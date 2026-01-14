В возрасте 95 лет умер заслуженный артист России и фронтовик Виктор Рухманов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заслуженный артист РФ, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов скончался на 96-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры.

«Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов. Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей», – говорится в сообщении театра. Коллеги также отмечают, что Рухманов был не только выдающимся артистом, но и человеком необыкновенной души.

За десятилетия работы на сцене Рухманов сыграл десятки ярких ролей. Среди них – пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», Шпекин в постановке «Ревизор», Двойкин в спектакле «Баня» и многие другие.

Виктор Рухманов родился 19 декабря 1930 года в Харькове. Уже в 13 лет он ушел на фронт, став воспитанником и сыном полка, а после окончания войны в 1945 году прошел в парадном расчете по Красной площади. После обучения актерскому мастерству он начал карьеру в Харьковском академическом театре музыкальной комедии, а с 1957 года стал артистом Московского театра сатиры, где работал до последних дней.

Сам артист говорил: «Мне важно знать, чем дышит зритель». Коллеги отмечают, что Рухманов навсегда останется в истории театра и в сердцах зрителей. Дата и место прощания с артистом будут объявлены дополнительно.

