей ранее, по состоянию на 19 декабря, объем резервов составлял 752,6 млрд долларов. За позапрошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.

    В структуру международных резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте. Все эти активы находятся в распоряжении Центробанка и правительства, что позволяет обеспечивать финансовую стабильность страны.

    В период с 21 по 28 ноября международные резервы выросли на 0,6% и достигли 733,4 млрд долларов

    13 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик Александр Гудков получил штраф в 11 тыс. рублей за публикацию клипа на песню «Я русский» с измененным текстом певца Ярослава Дронова (Шаман). Суд усмотрел в этом произведении унижение достоинства по признакам происхождения.

    Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тыс. рублей за разжигание ненависти в клипе «Я узкий», сообщает ТАСС. Объединенная пресс-служба судов Московской области уточнила, что речь идет о публикации Гудкова в социальной сети «ВКонтакте», где он разместил видеозапись с измененным текстом песни «Я русский» Shaman.

    В суде заявили: «Суд признал Гудкова А.В. виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 рублей». В пресс-службе отметили, что информационный материал был доступен для просмотра всем пользователям сети.

    Суд пришел к выводу, что в видеозаписи содержались публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комик Александр Гудков отказался от исполнения песни «Я узкий» на корпоративах.

    13 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инвалидность и смерти младенцев в роддоме Новокузнецка часто объясняли наличием инфекций у новорожденных, рассказала Анастасия Голикова, в 2022 году родившая в этом учреждении ребенка с инвалидностью.

    Она отметила, что все случаи последствий для здоровья детей врачи списывали на внутриутробные инфекции, заявляя, что медики действовали правильно и не могли изменить ситуацию, передает ТАСС.

    По словам Голиковой, она поступила в роддом при нормальной беременности, но ребенок родился без признаков жизни и после реанимации остался инвалидом. Женщина заявила, что врачи не признали начало родов ночью и осмотрели ее только утром, а при слабых схватках и узком тазе экстренных мер не приняли. «То есть мучили в прямом смысле, потому что давили на живот, орали, говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна... Вместо помощи я просто была в каком-то аду», – рассказала Голикова.

    Бывшие пациентки в соцсетях также рассказывают о халатности и ошибочных диагнозах в этом роддоме. Анна Федякина во «ВКонтакте» сообщила, что в 2024 году ее сына чуть не потеряли из-за того, что после родов не взяли анализ крови, а при выписке не выявили нехватку жизненно важных микроэлементов. Еще одна женщина вспоминала, как санитарка ошибочно заявила о «мертвом плоде», хотя в итоге она родила здорового ребенка уже в другой больнице.

    Пациентки сообщают, что в роддоме отмечались недостаточное внимание к новорожденным, попытки администрации препятствовать публикациям жалоб и давление на рожениц. Жительница Новокузнецка Алина рассказала «Аргументам и фактам», что врачи едва не пропустили у ее ребенка критически низкий гемоглобин, анализы взяли только по ее просьбе. Она также пожаловалась на отказ персонала предоставить смесь для кормления ребенка без специальной справки, а также на хамство и отсутствие поддержки от медсестер и акушерок.

    По словам Алины, в роддоме были случаи, когда новорожденным при родах ломали ключицы, а отношение в послеродовом отделении и операционной оставляло желать лучшего. При этом она отметила, что в реанимации медики профессионально спасали даже самых тяжелых детей.

    Напомним, по данным СК России, в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что родильные дома и перинатальные центры региона пройдут комплексную проверку после трагедии.

    13 января 2026, 21:14 • Новости дня
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    Toyota и Kia зарегистрировали новые товарные знаки в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Японская компания Toyota и южнокорейская Kia зарегистрировали новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей, следует из данных Роспатента.

    Согласно данным ведомства, соответствующие свидетельства о регистрации опубликованы в официальном бюллетене от 13 января, передает ТАСС.

    Товарный знак Toyota получил регистрацию по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, а также различные запчасти и аксессуары к ним.

    Kia зарегистрировала товарный знак «Kia connect diagnosis» сразу по 9 и 42 классам МКТУ. Первый относится к программному обеспечению для диагностики автомобилей, а второй – к облачным платформам, предназначенным для удаленного мониторинга технического состояния транспортных средств и анализа их работы.

    В декабре прошлого года компания Toyota зарегистрировала три новые торговые марки на территории России, до этого она также зарегистрировала пять новых товарных знаков в России. Кроме того, Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado.

    Ранее Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России.

    13 января 2026, 19:52 • Новости дня
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    13 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Танкер Matilda подвергся атаке БПЛА у терминала КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкер Matilda, зафрахтованный дочерней структурой «Казмунайгаза» – компанией «Казмортрансфлот», подвергся атаке беспилотника рядом с объектом Каспийского трубопроводного консорциума.

    Об этом официально сообщила пресс-служба «Казмунайгаза», передает ТАСС.

    «Судно Matilda зафрахтовано ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения», – говорится в сообщении компании.

    В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.

    Ранее в Черном море у берегов Турции танкер Elbus был атакован неизвестными беспилотниками.

    В ноябре безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    13 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    @ Владислав Сергиенко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов над Крымом, Азовским морем и регионами России были уничтожены десятки украинских беспилотников различных типов.

    В период с 13:00 до 18:00 мск 13 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили сорок украинских беспилотников, передает ТАСС. По информации Министерства обороны РФ, большинство беспилотников было сбито над территорией Крыма – 22 аппарата.

    Семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Азовским морем. Кроме того, по два беспилотника удалось уничтожить в Волгоградской и Ростовской областях, еще один – в Брянской области.

    Ведомство подчеркнуло, что все цели были успешно нейтрализованы, угрозы для гражданских объектов не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников за пять часов, из которых десять перехватили над Крымом.

    При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения промышленный объект и газовые коммуникации.

    В ночь на 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    13 января 2026, 19:30 • Новости дня
    Названа лучшая новогодняя ель России

    Названа лучшая новогодняя ель в городах России

    Названа лучшая новогодняя ель России
    @ t.me/spbprav

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кронштадтская новогодняя ель, украшенная в ретро-стиле на Якорной площади города, набрала свыше 268 тыс. голосов во всероссийском конкурсе и стала лучшей в России среди крупных городов.

    Кронштадтская ель признана лучшей в России по итогам всероссийского конкурса в номинации «Елка России в крупном городе», сообщила официальная группа проекта «Города меняются для нас». Организаторы рассказали: «По результатам голосования победителями в номинации »Елка России в крупном городе« становятся: первое место – Санкт-Петербург. Кронштадт – 268 389 голосов».

    Ель была доставлена из Копорского лесничества и по традиции была установлена на Якорной площади Кронштадта. Оформление ели выполнено в ретро-стиле с использованием винтажных игрушек и гирлянд, что создало атмосферу семейного праздника.

    Второе место в голосовании заняла ель из Тулы, набравшая 110 440 голосов, а на третьей позиции оказалась новогодняя ель из Тюмени с 95 509 голосами.

    В номинации «Елка России в среднем городе» победила елка в городе Щекино Тульской области, набравшая 48 652 голоса. Второе и третье места заняли города Татарстана – Альметьевск (17 253 голоса) и Нижнекамск (14 293 голоса).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в деревне Землино Рузского округа Подмосковья спилили главную новогоднюю ель России высотой 26 метров для установки на Соборной площади Кремля.

    13 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    13 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве

    Высота снега в Москве достигла 43 см и почти сравнялась с рекордом 1942 года

    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 43 сантиметра, что всего на шесть сантиметров ниже исторического максимума для этого дня.

    Высота снега в столице достигла 43 сантиметров, передает ТАСС. Этот показатель близок к рекордному значению января 1942 года, когда высота снежного покрова составляла 49 сантиметров.

    Как рассказал Роман Вильфанд, норма для этого дня составляет 26 сантиметров, однако нынешний уровень снега почти догнал рекорд.

    Вильфанд отметил, что в разных районах Московской области высота снега различается. В Кашире она составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, а в Черустях – 54 сантиметра.

    Он подчеркнул, что основные снегопады уже прекратились, но в среду ожидается увеличение высоты сугробов еще на несколько сантиметров.

    Вильфанд также напомнил, что знаменитая зима 1942 года вошла в историю благодаря контрнаступлению Красной армии и аномальным снегопадам, которые сопровождали события тех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион в начале недели окажется во власти южного циклона, который принесет снег, потепление и гололед.

    Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания авиарейсов, включая отмены и задержки, из-за ливневого снега в ночь на понедельник.

    13 января 2026, 19:59 • Новости дня
    В Таганроге погибла женщина при обстреле города

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из разрушенных зданий Таганрога после утреннего обстрела ВСУ обнаружили тело 65-летней женщины, находившейся на рабочем месте.

    Как передает ТАСС, тело погибшей женщины нашли в доме, разрушенном после утреннего обстрела города. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертвой стала 65-летняя сотрудница, которая убирала помещения в момент атаки.

    «К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который подвергся сегодня утром вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшей. Гибель родного человека не восполнить, но мы окажем близким материальную помощь», – заявил Слюсарь.

    Губернатор также пообещал оказать материальную поддержку семье погибшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили десятки украинских беспилотников различных типов над Крымом, Азовским морем и регионами России за пять часов.

    В Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации из-за удара ВСУ по территории одного из предприятий. В результате атаки дронов ВСУ в Таганроге пострадали промышленный объект и газовые коммуникации.

    13 января 2026, 16:59 • Новости дня
    В Подмосковье мужчина с ножом угрожал посетителям ТЦ

    В подмосковном Ногинске мужчина с ножом пугал посетителей ТЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одном из торговых центров Ногинска мужчина с ножом напугал посетителей, однако сотрудники Росгвардии оперативно задержали его и передали полиции.

    В Ногинске подвыпивший мужчина угрожал посетителям торгового центра ножом. По информации пресс-службы подмосковного главка Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя на месте происшествия.

    «Сотрудники электростальского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали неадекватного гражданина, который ходил по торговому центру с ножом в руке, чем пугал посетителей», – сообщили в ведомстве.

    Сигнал о происшествии поступил росгвардейцам после срабатывания тревожной кнопки на объекте. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что нарушитель был в состоянии опьянения и высказывал угрозы в адрес окружающих.

    Мужчину, которым оказался 39-летний приезжий, оперативно задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на востоке Москвы пьяный мужчина проник в учебное учреждение, где работает его мать, устроил дебош и был задержан. До этого в Москве учащийся автошколы напал на инструктора по вождению на Ярославском шоссе.

    А в ноябре суд заключил под стражу 16-летнего юношу, обвиняемого в нападении с ножом на охранника торгового центра и двоих сотрудников полиции.

    13 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Захарова заявила о гибридной войне Запада против России

    Захарова: Запад ведет гибридную войну против России ради глобального господства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада ведут против России полномасштабную гибридную войну, чтобы сохранить свое глобальное господство, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, конфликт на Украине становится «активным полем битвы в этом противостоянии», передает ТАСС. Она подчеркнула, что конечная цель этих действий – сохранить глобальное господство Запада любой ценой.

    «На самом деле мы наблюдаем полномасштабную гибридную войну, направленную против России. Конфликт на Украине служит активным полем битвы в этом противостоянии. Конечная цель этой войны – сохранить глобальное господство Запада любой ценой», – заявила дипломат по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN).

    Ранее министр обороны Латвии заявил о гибридной войне с Россией.

    Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Британии Дэвид Ричардс заявил, что Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией.

