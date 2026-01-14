Суд зарегистрировал дела против менеджеров онлайн-кинотеатров за ЛГБТ-пропаганду

Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка

Tекст: Валерия Городецкая

Она отметила, что все случаи последствий для здоровья детей врачи списывали на внутриутробные инфекции, заявляя, что медики действовали правильно и не могли изменить ситуацию, передает ТАСС.

По словам Голиковой, она поступила в роддом при нормальной беременности, но ребенок родился без признаков жизни и после реанимации остался инвалидом. Женщина заявила, что врачи не признали начало родов ночью и осмотрели ее только утром, а при слабых схватках и узком тазе экстренных мер не приняли. «То есть мучили в прямом смысле, потому что давили на живот, орали, говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна... Вместо помощи я просто была в каком-то аду», – рассказала Голикова.

Бывшие пациентки в соцсетях также рассказывают о халатности и ошибочных диагнозах в этом роддоме. Анна Федякина во «ВКонтакте» сообщила, что в 2024 году ее сына чуть не потеряли из-за того, что после родов не взяли анализ крови, а при выписке не выявили нехватку жизненно важных микроэлементов. Еще одна женщина вспоминала, как санитарка ошибочно заявила о «мертвом плоде», хотя в итоге она родила здорового ребенка уже в другой больнице.

Пациентки сообщают, что в роддоме отмечались недостаточное внимание к новорожденным, попытки администрации препятствовать публикациям жалоб и давление на рожениц. Жительница Новокузнецка Алина рассказала «Аргументам и фактам», что врачи едва не пропустили у ее ребенка критически низкий гемоглобин, анализы взяли только по ее просьбе. Она также пожаловалась на отказ персонала предоставить смесь для кормления ребенка без специальной справки, а также на хамство и отсутствие поддержки от медсестер и акушерок.

По словам Алины, в роддоме были случаи, когда новорожденным при родах ломали ключицы, а отношение в послеродовом отделении и операционной оставляло желать лучшего. При этом она отметила, что в реанимации медики профессионально спасали даже самых тяжелых детей.

Напомним, по данным СК России, в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных.

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что родильные дома и перинатальные центры региона пройдут комплексную проверку после трагедии.