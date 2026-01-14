Дания отправила военную технику и военных в Гренландию

Tекст: Дарья Григоренко

В материале телерадиокомпании Danmarks radio (DR) опубликованы фотографии самолета Challenger, принадлежащего Минобороны, который приземлился в столице Гренландии Нууке в понедельник, пишет ТАСС.

При этом телерадиокомпания отмечает, что пока не удалось подтвердить связь этого самолета с передовым отрядом, отправленным в Гренландию. Командование вооруженных сил Дании также воздерживается от комментариев относительно происходящего.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия является беззащитной автономией, ее оборона состоит «из двух собачьих упряжек».

Ранее Трамп, комментируя заявление о том, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Дании, сказал, что «это их проблема».

Как писала газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

Накануне глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.